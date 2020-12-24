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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/kondrusevich-1590735138.html
Глава белорусских католиков вернулся в страну
Глава белорусских католиков вернулся в страну
Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который ранее не мог вернуться в республику... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:18
2020-12-24T13:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который ранее не мог вернуться в республику из Польши, приехал в страну, сообщили РИА Новости в церкви."Он находится на территории республики, пока не в Минске", - сказали в РКЦ в Белоруссии.В Государственном пограничном комитете РИА Новости не стали комментировать, пересек ли Кондрусевич государственную границу республики, сославшись на конфиденциальность таких данных.Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии сообщали, что ее глава может принять участие в рождественских богослужениях в четверг-пятницу в Минске. До этого Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.Во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. Посол Ватикана в Минске Анте Йозич высказывал ожидание, что митрополит сможет вернуться домой из Польши к Рождеству. Позже посольство Ватикана получило уведомление от белорусских госорганов об отсутствии препятствий для возвращения из Польши главы католиков Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577988832.html
https://ria.ru/20201221/lukashenko-1590244506.html
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новости - религия и мировоззрение, архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), белоруссия, в мире

Глава белорусских католиков вернулся в страну

13:18 24.12.2020 (обновлено: 13:34 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей АлександровАрхиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который ранее не мог вернуться в республику из Польши, приехал в страну, сообщили РИА Новости в церкви.
"Он находится на территории республики, пока не в Минске", - сказали в РКЦ в Белоруссии.
В Государственном пограничном комитете РИА Новости не стали комментировать, пересек ли Кондрусевич государственную границу республики, сославшись на конфиденциальность таких данных.
Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии сообщали, что ее глава может принять участие в рождественских богослужениях в четверг-пятницу в Минске. До этого Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.
Викарный епископ Юрий Кособуцкий вносит младенца в рождественский вертеп в римско-католическом кафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 11:52Протесты в Белоруссии
Белорусские католики отрицают, что их использует Запад
Во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. Посол Ватикана в Минске Анте Йозич высказывал ожидание, что митрополит сможет вернуться домой из Польши к Рождеству. Позже посольство Ватикана получило уведомление от белорусских госорганов об отсутствии препятствий для возвращения из Польши главы католиков Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 16:01Религия и мировоззрение
Лукашенко поручил пресекать действия во вред стране религиозных деятелей
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАрхиепископ-митрополит Минско-Могилёвский (Тадеуш Кондрусевич)БелоруссияВ мире
 
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