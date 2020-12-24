https://ria.ru/20201224/kitay-1590792444.html

Китай-2021: что несет год золотого Быка

Китай-2021: что несет год золотого Быка

По китайскому зодиаку 2021 году будет покровительствовать Бык, да не простой, а золотой. Поднебесные звездочеты пророчат, что рожденным в этом году детям... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:04

2020-12-24T18:04

2020-12-24T18:04

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. По китайскому зодиаку 2021 году будет покровительствовать Бык, да не простой, а золотой. Поднебесные звездочеты пророчат, что рожденным в этом году детям уготована богатая жизнь, а новым начинаниям - успех. С астрологами согласны экономисты, по мнению которых 2021-й для Китая, действительно, станет "золотым".Абсолютно все наблюдатели уверены, что в наступающем году экономика КНР продемонстрирует взрывной рост. Ожидается, что ВВП увеличится на 8% и более - таких темпов развития Китай не демонстрировал с 2012 года. Высокие темпы роста обоснованы низкой точкой отсчета, заданной 2020-м годом, в котором Китай сильно пострадал от эпидемии коронавирусной инфекции. По итогам уходящего года ВВП КНР, как ожидается, вырастет примерно на 2% - это самый низкий показатель с 1976 года.Эксперты ожидают, что в 2021-м самые высокие показатели экономического развития будут зафиксированы в первом квартале: в годовом выражении квартальный ВВП может подскочить на 15-18%. Затем темпы роста плавно пойдут на спад: до 6,5% во втором квартале и примерно 5,5%-6% в третьем и четвертом кварталах. В целом, по прогнозам экономистов, предстоящий год станет исключительным по ритму экономического развития. По мнению аналитиков, средневзвешенный темп роста китайской экономики в нынешнем десятилетии будет составлять 4%-4,5%.ЭкономикаОсновные направления экономической политики на 2021 год были определены на состоявшемся 16-18 декабря центральном совещании по экономической работе ЦК Компартии Китая. Были названы восемь ключевых задач. Это развитие инноваций по стратегически важным технологическим направлениям, обеспечение стабильных цепочек поставок, развитие внутреннего потребления, развитие реформ и открытости внешнему миру, решение вопросов сельхозугодий, предотвращение монополизации и неконтролируемой экспансии капитала, решение жилищных вопросов в крупных городах и дальнейшее сокращение эмиссии парниковых газов.Наблюдатели особенно выделили впервые прозвучавшую на совещании новую формулировку "реформа системы спроса". Китай до сих пор проводил реформу системы предложения, под которой предполагаются повышение национального технологического и инновационного потенциала, развитие инфраструктуры, активная инвестиционная деятельность. Суть новой реформы системы спроса наблюдатели в двух словах характеризуют как раскрытие потребительского потенциала среднего класса и населения с доходами ниже среднего. Именно эти самые многочисленные общественные группы до сих пор откладывают большую часть доходов "на черный день" - эти деньги лежат мертвым грузом, не создавая ни спроса, ни предложения. Такая тенденция укрепилась после удара коронавируса: откладывать стали больше, а потреблять – все меньше. По данным компаний Alipay и Fidelity International, на фоне волны коронавируса средняя месячная сумма, которую китайцы "откладывают в кубышку", увеличилась на 34% в годовом выражении. Неудивительно, что самые низкие темпы посткоронавирусного восстановления в КНР показывают розничные продажи. При том, что инвестиции и производство уже давно ушли в плюс, по итогам 11 месяцев 2020 года розница продемонстрировала падение в 4,8%. Чтобы население начало активней потреблять, государству нужно повысить уверенность потребителей в будущем. По мнению большинства экономистов, этого можно добиться путем совершенствования систем социальной поддержки и дальнейшего повышения доходов, в том числе – за счет снижения налогового бремени на население с доходами ниже среднего.