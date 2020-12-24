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Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
Плиты с именами жителей деревень Бычково и Починок Новгородской области, ставших жертвами массового расстрела гитлеровскими оккупантами и их пособниками в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:29
2020-12-24T09:26
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
75 лет великой победы
новгородская область
починок
ссср
сша
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Плиты с именами жителей деревень Бычково и Починок Новгородской области, ставших жертвами массового расстрела гитлеровскими оккупантами и их пособниками в декабре 1942 года, откроют в четверг в мемориальной зоне на месте этой жестокой казни, сообщили РИА Новости организаторы церемонии.Девятнадцатого декабря 1942 года ничего не подозревавших полураздетых и босых стариков, женщин и детей из числа жителей Бычкова и Починка каратели собрали на льду местной реки Полисть, после чего расстреляли из пулеметов и орудий. Погибли 253 мирных жителя, 18 чудом удалось спастись.Особенную жестокость тогда проявил отряд 667-го карательного батальона "Шелонь", участников которого органы госбезопасности СССР активно разыскивали и отправляли под суд в 1950—1960-е годы. Однако командир батальона майор вермахта Александр Рисс, лично пытавший и убивавший советских мирных жителей, скрылся в США и избежал наказания.Первая очередь мемориального комплекса "253 жизни и 1 судьба" на месте той трагедии открылась в декабре 2019 года. Комплекс был задуман и создан "Мемориальной группой" поисковой экспедиции "Долина" и новгородской общественной организации "Новгородская земля" при поддержке Белебелковского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области. Сейчас комплекс дополнен важнейшими элементами — там установлены плиты с именами погибших и поминальный колокол.
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новгородская область
починок
ссср
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), новгородская область, починок, ссср, сша, общество

Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале

08:29 24.12.2020 (обновлено: 09:26 24.12.2020)
 
© Фото : НОО "Новгородская земля"/ВКонтактеМемориальный комплекс "253 жизни и 1 судьба" в Новгородской области
Мемориальный комплекс 253 жизни и 1 судьба в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : НОО "Новгородская земля"/ВКонтакте
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Плиты с именами жителей деревень Бычково и Починок Новгородской области, ставших жертвами массового расстрела гитлеровскими оккупантами и их пособниками в декабре 1942 года, откроют в четверг в мемориальной зоне на месте этой жестокой казни, сообщили РИА Новости организаторы церемонии.
Девятнадцатого декабря 1942 года ничего не подозревавших полураздетых и босых стариков, женщин и детей из числа жителей Бычкова и Починка каратели собрали на льду местной реки Полисть, после чего расстреляли из пулеметов и орудий. Погибли 253 мирных жителя, 18 чудом удалось спастись.
Особенную жестокость тогда проявил отряд 667-го карательного батальона "Шелонь", участников которого органы госбезопасности СССР активно разыскивали и отправляли под суд в 1950—1960-е годы. Однако командир батальона майор вермахта Александр Рисс, лично пытавший и убивавший советских мирных жителей, скрылся в США и избежал наказания.
Первая очередь мемориального комплекса "253 жизни и 1 судьба" на месте той трагедии открылась в декабре 2019 года. Комплекс был задуман и создан "Мемориальной группой" поисковой экспедиции "Долина" и новгородской общественной организации "Новгородская земля" при поддержке Белебелковского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области. Сейчас комплекс дополнен важнейшими элементами — там установлены плиты с именами погибших и поминальный колокол.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Новгородская областьПочинокСССРСШАОбщество
 
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