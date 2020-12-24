https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590706235.html

Матвиенко назвала число сенаторов, переболевших COVID-19

Матвиенко назвала число сенаторов, переболевших COVID-19

Более 50 сенаторов переболели коронавирусом или находились в изоляции из-за контактов с больными, сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:57

2020-12-24T11:57

2020-12-24T11:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 50 сенаторов переболели коронавирусом или находились в изоляции из-за контактов с больными, сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Пятьдесят пять сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на изоляции в связи с контактами с ковидными больными", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф