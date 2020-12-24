Слуцкий обвинил Запад в использовании Навального для провокаций
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Запад продолжает использовать инцидент с Алексеем Навальным для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил, что российская сторона "выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора" по ситуации с Навальным.
"Обвинения госдепа в адрес России о создании теорий заговора в отношении инцидента с Навальным – за гранью. Запад продолжает использовать блогера для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ о его якобы отравлении сотрудниками ФСБ", - сказал Слуцкий журналистам.
По его мнению, это действительно заговор, но не в теории, а на практике и против России со стороны коллективного Запада.
"Весьма показательно, что второй акт спектакля "Навальный.Highly 2.0" начался после подведения итогов выборов президента США. И вполне закономерно, что сегодняшнее заявление госдепартамента идет вкупе с утечками СМИ о возможных новых санкциях США против России в связи с делом Навального. Вашингтон намерен продолжать линию на сдерживание Москвы любой ценой. Это очевидно", - добавил парламентарий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.