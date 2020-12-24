https://ria.ru/20201224/mitingi-1590705231.html

ГД в I чтении одобрила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

ГД в I чтении одобрила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:51

2020-12-24T11:51

2020-12-24T13:46

дмитрий вяткин

единая россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.Проектом предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Кроме того, в качестве альтернативы штрафу в зависимости от имущественного положения нарушителя предлагается закрепить в санкции указанной статьи возможность применения наказания в виде обязательных работ.Также, согласно предлагаемым изменениям, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.Ранее Вяткин внес законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Госдума приняла данный закон на заседании 23 декабря.

https://ria.ru/20201224/runet-1590712823.html

https://ria.ru/20201224/nko-inoagenty-1590719061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий вяткин, единая россия, госдума рф, политика