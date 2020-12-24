https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590667969.html

В РАН рассказали, как остановить мутации коронавируса

В РАН рассказали, как остановить мутации коронавируса

Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости заявил, что вакцинация от коронавируса позволит... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:48

2020-12-24T07:48

2020-12-24T07:48

коронавирус в россии

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

великобритания

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости заявил, что вакцинация от коронавируса позволит остановить мутацию инфекции.Также ученый выразил мнение, что вакцина останется эффективной, несмотря на мутацию коронавируса.Появление более опасных мутацийБазыкин отметил, что последующие мутации коронавирусной инфекции могут стать более вызвать более тяжелые для человека последствия.По его словам, мутация вируса обусловлена "основным естественным отбором" и направлена на получение более заразных форм для большего распространения. Но нельзя исключить и мутации, которые приведут к увеличению тяжести заболевания.Кроме того, медик напомнил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, но также необязательно, что он станет безопасным.Мутация существующего штаммаРанее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT выразил мнение, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.Бывший глава Роспотребнадзора допустил, что мутация не повлияет на агрессивность коронавируса, но инфекция, вероятно, станет распространяться с большей интенсивностью.Незначительно заразнееГреческий эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии Гикас Майоркинис заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции незначительно заразнее предыдущего штамма и не повлияет на планы по вакцинации от коронавируса.Как подчеркнул специалист, мутировавший штамм был впервые описан в Великобритании в сентябре, но существуют признаки, что он циркулировал намного раньше. Майоркинис также заявил о признаках третьей волны эпидемии коронавируса в Британии.Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590664367.html

https://ria.ru/20201222/komarovskiy-1590467379.html

https://ria.ru/20201222/posledstviya-1590392261.html

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590312372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, великобритания, общество, коронавирус covid-19