Реформа системы спроса является логическим продолжением новой всеобъемлющей экономической стратегии "двойной циркуляции", которая была представлена в мае 2020 года. Она обозначает два контура китайской экономической системы: внутренний и внешний, при этом упор сделан на "внутреннюю циркуляцию", то есть на опору на собственные силы и внутренние рынки при дальнейшем экономическом развитии. Уже известно, что именно эта стратегия ляжет в основу XIV пятилетнего плана социально-экономического развития. Этот ключевой экономический документ будет принят в марте 2021-го на сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего органа законодательной и государственной власти КНР). По мнению старшего экономиста инвестиционного банка UBS Ван Тао, упор на внутреннюю циркуляцию "значительно повысит значимость государственной политики по развитию внутреннего потребления. Для этого будет стимулироваться урбанизация, развиваться инфраструктура, поддерживаться занятость на средних и малых предприятиях и совершенствоваться система социального обеспечения". В частности, в плане новой пятилетки ожидается закрепление целевого показателя роста урбанизации. По прогнозам, в предстоящие пять лет уровень урбанизации повысится на 5%, городскую прописку получат еще 80 млн человек.Не исключено и закрепление планового показателя по развитию внутреннего потребления. По прогнозу Ван Тао, объем внутреннего потребления в КНР в последующие пять лет увеличится практически в полтора раза: с 8 триллионов долларов в 2020 году до 12 триллионов долларов в 2025 году.Важным моментом усиления "внутренней циркуляции" экономист считает наращивание инвестиций в НИОКР. Дело в том, что Китаю необходимо в срочном порядке добиться технологической независимости в свете педалируемого США курса на "технологический разрыв" с КНР. В среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию могут замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год, отмечает экономист.В целом, по мнению Ван Тао, составители плана сосредоточатся на структурных экономических реформах. Такие "глобальные" показатели, как темпы роста ВВП займут второстепенное место, или вообще не будут обозначены. "Если в плане XIII-й пятилетки закреплен целевой показатель роста в не менее чем 6,5%, то в плане XIV пятилетки этот показатель может отсутствовать вообще, или быть более скромным. Например, не исключено определение "примерно 5%", - говорит главный экономист UBS.Наука и технологииНаступающий год в КНР будет крайне богат на технологические достижения. Весной 2021-го вся страна будет внимательно следить за первой марсианской миссией "Тяньвэнь-1". Китайский марсоход достигнет "красной планеты" в феврале 2021 года. 200-килограммовый шестиколесный аппарат, который оснащен четырьмя солнечными батареями и несет на борту оборудование для исследования марсианского грунта, магнитных полей, льда и атмосферы, проработает на Марсе 90 марсианских дней, или чуть более трех земных месяцев.В 2021 году Китай приступит к строительству собственной орбитальной станции, которая со списанием МКС станет единственной на орбите Земли. Китайские конструкторы заявили, что она будет состоять из трех частей, включая базовый модуль и два лабораторных. Масса каждого из них будет достигать 20 тонн. Весь процесс строительства будет состоять из четырех миссий протяженностью от трех месяцев до полугода каждая. В каждой миссии будут участвовать по три человека. Расчетный срок службы первой китайской орбитальной станции составляет 15 лет.Кроме того, в 2021-м будет завершено создание орбитальной группировки спутников, предназначенной для мониторинга ситуации в Южно-Китайском море. Она будет состоять из десяти аппаратов: шесть спутников оптического наблюдения марки "Хайнань-1", два ИСЗ гиперспектрального наблюдения и два спутника радиолокационного зондирования. По словам разработчиков, новая "морская группировка" спутников позволит "отслеживать каждый риф и каждое судно" в Южно-Китайском море. С одной стороны, действие группировки направлено на обеспечение безопасности судоходства и рыболовства, оперативное выполнение поисково-спасательных мероприятий. Со стороны другой, новая спутниковая сеть "станет частью системы национальной обороны": она будет отслеживать всю деятельность в акваториях Южно-Китайского моря, где до сих пор остаются нерешенными пограничные споры.