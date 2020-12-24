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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695995.html
В России зафиксировали рекорд по заражениям и смертям от коронавируса
В России зафиксировали рекорд по заражениям и смертям от коронавируса
За сутки минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса — это максимум за все время пандемии. Число новых случаев также обновило рекорд — их 29 РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:11
2020-12-24T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. За сутки минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса — это максимум за все время пандемии. Число новых случаев также обновило рекорд — их 29 935, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием.В Москве за сутки зарегистрировали 76 летальных исходов, в Санкт-Петербурге — 72, в Подмосковье — 29. Общее число умерших за все время достигло 53 096 человек.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 2 963 688 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших выявили в Москве — 8203 (это тоже максимум за все время), в Санкт-Петербурге зафиксировали 3756 новых случаев, в Подмосковье — 1538.Выписались из больниц за сутки 26 890 человек, а в целом за все время вылечились 2 370 857 человек.Во всем мире, по статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных приближается к отметке в 79 миллионов, 1,73 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 США (18,4 миллиона заболевших), Индия (10,1 миллиона) и Бразилия (7,36 миллиона). Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России зафиксировали рекорд по заражениям и смертям от коронавируса

11:11 24.12.2020 (обновлено: 12:59 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. За сутки минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса — это максимум за все время пандемии. Число новых случаев также обновило рекорд — их 29 935, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
В Москве за сутки зарегистрировали 76 летальных исходов, в Санкт-Петербурге — 72, в Подмосковье — 29. Общее число умерших за все время достигло 53 096 человек.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
11:39Распространение нового коронавируса
Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса
Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 2 963 688 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших выявили в Москве — 8203 (это тоже максимум за все время), в Санкт-Петербурге зафиксировали 3756 новых случаев, в Подмосковье — 1538.
Выписались из больниц за сутки 26 890 человек, а в целом за все время вылечились 2 370 857 человек.
Во всем мире, по статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных приближается к отметке в 79 миллионов, 1,73 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 США (18,4 миллиона заболевших), Индия (10,1 миллиона) и Бразилия (7,36 миллиона). Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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