https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590662318.html

Выявленную в Британии мутацию COVID-19 впервые обнаружили в октябре в ЮАР

Выявленную в Британии мутацию COVID-19 впервые обнаружили в октябре в ЮАР

Выявленный в Великобритании новый мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября, говорится в заявлении управления по охране... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:21

2020-12-24T04:21

2020-12-24T04:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

москва

юар

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Выявленный в Великобритании новый мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября, говорится в заявлении управления по охране общественного здоровья.Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР.Согласно заявлению, в Британии выявлены два случая заражения мутировавшим вариантом вируса COVID-19. Отмечается, что оба инфицированных контактировали с людьми, прибывшими из ЮАР. Сообщается, что новый вариант COVID-19, названный 501.V2, был впервые обнаружен в Бухте Нельсона Манделы в ЮАР в начале октября. Однако, по данным института, новая мутация могла начать распространяться еще в конце августа.Отмечается, что быстрое распространение нового варианта коронавируса в Южной Африке может быть признаком повышенного уровня передачи вируса, однако эти данные пока не подтверждены. Также остается неизвестным, влияет ли новая мутация вируса на эффективность вакцины против COVID-19 и усиливает ли тяжесть течения заболевания.Ранее сообщалось, что правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также ввод обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте, отметил глава минздрава.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590660480.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590624333.html

великобритания

москва

юар

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коронавирус covid-19, великобритания, москва, юар, в мире