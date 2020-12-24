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Инфекционист рассказал, сколько будет расти число заболевших COVID-19
Инфекционист рассказал, сколько будет расти число заболевших COVID-19
Рост числа заболевших коронавирусом в России и в Москве будет продолжаться в ближайшие месяц-два, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:18
2020-12-24T11:18
2020-12-24T11:18
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в России и в Москве будет продолжаться в ближайшие месяц-два, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538."Рост числа заболевших все равно будет продолжаться. В ближайшие месяц-два никуда мы от этого не денемся", - заявил Тимаков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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