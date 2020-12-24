https://ria.ru/20201224/mif-1590662642.html

В Роскосмосе развенчали миф о разглядывающих номера машин спутниках

В Роскосмосе развенчали миф о разглядывающих номера машин спутниках

Космические аппараты, включая самые современные, не способны, как это показывается в голливудских фильмах, разглядеть номер машины, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:29

2020-12-24T04:29

2020-12-24T13:13

наука

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космос - риа наука

роскосмос

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Развенчан миф о разглядывающих номера машин спутниках

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Космические аппараты, включая самые современные, не способны, как это показывается в голливудских фильмах, разглядеть номер машины, рассказала РИА Новости Милана Элердова, генеральный директор компании "Терра Тех" - коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.При этом, пояснила Элердова, такие снимки сверхвысокого разрешения являются самыми дорогими - от 10 центов за 1 квадратный километр съемки, и, соответственно, самыми прибыльными для операторов спутников.Благодаря Голливуду распространен миф, что космические аппараты могут вести съемку в любых условиях и рассмотреть из космоса любые детали, включая модель и номер машины, текст в газете и тому подобное.АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.Читайте полный текст интервью с Миланой Элердовой >>

https://ria.ru/20201222/kosmos-1590212780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос