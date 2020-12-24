https://ria.ru/20201224/kondrusevich-1590735138.html

Глава белорусских католиков вернулся в страну

Глава белорусских католиков вернулся в страну

Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который ранее не мог вернуться в республику... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:18

2020-12-24T13:18

2020-12-24T13:34

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который ранее не мог вернуться в республику из Польши, приехал в страну, сообщили РИА Новости в церкви."Он находится на территории республики, пока не в Минске", - сказали в РКЦ в Белоруссии.В Государственном пограничном комитете РИА Новости не стали комментировать, пересек ли Кондрусевич государственную границу республики, сославшись на конфиденциальность таких данных.Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии сообщали, что ее глава может принять участие в рождественских богослужениях в четверг-пятницу в Минске. До этого Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.Во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. Посол Ватикана в Минске Анте Йозич высказывал ожидание, что митрополит сможет вернуться домой из Польши к Рождеству. Позже посольство Ватикана получило уведомление от белорусских госорганов об отсутствии препятствий для возвращения из Польши главы католиков Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577988832.html

https://ria.ru/20201221/lukashenko-1590244506.html

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новости - религия и мировоззрение, архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), белоруссия, в мире