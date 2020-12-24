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В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, пишет Forbes. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:44
2020-12-24T15:47
владимир лисин
forbes
владимир потанин
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, пишет Forbes.Согласно подсчетам Forbes Real Time, он обошел президента "Норникеля" Владимира Потанина. Состояние Лисина увеличилось со вчерашнего дня на 187 миллионов долларов и составляет 26,1 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Новолипецкого металлургического завода.Состояние Потанина уменьшилось на 351 миллион долларов и составляет 26 миллиардов из-за снижения стоимости акций "Норникеля".Ранее журнал Forbes подсчитал, что за 2020 год миллиардеры в мире разбогатели на 1,9 триллиона долларов. Капитал богатейших людей мира оценивался на 11 декабря в 11,4 триллиона долларов.
https://ria.ru/20201224/forbes-1590684498.html
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владимир лисин, forbes, владимир потанин, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

13:44 24.12.2020 (обновлено: 15:47 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, пишет Forbes.
Согласно подсчетам Forbes Real Time, он обошел президента "Норникеля" Владимира Потанина. Состояние Лисина увеличилось со вчерашнего дня на 187 миллионов долларов и составляет 26,1 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Новолипецкого металлургического завода.
Состояние Потанина уменьшилось на 351 миллион долларов и составляет 26 миллиардов из-за снижения стоимости акций "Норникеля".
Ранее журнал Forbes подсчитал, что за 2020 год миллиардеры в мире разбогатели на 1,9 триллиона долларов. Капитал богатейших людей мира оценивался на 11 декабря в 11,4 триллиона долларов.
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