Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590785024.html
Слуцкий обвинил Запад в использовании Навального для провокаций
Слуцкий обвинил Запад в использовании Навального для провокаций
Запад продолжает использовать инцидент с Алексеем Навальным для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ, заявил глава комитета РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:44
2020-12-24T16:44
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
сергей лавров
алексей навальный
госдума рф
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Запад продолжает использовать инцидент с Алексеем Навальным для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил, что российская сторона "выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора" по ситуации с Навальным.По его мнению, это действительно заговор, но не в теории, а на практике и против России со стороны коллективного Запада."Весьма показательно, что второй акт спектакля "Навальный.Highly 2.0" начался после подведения итогов выборов президента США. И вполне закономерно, что сегодняшнее заявление госдепартамента идет вкупе с утечками СМИ о возможных новых санкциях США против России в связи с делом Навального. Вашингтон намерен продолжать линию на сдерживание Москвы любой ценой. Это очевидно", - добавил парламентарий.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590736273.html
https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590779879.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, сергей лавров, алексей навальный, госдума рф, евросоюз, сша, в мире

Слуцкий обвинил Запад в использовании Навального для провокаций

16:44 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Запад продолжает использовать инцидент с Алексеем Навальным для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил, что российская сторона "выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора" по ситуации с Навальным.
"Обвинения госдепа в адрес России о создании теорий заговора в отношении инцидента с Навальным – за гранью. Запад продолжает использовать блогера для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ о его якобы отравлении сотрудниками ФСБ", - сказал Слуцкий журналистам.
По его мнению, это действительно заговор, но не в теории, а на практике и против России со стороны коллективного Запада.
"Весьма показательно, что второй акт спектакля "Навальный.Highly 2.0" начался после подведения итогов выборов президента США. И вполне закономерно, что сегодняшнее заявление госдепартамента идет вкупе с утечками СМИ о возможных новых санкциях США против России в связи с делом Навального. Вашингтон намерен продолжать линию на сдерживание Москвы любой ценой. Это очевидно", - добавил парламентарий.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 13:21
Визит ОЗХО в Россию из-за Навального невозможен, заявил диписточник
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 16:27
Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
 
Госпитализация Алексея НавальногоЛеонид СлуцкийСергей ЛавровАлексей НавальныйГосдума РФЕвросоюзСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния