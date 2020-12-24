https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590697361.html

Инфекционист рассказал, сколько будет расти число заболевших COVID-19

Инфекционист рассказал, сколько будет расти число заболевших COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом в России и в Москве будет продолжаться в ближайшие месяц-два, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:18

2020-12-24T11:18

2020-12-24T11:18

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в России и в Москве будет продолжаться в ближайшие месяц-два, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538."Рост числа заболевших все равно будет продолжаться. В ближайшие месяц-два никуда мы от этого не денемся", - заявил Тимаков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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