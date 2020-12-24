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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590751910.html
В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с СOVID-19
В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с СOVID-19
В Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:28
2020-12-24T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Отмечается, что стабилизация эпидемиологического процесса в Петербурге на текущей неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер, введенных городским правительством, а также мерами по своевременной изоляции пациентов с выявленной инфекцией.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 215 830 случаев заражения COVID-19. Скончались 7146 человек. Выздоровели 126 171 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с СOVID-19

14:28 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
Работа временного госпиталя для больных коронавирусом в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"График госпитализаций продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемиологического процесса. На 24 декабря зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг 17 декабря. Значительно замедлился также рост недельной госпитализации. Прибавка госпитализированных за текущий семидневный интервал к предыдущему составила всего +0,5%", - говорится в материалах.
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Отмечается, что стабилизация эпидемиологического процесса в Петербурге на текущей неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер, введенных городским правительством, а также мерами по своевременной изоляции пациентов с выявленной инфекцией.
"Наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера, и в случае несоблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других противоэпидемических мер рост распространения инфекции может возобновиться с прежней интенсивностью", - отмечается в материалах.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 215 830 случаев заражения COVID-19. Скончались 7146 человек. Выздоровели 126 171 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
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