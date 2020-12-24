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"На вкус и цвет товарищей нет". Минпросвещения оценило школьное меню
"На вкус и цвет товарищей нет". Минпросвещения оценило школьное меню
Министерство просвещения считает необходимым учитывать предпочтения детей при составлении школьного меню, однако призывает не забывать, что они и дома не все... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:40
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство просвещения считает необходимым учитывать предпочтения детей при составлении школьного меню, однако призывает не забывать, что они и дома не все едят с большим удовольствием, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Он добавил, что зачастую родители узнают о том, что ребенку что-то не понравилось, спросив его о том, вкусно было сегодня в столовой или нет. Но невкусно ему могло быть потому, что он это блюдо не любит, а может быть, он никогда это не ел, или же у него было плохое настроение."Ведь, если честно мы посмотрим, ребенок и дома не всегда с большим удовольствием съедает все, что ему дают родители, хотя это готовится на домашней кухне. Поэтому вопрос вкусовых предпочтений, конечно же, тоже стоит", - отметил замминистра.Он также уточнил, что над вопросом вкусовых предпочтений нужно работать, поэтому нужны подходы, связанные с формированием различных книг рецептов и меню, которые сами дети и поддерживают. Поскольку если блюдо многократно получило от детей оценку, что оно вкусное, "то этим рецептом можно и нужно делиться".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

"На вкус и цвет товарищей нет". Минпросвещения оценило школьное меню

10:40 24.12.2020 (обновлено: 11:31 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство просвещения считает необходимым учитывать предпочтения детей при составлении школьного меню, однако призывает не забывать, что они и дома не все едят с большим удовольствием, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
"Знаете, такая поговорка есть - на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому то, что такое вкусно, зависит от многих факторов. Безусловно, такие жалобы есть, в каждом конкретном случае, поверьте, реально происходит разбор - почему, что именно не удовлетворило родителей", - заявил Глушко.
Он добавил, что зачастую родители узнают о том, что ребенку что-то не понравилось, спросив его о том, вкусно было сегодня в столовой или нет. Но невкусно ему могло быть потому, что он это блюдо не любит, а может быть, он никогда это не ел, или же у него было плохое настроение.
"Ведь, если честно мы посмотрим, ребенок и дома не всегда с большим удовольствием съедает все, что ему дают родители, хотя это готовится на домашней кухне. Поэтому вопрос вкусовых предпочтений, конечно же, тоже стоит", - отметил замминистра.
Он также уточнил, что над вопросом вкусовых предпочтений нужно работать, поэтому нужны подходы, связанные с формированием различных книг рецептов и меню, которые сами дети и поддерживают. Поскольку если блюдо многократно получило от детей оценку, что оно вкусное, "то этим рецептом можно и нужно делиться".
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к обеду учеников - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 10:48
Школа должна объяснить детям пользу еды в столовой, считает омбудсмен
Читайте полный текст интервью >>
 
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