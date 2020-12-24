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https://ria.ru/20201224/kosmos-1590670931.html
Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
Правительства и отдельные люди не могут вводить запреты на космическую съемку каких-либо территорий Земли, поскольку в этом не осталось смысла - то, что не... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:12
2020-12-24T13:13
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительства и отдельные люди не могут вводить запреты на космическую съемку каких-либо территорий Земли, поскольку в этом не осталось смысла - то, что не снимет американский спутник, снимут российские или китайские аппараты, рассказала в интервью РИА Новости Милана Элердова - генеральный директор компании "Терра Тех", коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки."Сейчас нет смысла защищать какую-то точку на территории Земли, потому что, если ее не снял американский спутник, ее обязательно сфотографирует российский или китайский аппарат. Поэтому сейчас ограничений по запросу покупки снимка на ту или иную территорию нет", - сказала она.По ее словам, в этих условиях запрещать съемку не могут ни правительства, ни отдельные люди."Большой скачок произошел, когда Google и "Яндекс" запустили свои общедоступные сервисы с картами мира. С этого момента Земля стала прозрачной. И теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты", - сказала она.АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании - разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.Читайте полный текст интервью с Миланой Элердовой &gt;&gt;
https://ria.ru/20201224/mif-1590662642.html
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земля, российские космические системы , космос - риа наука, google, роскосмос

Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса

08:12 24.12.2020 (обновлено: 13:13 24.12.2020)
 
© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Fotolia / Elenarts
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительства и отдельные люди не могут вводить запреты на космическую съемку каких-либо территорий Земли, поскольку в этом не осталось смысла - то, что не снимет американский спутник, снимут российские или китайские аппараты, рассказала в интервью РИА Новости Милана Элердова - генеральный директор компании "Терра Тех", коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.
"Сейчас нет смысла защищать какую-то точку на территории Земли, потому что, если ее не снял американский спутник, ее обязательно сфотографирует российский или китайский аппарат. Поэтому сейчас ограничений по запросу покупки снимка на ту или иную территорию нет", - сказала она.
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По ее словам, в этих условиях запрещать съемку не могут ни правительства, ни отдельные люди.
"Большой скачок произошел, когда Google и "Яндекс" запустили свои общедоступные сервисы с картами мира. С этого момента Земля стала прозрачной. И теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты", - сказала она.
АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании - разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.
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Читайте полный текст интервью с Миланой Элердовой >>
 
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