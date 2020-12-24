https://ria.ru/20201224/sputniki-1590696411.html

Милана Элердова: на планете нет мест, скрытых от наблюдения из космоса

Милана Элердова: на планете нет мест, скрытых от наблюдения из космоса

Одно из направлений деятельности Роскосмоса – дистанционное зондирование Земли с помощью космических аппаратов или по-простому космическая съемка. Для... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:00

2020-12-24T13:00

2020-12-24T13:00

россия

космос

спутники

роскосмос

интервью

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Одно из направлений деятельности Роскосмоса – дистанционное зондирование Земли с помощью космических аппаратов или по-простому космическая съемка. Для предоставления коммерческих услуг в контуре госкорпорации три года назад было создано предприятие "Терра Тех", которому поручено развивать сервисы на основе снимков с орбиты – осуществлять мониторинг строительства, лесов, сельского хозяйства в интересах государственных и коммерческих заказчиков. О том, как делать бизнес на космосе, могут ли спутники рассмотреть с орбиты номер машины, и можно ли запретить спутниковым операторам снимать свой дом или участок, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказала генеральный директор компании "Терра Тех" Милана Элердова.– Расскажите для начала, что такое дистанционное зондирование Земли?– Это целая отрасль, связанная с наблюдением из космоса за процессами, происходящими на поверхности Земли. Она осуществляется космическими аппаратами различного пространственного разрешения в различных спектральных каналах. На основе этого формируются различные аналитические продукты о состоянии объекта наблюдения. Например, в области строительства, нарушения экологии, мониторинга природных и техногенных аварий, изучения состояния сельского и лесного хозяйства. Это единственный объективный инструмент, который позволяет изучить в ретроспективе ситуацию за более чем 20 лет.– Заказать спутниковые снимки или данные из архива космических снимков может любой человек?– В архивы может обратиться любой гражданин России, некоторые из каталогов бесплатны. Это сейчас очень востребовано. Мы даже запустили новый сервис, где можно получить космические снимки определенного объекта или территории и аналитическое заключение для предоставления в суд. Например, недавно к нам обратилось новое руководство одного из предприятий, которое обвинили в том, что с территории завода были похищены трубы. Мы подобрали космические снимки за разные периоды и сделали заключение, что трубы исчезли с территории предприятия еще при прежнем руководстве. В таких нестандартных случаях может помочь космическая съемка. И он не единичен.Данные дистанционного зондирования Земли сейчас используются везде. Большой скачок произошел, когда Google и Яндекс запустили свои общедоступные сервисы с картами мира. С этого момента Земля стала прозрачной. И теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты.– Есть ли какие-то объекты в мире, на которые действует запрет на съемку?– Сейчас нет смысла защищать какую-то точку на территории Земли, потому что если ее не снял американский спутник, ее обязательно сфотографирует российский или китайский аппарат, поэтому сейчас ограничений по запросу покупки снимка на ту или иную территорию нет.– Могут ли люди запретить съемку из космоса своего участка или дома?– Нет.– А госорганы?– И госорганы не могут.– Вы говорите, что люди идут в суд с космическими снимками, а разве они признаны юридически значимым доказательством?– В классическом понимании пока нет, но практика использования космических снимков в судах широко распространена.– Кто основные потребители вашей продукции? Ведомства, коммерческие заказчики?– Банковский сектор, различные строительные и проектные организации, лесная отрасль активно начала смотреть в этом направлении. На мой взгляд, она станет одним из драйверов дальнейшего развития рынка. Активно начинают присматриваться к этому направлению региональные власти.Вот пример. Сейчас можно построить цифровую модель леса в 3D-формате, то есть будет учтена не только площадь, но и высота леса. Это позволяет получать точные данные о конкретном типе растительности и его объемах. Для арендатора, который собирается взять в аренду участок леса, и региональных властей это очень важные сведения.Отдельный вопрос – мониторинг экологических нарушений. Мы выступаем за создание системы контроля предприятий из космоса. Дистанционное зондирование может помочь реализовать в стране справедливую систему ведения бизнеса и объективного контроля. Если из космоса зафиксировано, что предприятие сливает отходы, штраф должен автоматически выписываться, как это происходит со штрафами с камер за нарушение правил дорожного движения. Пусть наказания будут не миллиардными, но оштрафуют всех нарушителей, а не только тех, кого удалось поймать за руку. Роскосмос уже выходил в правительство с этой идеей, но мы бы хотели еще раз напомнить о ее актуальности.– Насколько эффективен такой способ мониторинга, как космическая съемка?– Расскажу на примере. К нам однажды обращался крупный заказчик, у которого в регионах строится важный объект. Даты инспекций известны, строители к ним готовятся – выставляют сотню рабочих в одинаковой форме, нагоняют технику. Его терзало подозрение, что пока его перевозят на другой объект, все эти же рабочие и техника оперативно доставляются на новый объект, создавая видимость загрузки. Не проверять же у каждого рабочего паспорт? А из космоса мы фиксируем количество техники на момент съемки, можем определять ее тип. Кроме того, строители не знают, в какой день и в какое время спутник будет проводить съемку. Это очень эффективное средство мониторинга.Еще пример: заказчик обратился с вопросом, можно ли определить объем вынутого грунта на момент рытья котлована два года назад? Мы нашли в архивах два космических стереоснимка под разными углами и на их основе построили трехмерную модель земной поверхности. Посчитали объем выемки грунта. Могу сказать, что у заказчика был легкий шок, что он может проконтролировать практически любую работу своих подрядчиков даже задним числом.