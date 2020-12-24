https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590736273.html
Визит ОЗХО в Россию из-за Навального невозможен, заявил диписточник
Визит ОЗХО в Россию из-за Навального невозможен, заявил диписточник
Москва "подвела черту" по теме визита миссии ОЗХО в РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным: на выдвигаемых Гаагой условиях об этом не может идти и речи, заявил РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:21
2020-12-24T13:21
2020-12-24T13:40
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
евросоюз
германия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва "подвела черту" по теме визита миссии ОЗХО в РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным: на выдвигаемых Гаагой условиях об этом не может идти и речи, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник.Он напомнил, что накануне российский МИД опубликовал переписку постпреда РФ при ОЗХО с Генеральным секретарем Технического секретариата организации."Из нее любой непредвзятый наблюдатель сделает свои выводы. Мы свои выводы сделали: ОЗХО проявляет непартнерское отношение, и акции этой организации в наших глазах упали ниже нуля", - сказал собеседник агентства.Москва надеется, что Берлин и ОЗХО сделают выводы в связи со сложившейся ситуацией вокруг расследования инцидента с Алексеем Навальным, пока же приходится констатировать, что выход найти крайне сложно, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник.По его словам, в последние дни из некоторых столиц, включая Берлин, "опять послышались сигналы, что так называемое "дело Навального" - это не вопрос двусторонних российско-германских отношений, а международная проблема"."В Москве вообще не понимают, о чем ведут речь коллеги из ФРГ. Если бы немецкая сторона изначально проявила готовность к должному сотрудничеству и соблюдала свои, в том числе двусторонние, обязательства перед нами, много из того, что мы видим вокруг в плане глубокого осложнения наших взаимоотношений с Берлином и полного подрыва доверия России к ОЗХО можно было бы избежать", - сказал собеседник агентства.Получается, что Берлин указывает на ОЗХО, ОЗХО отсылает нас к Берлину, толку от этого нет никакого, добавил источник.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590673185.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, евросоюз, германия, в мире
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Москва "подвела черту" по теме визита миссии ОЗХО
в РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным
: на выдвигаемых Гаагой условиях об этом не может идти и речи, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник.
Он напомнил, что накануне российский МИД опубликовал переписку постпреда РФ при ОЗХО с Генеральным секретарем Технического секретариата организации.
"Из нее любой непредвзятый наблюдатель сделает свои выводы. Мы свои выводы сделали: ОЗХО проявляет непартнерское отношение, и акции этой организации в наших глазах упали ниже нуля", - сказал собеседник агентства.
"На тех условиях, которые нам пыталась выставлять организация в лице ее техсекретариата и подконтрольного западникам генерального директора, конечно, не может быть и речи о приме экспертов ОЗХО здесь. Мы по этому вопросу подвели черту", - добавил диписточник.
Москва надеется, что Берлин и ОЗХО сделают выводы в связи со сложившейся ситуацией вокруг расследования инцидента с Алексеем Навальным, пока же приходится констатировать, что выход найти крайне сложно, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник.
По его словам, в последние дни из некоторых столиц, включая Берлин, "опять послышались сигналы, что так называемое "дело Навального" - это не вопрос двусторонних российско-германских отношений, а международная проблема".
"В Москве вообще не понимают, о чем ведут речь коллеги из ФРГ. Если бы немецкая сторона изначально проявила готовность к должному сотрудничеству и соблюдала свои, в том числе двусторонние, обязательства перед нами, много из того, что мы видим вокруг в плане глубокого осложнения наших взаимоотношений с Берлином и полного подрыва доверия России к ОЗХО можно было бы избежать", - сказал собеседник агентства.
Получается, что Берлин указывает на ОЗХО, ОЗХО отсылает нас к Берлину, толку от этого нет никакого, добавил источник.
"И мы уже не ждем никакого движения со стороны этой когда-то весьма уважаемой организации по вопросу, имеющему существенное значение. Поэтому надеемся, что и в Берлине, и в Гааге по этой ситуации все-таки сделают определенные выводы. Но пока приходится констатировать, что мы попали в ситуацию, откуда найти выход крайне сложно", - отметил собеседник РИА Новости.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию
. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции
и Франции
, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз
ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.