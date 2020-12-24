https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590664367.html
В РАН рассказали об источнике второй волны коронавируса
В РАН рассказали об источнике второй волны коронавируса
Заведующий лабораторией Молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал РИА Новости об источнике второй волны COVID-19 в России. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T05:48
2020-12-24T05:48
2020-12-24T11:12
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заведующий лабораторией Молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал РИА Новости об источнике второй волны COVID-19 в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, москва, общество