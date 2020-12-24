https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590667969.html
В РАН рассказали, как остановить мутации коронавируса
В РАН рассказали, как остановить мутации коронавируса
Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости заявил, что вакцинация от коронавируса позволит... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:48
2020-12-24T07:48
2020-12-24T07:48
коронавирус в россии
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
великобритания
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости заявил, что вакцинация от коронавируса позволит остановить мутацию инфекции.Также ученый выразил мнение, что вакцина останется эффективной, несмотря на мутацию коронавируса.Появление более опасных мутацийБазыкин отметил, что последующие мутации коронавирусной инфекции могут стать более вызвать более тяжелые для человека последствия.По его словам, мутация вируса обусловлена "основным естественным отбором" и направлена на получение более заразных форм для большего распространения. Но нельзя исключить и мутации, которые приведут к увеличению тяжести заболевания.Кроме того, медик напомнил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, но также необязательно, что он станет безопасным.Мутация существующего штаммаРанее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT выразил мнение, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.Бывший глава Роспотребнадзора допустил, что мутация не повлияет на агрессивность коронавируса, но инфекция, вероятно, станет распространяться с большей интенсивностью.Незначительно заразнееГреческий эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии Гикас Майоркинис заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции незначительно заразнее предыдущего штамма и не повлияет на планы по вакцинации от коронавируса.Как подчеркнул специалист, мутировавший штамм был впервые описан в Великобритании в сентябре, но существуют признаки, что он циркулировал намного раньше. Майоркинис также заявил о признаках третьей волны эпидемии коронавируса в Британии.Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, великобритания, общество, коронавирус covid-19
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН
, профессор Сколтеха
Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости заявил, что вакцинация от коронавируса позволит остановить мутацию инфекции.
"Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", — сказал Базыкин.
Также ученый выразил мнение, что вакцина останется эффективной, несмотря на мутацию коронавируса.
Появление более опасных мутаций
Базыкин отметил, что последующие мутации коронавирусной инфекции могут стать более вызвать более тяжелые для человека последствия.
По его словам, мутация вируса обусловлена "основным естественным отбором" и направлена на получение более заразных форм для большего распространения. Но нельзя исключить и мутации, которые приведут к увеличению тяжести заболевания.
"Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем нельзя", — уточнил Базыкин.
Кроме того, медик напомнил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, но также необязательно, что он станет безопасным.
Мутация существующего штамма
Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко
в беседе с RT
выразил мнение, что обнаруженная в Великобритании
мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.
"Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда всё ещё гнездилось в Китае
, в провинции Хубэй
, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей", — сказал Онищенко.
Бывший глава Роспотребнадзора
допустил, что мутация не повлияет на агрессивность коронавируса, но инфекция, вероятно, станет распространяться с большей интенсивностью.
Незначительно заразнее
Греческий эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии Гикас Майоркинис заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции незначительно заразнее предыдущего штамма и не повлияет на планы по вакцинации от коронавируса.
"Основная рассматриваемая гипотеза состоит в том, что он является несколько более заразным. Явление находится под постоянным наблюдением, оно не подтверждено, однако все необходимые меры предосторожности приняты", — сказал Майоркинис.
Как подчеркнул специалист, мутировавший штамм был впервые описан в Великобритании в сентябре, но существуют признаки, что он циркулировал намного раньше. Майоркинис также заявил о признаках третьей волны эпидемии коронавируса в Британии.
Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф