В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с СOVID-19
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"График госпитализаций продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемиологического процесса. На 24 декабря зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг 17 декабря. Значительно замедлился также рост недельной госпитализации. Прибавка госпитализированных за текущий семидневный интервал к предыдущему составила всего +0,5%", - говорится в материалах.
Отмечается, что стабилизация эпидемиологического процесса в Петербурге на текущей неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер, введенных городским правительством, а также мерами по своевременной изоляции пациентов с выявленной инфекцией.
"Наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера, и в случае несоблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других противоэпидемических мер рост распространения инфекции может возобновиться с прежней интенсивностью", - отмечается в материалах.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 215 830 случаев заражения COVID-19. Скончались 7146 человек. Выздоровели 126 171 человек.
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