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https://ria.ru/20201224/mif-1590662642.html
В Роскосмосе развенчали миф о разглядывающих номера машин спутниках
В Роскосмосе развенчали миф о разглядывающих номера машин спутниках
Космические аппараты, включая самые современные, не способны, как это показывается в голливудских фильмах, разглядеть номер машины, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T04:29
2020-12-24T13:13
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российские космические системы
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Развенчан миф о разглядывающих номера машин спутниках
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Космические аппараты, включая самые современные, не способны, как это показывается в голливудских фильмах, разглядеть номер машины, рассказала РИА Новости Милана Элердова, генеральный директор компании "Терра Тех" - коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.При этом, пояснила Элердова, такие снимки сверхвысокого разрешения являются самыми дорогими - от 10 центов за 1 квадратный километр съемки, и, соответственно, самыми прибыльными для операторов спутников.Благодаря Голливуду распространен миф, что космические аппараты могут вести съемку в любых условиях и рассмотреть из космоса любые детали, включая модель и номер машины, текст в газете и тому подобное.АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.Читайте полный текст интервью с Миланой Элердовой &gt;&gt;
https://ria.ru/20201222/kosmos-1590212780.html
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земля, российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос

В Роскосмосе развенчали миф о разглядывающих номера машин спутниках

04:29 24.12.2020 (обновлено: 13:13 24.12.2020)
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Космические аппараты, включая самые современные, не способны, как это показывается в голливудских фильмах, разглядеть номер машины, рассказала РИА Новости Милана Элердова, генеральный директор компании "Терра Тех" - коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.
"Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель. Номеров машин при таком разрешении не разглядеть, но можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях", - сказала она.
При этом, пояснила Элердова, такие снимки сверхвысокого разрешения являются самыми дорогими - от 10 центов за 1 квадратный километр съемки, и, соответственно, самыми прибыльными для операторов спутников.
Благодаря Голливуду распространен миф, что космические аппараты могут вести съемку в любых условиях и рассмотреть из космоса любые детали, включая модель и номер машины, текст в газете и тому подобное.
АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.
Наложение карт нашей Галактики, полученных телескопами СРГ/еРОЗИТА и Ферми (NASA). Диффузное рентгеновское излучение, регистрируемое телескопом СРГ/еРОЗИТА (0.6–1 кэВ, обозначено оттенками голубого), окружает область более жесткого излучения (гигаэлектрон-вольты, обозначено красным), получившей название пузыри Ферми - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 08:00Наука
"Растут из галактического центра". Что обнаружил российский "Спектр-РГ"
Читайте полный текст интервью с Миланой Элердовой >>
 
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