https://ria.ru/20201224/memorial-1590671752.html

Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале

Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале

Плиты с именами жителей деревень Бычково и Починок Новгородской области, ставших жертвами массового расстрела гитлеровскими оккупантами и их пособниками в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:29

2020-12-24T08:29

2020-12-24T09:26

без срока давности

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Плиты с именами жителей деревень Бычково и Починок Новгородской области, ставших жертвами массового расстрела гитлеровскими оккупантами и их пособниками в декабре 1942 года, откроют в четверг в мемориальной зоне на месте этой жестокой казни, сообщили РИА Новости организаторы церемонии.Девятнадцатого декабря 1942 года ничего не подозревавших полураздетых и босых стариков, женщин и детей из числа жителей Бычкова и Починка каратели собрали на льду местной реки Полисть, после чего расстреляли из пулеметов и орудий. Погибли 253 мирных жителя, 18 чудом удалось спастись.Особенную жестокость тогда проявил отряд 667-го карательного батальона "Шелонь", участников которого органы госбезопасности СССР активно разыскивали и отправляли под суд в 1950—1960-е годы. Однако командир батальона майор вермахта Александр Рисс, лично пытавший и убивавший советских мирных жителей, скрылся в США и избежал наказания.Первая очередь мемориального комплекса "253 жизни и 1 судьба" на месте той трагедии открылась в декабре 2019 года. Комплекс был задуман и создан "Мемориальной группой" поисковой экспедиции "Долина" и новгородской общественной организации "Новгородская земля" при поддержке Белебелковского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области. Сейчас комплекс дополнен важнейшими элементами — там установлены плиты с именами погибших и поминальный колокол.

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

новгородская область

починок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), новгородская область, починок, ссср, сша, общество