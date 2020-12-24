https://ria.ru/20201224/mitingi-1590705231.html
ГД в I чтении одобрила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
ГД в I чтении одобрила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:51
2020-12-24T11:51
2020-12-24T13:46
дмитрий вяткин
единая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.Проектом предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Кроме того, в качестве альтернативы штрафу в зависимости от имущественного положения нарушителя предлагается закрепить в санкции указанной статьи возможность применения наказания в виде обязательных работ.Также, согласно предлагаемым изменениям, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.Ранее Вяткин внес законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Госдума приняла данный закон на заседании 23 декабря.
https://ria.ru/20201224/runet-1590712823.html
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дмитрий вяткин, единая россия, госдума рф, политика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.
Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин
.
Проектом предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
"В этой связи законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей", - говорится в документе.
Кроме того, в качестве альтернативы штрафу в зависимости от имущественного положения нарушителя предлагается закрепить в санкции указанной статьи возможность применения наказания в виде обязательных работ.
Также, согласно предлагаемым изменениям, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.
Ранее Вяткин внес законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Госдума
приняла данный закон на заседании 23 декабря.