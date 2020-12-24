https://ria.ru/20201224/lider-1590740867.html

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, пишет Forbes. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:44

2020-12-24T13:44

2020-12-24T15:47

владимир лисин

forbes

владимир потанин

новолипецкий металлургический комбинат

экономика

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, пишет Forbes.Согласно подсчетам Forbes Real Time, он обошел президента "Норникеля" Владимира Потанина. Состояние Лисина увеличилось со вчерашнего дня на 187 миллионов долларов и составляет 26,1 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Новолипецкого металлургического завода.Состояние Потанина уменьшилось на 351 миллион долларов и составляет 26 миллиардов из-за снижения стоимости акций "Норникеля".Ранее журнал Forbes подсчитал, что за 2020 год миллиардеры в мире разбогатели на 1,9 триллиона долларов. Капитал богатейших людей мира оценивался на 11 декабря в 11,4 триллиона долларов.

https://ria.ru/20201224/forbes-1590684498.html

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владимир лисин, forbes, владимир потанин, новолипецкий металлургический комбинат, экономика