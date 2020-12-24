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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590662318.html
Выявленную в Британии мутацию COVID-19 впервые обнаружили в октябре в ЮАР
Выявленную в Британии мутацию COVID-19 впервые обнаружили в октябре в ЮАР
Выявленный в Великобритании новый мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября, говорится в заявлении управления по охране... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T04:21
2020-12-24T04:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
москва
юар
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Выявленный в Великобритании новый мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября, говорится в заявлении управления по охране общественного здоровья.Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР.Согласно заявлению, в Британии выявлены два случая заражения мутировавшим вариантом вируса COVID-19. Отмечается, что оба инфицированных контактировали с людьми, прибывшими из ЮАР. Сообщается, что новый вариант COVID-19, названный 501.V2, был впервые обнаружен в Бухте Нельсона Манделы в ЮАР в начале октября. Однако, по данным института, новая мутация могла начать распространяться еще в конце августа.Отмечается, что быстрое распространение нового варианта коронавируса в Южной Африке может быть признаком повышенного уровня передачи вируса, однако эти данные пока не подтверждены. Также остается неизвестным, влияет ли новая мутация вируса на эффективность вакцины против COVID-19 и усиливает ли тяжесть течения заболевания.Ранее сообщалось, что правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также ввод обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте, отметил глава минздрава.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, москва, юар, в мире

Выявленную в Британии мутацию COVID-19 впервые обнаружили в октябре в ЮАР

04:21 24.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Andreas GöllnerТорговый центр в Кейптауне
Торговый центр в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Pixabay / Andreas Göllner
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Выявленный в Великобритании новый мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября, говорится в заявлении управления по охране общественного здоровья.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР.
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Согласно заявлению, в Британии выявлены два случая заражения мутировавшим вариантом вируса COVID-19. Отмечается, что оба инфицированных контактировали с людьми, прибывшими из ЮАР. Сообщается, что новый вариант COVID-19, названный 501.V2, был впервые обнаружен в Бухте Нельсона Манделы в ЮАР в начале октября. Однако, по данным института, новая мутация могла начать распространяться еще в конце августа.
Отмечается, что быстрое распространение нового варианта коронавируса в Южной Африке может быть признаком повышенного уровня передачи вируса, однако эти данные пока не подтверждены. Также остается неизвестным, влияет ли новая мутация вируса на эффективность вакцины против COVID-19 и усиливает ли тяжесть течения заболевания.
"Мы исследуем этот новый вариант SARS-CoV-2, который возник в Южной Африке. Вирусы часто мутируют... Наша приоритетная задача - оценить потенциальный риск, который может вызвать этот вариант… Лучший способ остановить инфекцию - придерживаться правил: мыть руки, носить маску и соблюдать дистанцию с другими людьми", - заявила доктор Сюзан Хопкинс из управления по охране общественного здоровья.
Ранее сообщалось, что правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также ввод обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте, отметил глава минздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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