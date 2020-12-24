https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590718483.html

В Ялте развернули мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

В Ялте развернули мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

Военные Черноморского флота приступили к развертыванию в Ялте мобильного госпиталя, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:42

2020-12-24T12:42

2020-12-24T12:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

владимир путин

сергей шойгу

ялта

симферополь

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военные Черноморского флота приступили к развертыванию в Ялте мобильного госпиталя, говорится в сообщении Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал соответствующие указания.Отмечается, что мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для стационарного лечения пациентов с COVID-19. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590713916.html

ялта

симферополь

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коронавирус в россии, владимир путин, сергей шойгу, ялта, симферополь