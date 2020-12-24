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ГД в I чтении одобрила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
ГД в I чтении одобрила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:51
2020-12-24T13:46
дмитрий вяткин
единая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.Проектом предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Кроме того, в качестве альтернативы штрафу в зависимости от имущественного положения нарушителя предлагается закрепить в санкции указанной статьи возможность применения наказания в виде обязательных работ.Также, согласно предлагаемым изменениям, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.Ранее Вяткин внес законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Госдума приняла данный закон на заседании 23 декабря.
https://ria.ru/20201224/runet-1590712823.html
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дмитрий вяткин, единая россия, госдума рф, политика

ГД в I чтении одобрила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

11:51 24.12.2020 (обновлено: 13:46 24.12.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.
Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
12:25
Госдума поддержала штрафы за нарушения требований по работе рунета
Проектом предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
"В этой связи законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей", - говорится в документе.
Кроме того, в качестве альтернативы штрафу в зависимости от имущественного положения нарушителя предлагается закрепить в санкции указанной статьи возможность применения наказания в виде обязательных работ.
Также, согласно предлагаемым изменениям, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
12:44
Госдума поддержала штрафы за нарушения деятельности НКО-иноагентов
Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.
Ранее Вяткин внес законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Госдума приняла данный закон на заседании 23 декабря.
 
Дмитрий ВяткинЕдиная РоссияГосдума РФПолитика
 
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