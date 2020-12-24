https://ria.ru/20201224/menyu-1590689284.html

"На вкус и цвет товарищей нет". Минпросвещения оценило школьное меню

"На вкус и цвет товарищей нет". Минпросвещения оценило школьное меню

Министерство просвещения считает необходимым учитывать предпочтения детей при составлении школьного меню, однако призывает не забывать, что они и дома не все... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:40

2020-12-24T10:40

2020-12-24T11:31

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общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство просвещения считает необходимым учитывать предпочтения детей при составлении школьного меню, однако призывает не забывать, что они и дома не все едят с большим удовольствием, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Он добавил, что зачастую родители узнают о том, что ребенку что-то не понравилось, спросив его о том, вкусно было сегодня в столовой или нет. Но невкусно ему могло быть потому, что он это блюдо не любит, а может быть, он никогда это не ел, или же у него было плохое настроение."Ведь, если честно мы посмотрим, ребенок и дома не всегда с большим удовольствием съедает все, что ему дают родители, хотя это готовится на домашней кухне. Поэтому вопрос вкусовых предпочтений, конечно же, тоже стоит", - отметил замминистра.Он также уточнил, что над вопросом вкусовых предпочтений нужно работать, поэтому нужны подходы, связанные с формированием различных книг рецептов и меню, которые сами дети и поддерживают. Поскольку если блюдо многократно получило от детей оценку, что оно вкусное, "то этим рецептом можно и нужно делиться".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200217/1564862090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество