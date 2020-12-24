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https://ria.ru/20201224/nagrady-1590782338.html
Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
Актеры Сергей Гармаш, Борис Щербаков и Виктор Сухоруков, режиссер Владимир Хотиненко, актриса Виктория Исакова и другие деятели культуры получили в четверг... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:36
2020-12-24T16:36
виктория исакова
владимир конкин
виктор сухоруков
анна михалкова
сергей гармаш
владимир хотиненко
александр домогаров
культура
ольга любимова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актеры Сергей Гармаш, Борис Щербаков и Виктор Сухоруков, режиссер Владимир Хотиненко, актриса Виктория Исакова и другие деятели культуры получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения государственных наград прошла в четверг в Бетховенском зале Большого театра."Конечно, мы не перестаем повторять, когда встречаемся все вместе в обычном формате, какая это радость – вас видеть всех в добром здравии, и какая невероятная для меня честь вручать сегодня абсолютно заслуженные награды", - сказала Любимова на церемонии награждения.Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получил артист театра и кино Сергей Гармаш. И. о. ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов был отмечен орденом Александра Невского.Ряд деятелей культуры получили орден Почета, среди них режиссер Владимир Хотиненко, актеры Виктор Сухоруков и Борис Щербаков, а также директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктор Никитушкин.Орден Дружбы из рук министра получили актеры Александр Домогаров и Владимир Конкин, а также худрук Государственного академического театра классического балета Наталья Касаткина.Почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоили актрисе Виктории Исаковой, Анне Михалковой, Анжеле Белянской, Варваре Андреевой и артисту-вокалисту Большого театра Игорю Головатенко.Благодарность президента РФ вручили худруку Большого Московского цирка Аскольду Запашному, а также заместителям министра культуры РФ Алле Маниловой и Ольге Яриловой.
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виктория исакова, владимир конкин, виктор сухоруков, анна михалкова, сергей гармаш, владимир хотиненко, александр домогаров, ольга любимова, новости культуры, алла манилова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды

16:36 24.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актеры Сергей Гармаш, Борис Щербаков и Виктор Сухоруков, режиссер Владимир Хотиненко, актриса Виктория Исакова и другие деятели культуры получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения государственных наград прошла в четверг в Бетховенском зале Большого театра.
"Конечно, мы не перестаем повторять, когда встречаемся все вместе в обычном формате, какая это радость – вас видеть всех в добром здравии, и какая невероятная для меня честь вручать сегодня абсолютно заслуженные награды", - сказала Любимова на церемонии награждения.
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получил артист театра и кино Сергей Гармаш. И. о. ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов был отмечен орденом Александра Невского.
Ряд деятелей культуры получили орден Почета, среди них режиссер Владимир Хотиненко, актеры Виктор Сухоруков и Борис Щербаков, а также директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктор Никитушкин.
Орден Дружбы из рук министра получили актеры Александр Домогаров и Владимир Конкин, а также худрук Государственного академического театра классического балета Наталья Касаткина.
Почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоили актрисе Виктории Исаковой, Анне Михалковой, Анжеле Белянской, Варваре Андреевой и артисту-вокалисту Большого театра Игорю Головатенко.
Благодарность президента РФ вручили худруку Большого Московского цирка Аскольду Запашному, а также заместителям министра культуры РФ Алле Маниловой и Ольге Яриловой.
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КультураВиктория ИсаковаВладимир КонкинВиктор СухоруковАнна МихалковаСергей ГармашВладимир ХотиненкоАлександр ДомогаровОльга ЛюбимоваНовости культурыАлла МаниловаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
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