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Мосгордума рассмотрит проект о запрете удалять кошкам когти
Мосгордума рассмотрит проект о запрете удалять кошкам когти
Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект закона о запрете ветеринарам удалять кошкам когти по желанию хозяев и без медицинских показаний, соответствующее решение... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:40
2020-12-24T13:40
домашние животные
коты
московская городская дума
животные
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект закона о запрете ветеринарам удалять кошкам когти по желанию хозяев и без медицинских показаний, соответствующее решение было принято на комиссии МГД по экологической политике.На комиссии рассматривался проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для ограничения возможностей медицинского воздействия на домашних животных в нелечебных целях".Как отмечает автор проекта, глава комиссии Александр Соловьев, ветеринары, которые проводят операции по удалению когтей, называют это "мягкими лапками", но на самом деле такая операция приносит вред здоровью животного. "Такое хирургическое воздействие влечет за собой нарушение деятельности всего опорно-двигательного аппарата этого животного", - сказал Соловьев.По его словам, подобные операции должны проводиться только по медицинским показаниям, когда у животного есть какие-то травмы, а не по прихоти хозяев, чтобы кошка не портила когтями мебель.По его словам, в настоящее время целесообразно осуществить соответствующее нормативное регулирование именно на федеральном уровне, предусмотрев создание необходимых механизмов для ограничения возможного причинения вреда домашним животным, так как владельцы сейчас никак не ограничены в возможности такого воздействия на своих питомцев."Законопроектом предлагается введение в основной понятийный аппарат данного Федерального закона ключевого термина "медицинское воздействие на животное в нелечебных целях", к которому предложено отнести любое хирургическое или иное изменение анатомических или физиологических свойств и качеств животного, как биологического вида при отсутствии для такого изменения необходимых ветеринарных показаний", - говорится в тексте проекта закона.Помимо этого, законопроектом предлагается запретить проведение онихэктомии (ампутации третьей фаланги и когтя у кошек), тендонэктомии (вырезания у кошек на лапе участка сухожилия в целях последующей невозможности выпуска когтей), либо иного хирургического изменения внешнего вида домашних животных при отсутствии необходимых для этого ветеринарных показаний.Также предлагается включить в понятие "жестокое обращение с животным" случаев причинения домашнему животному излишних боли, физических страданий в результате медицинского воздействия в нелечебных целях и запретить пропаганду медицинского воздействия на животных в нелечебных целях."С учетом всего изложенного предлагается рекомендовать Московской городской думе рассмотреть данный проект федерального закона", - сказал по итогам заседания Соловьев.
https://ria.ru/20201208/karakal-1588300221.html
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домашние животные, коты, московская городская дума, животные, общество

Мосгордума рассмотрит проект о запрете удалять кошкам когти

13:40 24.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ Театре Кошек Юрия Куклачёва
В Театре Кошек Юрия Куклачёва - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект закона о запрете ветеринарам удалять кошкам когти по желанию хозяев и без медицинских показаний, соответствующее решение было принято на комиссии МГД по экологической политике.
На комиссии рассматривался проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для ограничения возможностей медицинского воздействия на домашних животных в нелечебных целях".
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Как отмечает автор проекта, глава комиссии Александр Соловьев, ветеринары, которые проводят операции по удалению когтей, называют это "мягкими лапками", но на самом деле такая операция приносит вред здоровью животного. "Такое хирургическое воздействие влечет за собой нарушение деятельности всего опорно-двигательного аппарата этого животного", - сказал Соловьев.
По его словам, подобные операции должны проводиться только по медицинским показаниям, когда у животного есть какие-то травмы, а не по прихоти хозяев, чтобы кошка не портила когтями мебель.
По его словам, в настоящее время целесообразно осуществить соответствующее нормативное регулирование именно на федеральном уровне, предусмотрев создание необходимых механизмов для ограничения возможного причинения вреда домашним животным, так как владельцы сейчас никак не ограничены в возможности такого воздействия на своих питомцев.
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"Законопроектом предлагается введение в основной понятийный аппарат данного Федерального закона ключевого термина "медицинское воздействие на животное в нелечебных целях", к которому предложено отнести любое хирургическое или иное изменение анатомических или физиологических свойств и качеств животного, как биологического вида при отсутствии для такого изменения необходимых ветеринарных показаний", - говорится в тексте проекта закона.
Помимо этого, законопроектом предлагается запретить проведение онихэктомии (ампутации третьей фаланги и когтя у кошек), тендонэктомии (вырезания у кошек на лапе участка сухожилия в целях последующей невозможности выпуска когтей), либо иного хирургического изменения внешнего вида домашних животных при отсутствии необходимых для этого ветеринарных показаний.
Также предлагается включить в понятие "жестокое обращение с животным" случаев причинения домашнему животному излишних боли, физических страданий в результате медицинского воздействия в нелечебных целях и запретить пропаганду медицинского воздействия на животных в нелечебных целях.
"С учетом всего изложенного предлагается рекомендовать Московской городской думе рассмотреть данный проект федерального закона", - сказал по итогам заседания Соловьев.
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