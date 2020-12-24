В России зафиксировали рекорд по заражениям и смертям от коронавируса
11:11 24.12.2020 (обновлено: 12:59 24.12.2020)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. За сутки минувшие сутки в России подтвердили 635 смертей от коронавируса — это максимум за все время пандемии. Число новых случаев также обновило рекорд — их 29 935, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
В Москве за сутки зарегистрировали 76 летальных исходов, в Санкт-Петербурге — 72, в Подмосковье — 29. Общее число умерших за все время достигло 53 096 человек.
Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 2 963 688 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших выявили в Москве — 8203 (это тоже максимум за все время), в Санкт-Петербурге зафиксировали 3756 новых случаев, в Подмосковье — 1538.
Выписались из больниц за сутки 26 890 человек, а в целом за все время вылечились 2 370 857 человек.
Во всем мире, по статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных приближается к отметке в 79 миллионов, 1,73 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 США (18,4 миллиона заболевших), Индия (10,1 миллиона) и Бразилия (7,36 миллиона). Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.