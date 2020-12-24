https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590751910.html

В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с СOVID-19

В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с СOVID-19

В Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:28

2020-12-24T14:28

2020-12-24T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588670613_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_924ffb8376f38b6c2ea9e98c3808744d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Отмечается, что стабилизация эпидемиологического процесса в Петербурге на текущей неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер, введенных городским правительством, а также мерами по своевременной изоляции пациентов с выявленной инфекцией.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 215 830 случаев заражения COVID-19. Скончались 7146 человек. Выздоровели 126 171 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590744713.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество