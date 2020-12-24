https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590663979.html

Профессор РАН рассказал, как остановить мутации коронавируса

Профессор РАН рассказал, как остановить мутации коронавируса

Чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации коронавируса, вакцинация позволяет остановить эпидемию и череду мутаций, считает заведующий... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T05:37

2020-12-24T05:37

2020-12-24T08:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

великобритания

москва

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Как остановить мутации коронавируса?

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации коронавируса, вакцинация позволяет остановить эпидемию и череду мутаций, считает заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Ученый отметил, что вакцина, скорее всего, останется эффективной, несмотря на мутацию вируса.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590660480.html

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