Мишустин принял участие в "Елке желаний"
17:54 24.12.2020 (обновлено: 18:55 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в "Елке желаний" и пообещал подарить девочке из Тверской области синтезатор, остальные вице-премьеры также исполнят желания детей.
"Надя мечтает о синтезаторе, из Тверской области, 4 годика. Надя, я тоже мечтал о синтезаторе когда-то. Я с большим удовольствием сам тебе его выберу и подарю на Новый год. Самого доброго тебе и твоей семье", - сказал Мишустин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" открытку Всеволода, который мечтает полетать над Москвой на вертолете.
"Сева, как только будет хорошая погода, сразу полетишь на вертолете. С Новым годом тебя, твоих родителей, чтобы все было хорошо. Будьте здоровы!" - пожелала она.
Первому вице-премьеру Андрею Белоусову досталось, по его словам, "самое яркое желание" - от ребенка, который "мечтает побывать в Большом театре". Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко исполнит желание 12-летней Иры, которая мечтает сыграть на сцене настоящего театра. "Будем исполнять", - пообещал он.
Вице-премьеру Виктории Абрамченко предстоит исполнить мечту мальчика, который хочет "побывать в роли машиниста". "Дорогой Михаил, твое желание обязательно исполнится", - заверила она.
Опробовать одну из профессий загадал и еще один ребенок. Вице-премьеру Марату Хуснуллину выпало исполнить желание Максима, который мечтает побывать в роли полицейского. "Я тогда поговорю с министром внутренних дел. Попрошу Максиму Белякову дать возможность побывать в роли полицейского", - обещал Хуснуллин.
Зампред правительства Алексей Оверчук снял с елки открытку от 7-летнего Максима, который мечтает увидеть Эльбрус. "Хорошо", - отреагировал вице-премьер.
Вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу выпало желание Руслана, который мечтает побывать в закулисье кинотеатра. "Значит, побывает. С наступающим Новым годом", - поздравил он.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, пообещал исполнить мечту мальчика Никиты, который хочет побывать машинистом метро.
"С удовольствием это сделаем, поможем мальчику побывать в роли машиниста", - сказал Новак.