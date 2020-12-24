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https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590779879.html
Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре со "Взглядом" резко раскритиковал заявление американских властей о причастности сотрудников ФСБ к "отравлению" Алексея РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:27
2020-12-24T16:30
госпитализация алексея навального
россия
bellingcat
владимир соловьев (телеведущий)
алексей навальный
der spiegel
государственный департамент сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
cnn (телеканал)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре со "Взглядом" резко раскритиковал заявление американских властей о причастности сотрудников ФСБ к "отравлению" Алексея Навального."Если верить Госдепу США, то Россия делает все возможное, чтобы навредить блогеру Алексею Навальному. Но пока Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить его жизнь", — отметил он.Соловьев также напомнил, что состояние пациента удалось стабилизировать благодаря усилиям омских врачей.Журналист предположил, что заявления американской стороны вероятнее всего связаны с нежеланием других ведомств "отвечать" за ситуацию с Навальным."В Госдепе США, осознав, что ни европейцы, ни сам Навальный не справляются, The Lancet подвел, а в ОЗХО не захотели мараться, сами выступили в полный рост за своего клиента", — добавил Соловьев.Ранее Госдеп США заявил об использовании сотрудниками ФСБ вещества из группы "Новичок" с целью отравления Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства, российская сторона в рамках инцидента "выдвинула множество противоречивых теорий заговора".Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как его состояние резко ухудшилось в самолете, летящем из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в биоматериалах Навального не нашли. Позже его перевезли в немецкую клинику "Шарите", где он оставался в коме на протяжении трех недель.Москва отправила Берлину несколько запросов о правовой помощи по инциденту с Навальным, но ответа по существу так и не получила. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия готова принять от других стран материалы этому делу и расследовать его, но никто из зарубежных партнеров не представляет данные и не объясняет причин.Сам Навальный вместе с CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, известным антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал, в котором утверждает, что знает имена восьми "сотрудников ФСБ". По его словам, представители ведомства следили за ним во время поездок и не раз пытались его отравить. Доказательств, указывающих на правдивость своих слов, Навальный не предоставил. Во втором опубликованном ролике блогер показал, как разговаривает по телефону с якобы одним из причастных к его "отравлению". Центр общественных связей ФСБ заявил, что это подделка, а "расследование" Навального представляет собой спланированную провокацию. Ведомство организовало по этому поводу проверку. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации блогера, заявил о наличии у Навального признаков мании преследования и величия.
https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html
https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590736273.html
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госпитализация алексея навального, россия, bellingcat, владимир соловьев (телеведущий), алексей навальный, der spiegel, государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), cnn (телеканал), сша, фсб, в мире

Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального

16:27 24.12.2020 (обновлено: 16:30 24.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре со "Взглядом" резко раскритиковал заявление американских властей о причастности сотрудников ФСБ к "отравлению" Алексея Навального.
"Если верить Госдепу США, то Россия делает все возможное, чтобы навредить блогеру Алексею Навальному. Но пока Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить его жизнь", — отметил он.
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Соловьев также напомнил, что состояние пациента удалось стабилизировать благодаря усилиям омских врачей.
Журналист предположил, что заявления американской стороны вероятнее всего связаны с нежеланием других ведомств "отвечать" за ситуацию с Навальным.
"В Госдепе США, осознав, что ни европейцы, ни сам Навальный не справляются, The Lancet подвел, а в ОЗХО не захотели мараться, сами выступили в полный рост за своего клиента", — добавил Соловьев.
Ранее Госдеп США заявил об использовании сотрудниками ФСБ вещества из группы "Новичок" с целью отравления Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства, российская сторона в рамках инцидента "выдвинула множество противоречивых теорий заговора".
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Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как его состояние резко ухудшилось в самолете, летящем из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в биоматериалах Навального не нашли. Позже его перевезли в немецкую клинику "Шарите", где он оставался в коме на протяжении трех недель.
Москва отправила Берлину несколько запросов о правовой помощи по инциденту с Навальным, но ответа по существу так и не получила. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия готова принять от других стран материалы этому делу и расследовать его, но никто из зарубежных партнеров не представляет данные и не объясняет причин.
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Сам Навальный вместе с CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, известным антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал, в котором утверждает, что знает имена восьми "сотрудников ФСБ". По его словам, представители ведомства следили за ним во время поездок и не раз пытались его отравить. Доказательств, указывающих на правдивость своих слов, Навальный не предоставил. Во втором опубликованном ролике блогер показал, как разговаривает по телефону с якобы одним из причастных к его "отравлению". Центр общественных связей ФСБ заявил, что это подделка, а "расследование" Навального представляет собой спланированную провокацию. Ведомство организовало по этому поводу проверку. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации блогера, заявил о наличии у Навального признаков мании преследования и величия.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияBellingcatВладимир Соловьев (телеведущий)Алексей НавальныйDer SpiegelГосударственный департамент СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)CNN (телеканал)СШАФСБВ мире
 
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