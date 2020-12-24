https://ria.ru/20201224/mishustin-1590800848.html

Мишустин принял участие в "Елке желаний"

Мишустин принял участие в "Елке желаний"

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в "Елке желаний" и пообещал подарить девочке из Тверской области синтезатор, остальные вице-премьеры также РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:54

2020-12-24T17:54

2020-12-24T18:55

татьяна голикова

москва

новый год—2021

елка желаний

михаил мишустин

тверская область

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в "Елке желаний" и пообещал подарить девочке из Тверской области синтезатор, остальные вице-премьеры также исполнят желания детей."Надя мечтает о синтезаторе, из Тверской области, 4 годика. Надя, я тоже мечтал о синтезаторе когда-то. Я с большим удовольствием сам тебе его выберу и подарю на Новый год. Самого доброго тебе и твоей семье", - сказал Мишустин.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" открытку Всеволода, который мечтает полетать над Москвой на вертолете."Сева, как только будет хорошая погода, сразу полетишь на вертолете. С Новым годом тебя, твоих родителей, чтобы все было хорошо. Будьте здоровы!" - пожелала она.Первому вице-премьеру Андрею Белоусову досталось, по его словам, "самое яркое желание" - от ребенка, который "мечтает побывать в Большом театре". Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко исполнит желание 12-летней Иры, которая мечтает сыграть на сцене настоящего театра. "Будем исполнять", - пообещал он.Вице-премьеру Виктории Абрамченко предстоит исполнить мечту мальчика, который хочет "побывать в роли машиниста". "Дорогой Михаил, твое желание обязательно исполнится", - заверила она.Опробовать одну из профессий загадал и еще один ребенок. Вице-премьеру Марату Хуснуллину выпало исполнить желание Максима, который мечтает побывать в роли полицейского. "Я тогда поговорю с министром внутренних дел. Попрошу Максиму Белякову дать возможность побывать в роли полицейского", - обещал Хуснуллин.Зампред правительства Алексей Оверчук снял с елки открытку от 7-летнего Максима, который мечтает увидеть Эльбрус. "Хорошо", - отреагировал вице-премьер.Вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу выпало желание Руслана, который мечтает побывать в закулисье кинотеатра. "Значит, побывает. С наступающим Новым годом", - поздравил он.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, пообещал исполнить мечту мальчика Никиты, который хочет побывать машинистом метро."С удовольствием это сделаем, поможем мальчику побывать в роли машиниста", - сказал Новак.

https://ria.ru/20201224/mechta-1590748296.html

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Мишустин пообещал лично выбрать синтезатор для девочки из Тверской области Мишустин пообещал лично выбрать синтезатор для девочки из Тверской области 2020-12-24T17:54 true PT0M20S

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татьяна голикова, москва, елка желаний, михаил мишустин, тверская область, общество