– Это мы говорим об оптической съемке, которой мешает ночь, плохая погода, а какие перспективы у радиолокационного наблюдения, которое позволяет наблюдать местность в любую погоду и в любое время суток?– Основными заказчиками такой съемки являются предприятия, которые работают на территориях вечной мерзлоты. В связи с глобальным потеплением их интересуют процессы, связанные с подвижкой грунта из-за таяния многолетней мерзлоты, от чего страдает инфраструктура, трубопроводы. По этому направлению, не приукрашу, идет вал запросов.– Как отразилась на вашем бизнесе пандемия?– Положительно. Благодаря ей выросла потребность в дистанционном мониторинге объектов и явлений. С учетом пандемии становится сложнее организовать командировки, поэтому запросы к нам увеличились на порядки.– Сколько стоит космический снимок без обработки и аналитики?– Цены очень сильно варьируются и зависят от множества условий. За снимки сверхвысокого пространственного разрешения 0,3-0,8 метра на пиксель – от 10 долларов и выше за один квадратный километр. Основная прибыль сейчас сосредоточена в сегменте данных самого высокого разрешения. Если мы используем иностранные снимки сверхвысокого разрешения, то их цена в конечной стоимости нашей продукции может доходить до 70 процентов.– Благодаря Голливуду у обычных людей сложилось представление, что со спутников можно разглядеть номер машины и прочитать текст в газете. Насколько это реально, если получается, что максимально точное разрешение всего 30 сантиметров на пиксель?– Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель. Номеров машин при таком разрешении не разглядеть, но можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях.– Работая на российском рынке, вам приходится конкурировать с зарубежными игроками? Зарубежные операторы активно представлены на российском рынке?– Американские, европейские и китайские компании пытались выйти на отечественный рынок, но российские ключевые потребители, коими являются в основном федеральные и региональные власти, от 30 до 100 процентов удовлетворяют свои потребности бесплатными данными с российской группировки, поэтому зарубежными данными они пользуются, когда нет российских, и я считаю, это вполне закономерно. Те же Америка или Европа ежегодно закупают зарубежные данные на десятки миллионов долларов, потому что невозможно создать спутники на все случаи жизни, есть вопрос экономической эффективности.– Сейчас данные с каких аппаратов использует "Терра Тех" в своей деятельности?– Это отечественные спутники серий "Ресурс", "Канопус", "Электро-Л" и "Метеор-М". В том случае, если поступивших данных от них недостаточно, мы используем фотоснимки иностранных аппаратов компаний Maxar, Airbus, Planet Labs и других. Спутники последней имеют не такое высокое пространственное разрешение, как, например, Maxar, но берут оперативностью. Они незаменимы для мониторинга обширных территорий в ежедневном режиме.– Как вы оцениваете деятельность американской частной компании Planet Labs? Нет ли необходимости для России в создании аналогичной спутниковой группировки, как у них – из сотен маленьких спутников?– Мы – партнеры этой компании и очень довольны их сервисом. Они вложили крупные инвестиции в наземные системы обработки спутниковых снимков, и сейчас потребители получают информацию по любому участку планеты в ежедневном режиме. Конечно, по разрешающей способности их спутниковая группировка уступает российским аппаратам, но за счет того, что Planet обеспечивает ежедневную съемку, компания стала востребованной, в том числе в России.– То есть рынок кубсатов окупился?– Мне не известна ни одна группировка спутников дистанционного зондирования Земли, которая бы окупилась. Все в той или иной степени поддерживаются своими государствами или якорными государственными клиентами.– Как вы думаете, почему?– Наверное, самый правильный ответ на данные вопрос дал один из сотрудников агентства Euroconsult, который сказал, что спутники ДЗЗ начнут окупаться, когда будут созданы сервисы B2C (business-to-consumer), так же, как в случае с навигацией или связью. Или на стыке этих сфер. Пока, к сожалению, таких кейсов очень мало.– Российская группировка пока отстает от передовых зарубежных систем космической съемки. Сейчас у нас 12 аппаратов. Сколько необходимо спутников, на ваш взгляд, чтобы полностью обеспечить все российские потребности?– Со стороны наших заказчиков, например для мониторинга лесов, высказываются пожелания о ежедневной съемке всей территории страны. С учетом того, что часто съемке мешает облачность, то даже при создании обширной группировки, с учетом метеоусловий, оптические спутники за год будут выходить на безоблачную съемку в среднем раз в 7-10 суток.– Вы принимаете участие в каких-то работах по нацпроектам?– В рамках входящего в нацпроект "Цифровая экономика" проекта "Цифровая Земля" мы разрабатываем подсистему искусственного интеллекта – это нейросети для обработки снимков из космоса. В этом году мы проводили обучение нейросети по снимкам с российских и зарубежных спутников. Научили ее в автоматическом и автоматизированном режиме выявлять свалки, нарушенные земли, вести оценку лесных массивов, выявлять постройки. Когда будет опытная эксплуатация комплекса, можно будет отработать нейросеть на большом потоке поступающих в систему данных и через несколько лет запускать какие-то подсистемы в самостоятельное плавание. Сейчас, особенно когда мы работаем с государственными потребителями, результаты работы нейросети проверяются нашими операторами. – Не доверяете роботам?– Мы им доверяем, но они еще неопытные. Лидеры рынка ДЗЗ вложили в искусственный интеллект миллионы долларов и несколько лет работы. Создать алгоритм можно достаточно быстро, но для его обучения надо разметить тысячи снимков. Кстати, нами создан другой, действующий полностью автоматический сервис TerraCloud. Это сервис онлайн-покупки космических снимков по банковской карте. Заказчик может выбрать район и конкретную дату, за которую хочет получить снимок, а мы ищем его в архивах. Есть, конечно, свои ограничения по каталогу снимков. Нужны большие вложения, чтобы пользователям стала доступна вся база снимков из петабайт данных с возможностью моментальной покупки. И сейчас определенные шаги в этом направлении предприняты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос, спутники, роскосмос, интервью