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В Ялте развернули мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19
В Ялте развернули мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19
Военные Черноморского флота приступили к развертыванию в Ялте мобильного госпиталя, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:42
2020-12-24T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимир путин
сергей шойгу
ялта
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военные Черноморского флота приступили к развертыванию в Ялте мобильного госпиталя, говорится в сообщении Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал соответствующие указания.Отмечается, что мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для стационарного лечения пациентов с COVID-19. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, владимир путин, сергей шойгу, ялта, симферополь

В Ялте развернули мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

12:42 24.12.2020 (обновлено: 12:44 24.12.2020)
 
© Минобороны РоссииПереброска медотряда специального назначения Минобороны России в Республику Крым. Кадр видео
Переброска медотряда специального назначения Минобороны России в Республику Крым. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Минобороны России
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военные Черноморского флота приступили к развертыванию в Ялте мобильного госпиталя, говорится в сообщении Минобороны России.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал соответствующие указания.
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"Личный состав медицинского отряда специального назначения Черноморского флота, совершив марш на штатной технике протяженностью около 80 километров из Севастополя, прибыл в город Ялта. В составе прибывшей колонны свыше 100 военнослужащих и 25 единиц специальной военной техники. В настоящее время военнослужащие приступили к развертыванию госпиталя и установке специального оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для стационарного лечения пациентов с COVID-19. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир ПутинСергей ШойгуЯлтаСимферополь
 
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