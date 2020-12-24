https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695995.html

В России зафиксировали рекорд по заражениям и смертям от коронавируса

В России зафиксировали рекорд по заражениям и смертям от коронавируса

За сутки минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса — это максимум за все время пандемии. Число новых случаев также обновило рекорд — их 29 РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:11

2020-12-24T11:11

2020-12-24T12:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581737104_0:296:2106:1480_1920x0_80_0_0_7cf66546a5fac01c50830d111e29dc50.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. За сутки минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса — это максимум за все время пандемии. Число новых случаев также обновило рекорд — их 29 935, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием.В Москве за сутки зарегистрировали 76 летальных исходов, в Санкт-Петербурге — 72, в Подмосковье — 29. Общее число умерших за все время достигло 53 096 человек.Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 2 963 688 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших выявили в Москве — 8203 (это тоже максимум за все время), в Санкт-Петербурге зафиксировали 3756 новых случаев, в Подмосковье — 1538.Выписались из больниц за сутки 26 890 человек, а в целом за все время вылечились 2 370 857 человек.Во всем мире, по статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных приближается к отметке в 79 миллионов, 1,73 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 США (18,4 миллиона заболевших), Индия (10,1 миллиона) и Бразилия (7,36 миллиона). Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/shtamm-1590702385.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество