https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590779879.html

Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального

Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального

Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре со "Взглядом" резко раскритиковал заявление американских властей о причастности сотрудников ФСБ к "отравлению" Алексея РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:27

2020-12-24T16:27

2020-12-24T16:30

госпитализация алексея навального

россия

bellingcat

владимир соловьев (телеведущий)

алексей навальный

der spiegel

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре со "Взглядом" резко раскритиковал заявление американских властей о причастности сотрудников ФСБ к "отравлению" Алексея Навального."Если верить Госдепу США, то Россия делает все возможное, чтобы навредить блогеру Алексею Навальному. Но пока Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить его жизнь", — отметил он.Соловьев также напомнил, что состояние пациента удалось стабилизировать благодаря усилиям омских врачей.Журналист предположил, что заявления американской стороны вероятнее всего связаны с нежеланием других ведомств "отвечать" за ситуацию с Навальным."В Госдепе США, осознав, что ни европейцы, ни сам Навальный не справляются, The Lancet подвел, а в ОЗХО не захотели мараться, сами выступили в полный рост за своего клиента", — добавил Соловьев.Ранее Госдеп США заявил об использовании сотрудниками ФСБ вещества из группы "Новичок" с целью отравления Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства, российская сторона в рамках инцидента "выдвинула множество противоречивых теорий заговора".Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как его состояние резко ухудшилось в самолете, летящем из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в биоматериалах Навального не нашли. Позже его перевезли в немецкую клинику "Шарите", где он оставался в коме на протяжении трех недель.Москва отправила Берлину несколько запросов о правовой помощи по инциденту с Навальным, но ответа по существу так и не получила. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия готова принять от других стран материалы этому делу и расследовать его, но никто из зарубежных партнеров не представляет данные и не объясняет причин.Сам Навальный вместе с CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, известным антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал, в котором утверждает, что знает имена восьми "сотрудников ФСБ". По его словам, представители ведомства следили за ним во время поездок и не раз пытались его отравить. Доказательств, указывающих на правдивость своих слов, Навальный не предоставил. Во втором опубликованном ролике блогер показал, как разговаривает по телефону с якобы одним из причастных к его "отравлению". Центр общественных связей ФСБ заявил, что это подделка, а "расследование" Навального представляет собой спланированную провокацию. Ведомство организовало по этому поводу проверку. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации блогера, заявил о наличии у Навального признаков мании преследования и величия.

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html

https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590736273.html

https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589801207.html

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590510238.html

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