Еще одним "спутниковым прорывом" станет сдача в эксплуатацию первого в КНР частного завода по производству спутников. Оператор проекта – пекинская компания Commsat, которая будет производить на новом заводе до 100 спутников в год. Сборочные линии в городе Таншань (пров. Хэбэй) будут рассчитаны на спутники разных модификаций и размеров, весом от 50 до 500 килограмм. Commsat в основном будет специализироваться на производстве спутников связи. По словам исполнительного директора компании Се Тао, на этом рынке ожидается "лавинообразный рост" в ближайшие пять лет.К спутниковой гонке вскоре подключится и пекинская компания GalaxySpace, которая планирует построить в городе Наньтун провинции Цзянсу "мегафабрику" по производству ИСЗ. С ее конвейеров каждый день будет сходить по одному космическому аппарату, а годовой объем производства достигнет 500 ИСЗ.Технологические прорывы будут не только в небе, но и на земле. Так, в апреле на базе Юго-западного транспортного университета в городе Чэнду ожидается начало испытаний так называемых вакуумных поездов - систем, в которых состав движется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой откачан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 1500 км/ч (416 м/сек). По мнению экспертов, именно за вакуумными поездами – будущее железнодорожных перевозок. Сейчас китайские высокоскоростные поезда развивают скорость до 400 км/ч. Однако потолок скорости для рельсового транспорта – 600 км/ч, превысить который планируется при помощи технологий маглев и вакуумных поездов.Кроме того, Китай продолжит работу над повышением уровня самостоятельности в передовых компьютерных технологиях. Это особенно важно, учитывая все новые ограничения США в отношении поставок высокотехнологичной продукции в КНР. Последним шагом администрации Трампа в этом направлении стало введение в декабре санкций против более чем 60 китайских технологических компаний, включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. Новые санкции предполагают запрет на поставки оборудования, комплектующих и программного обеспечения. При этом наблюдатели не уверены, что новая администрация Байдена будет торопиться с отменой этих ограничительных мер.Впрочем, многие китайские корпорации уже подготовились к "технологическому разрыву" с США. Так, корпорация Huawei в 2021 году переведет все свои мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты на операционную систему собственной разработки "Гармония" (HarmonyOS). Huawei активно занималась разработкой собственной операционной системы с мая прошлого года, когда Google объявила о приостановке сотрудничества с Huawei в сфере аппаратного и программного обеспечения, в том числе – в сфере поддержки и обновлений системы Android. Ранее сообщалось, что новая операционная система совместима со всеми приложениями Android, а пересобранные специально под нее мобильные приложения смогут работать до 60% быстрее по сравнению с версиями под Android. Huawei активно развивает экосистему своей операционной системы. В том числе, ведется сотрудничество с производителями другой подключенной техники. Так, в рамках систем умного дома, "Гармонию" в 2021 году уже будут поддерживать более 40 ведущих китайских производителей бытовой техники.ЭкологияДвумя самыми заметными событиями 2021 года в китайской природоохранной кампании станут введение полного моратория на рыбный промысел на Янцзы и полный запрет на импорт мусора.В 2020 году рыбный промысел уже был остановлен на 332 участках самой полноводной реки Китая, а с 2021 года десятилетний мораторий на рыболовство распространится практически на всю реку, ее главные притоки и сообщающиеся с ней крупнейшие озера Поянху и Дунтинху. Для надлежащего выполнения запрета министерство общественной безопасности КНР с 2020 года развернуло трехлетнюю кампанию по борьбе с браконьерством на Янцзы. О браконьерстве можно сообщать по специально организованной горячей линии.Кроме того, в наступающем году вступает в силу "полный запрет на ввоз в КНР любых твердых отходов из-за рубежа в любом виде". Китай начал активно импортировать твердые отходы в 80-х годах прошлого столетия. Зарубежный мусор в стране использовали как сырье для производства. До последнего времени КНР была крупнейшим в мире импортером зарубежного мусора: именно сюда направлялись более половины трансграничных "мусорных" потоков.Снижать объемы ввоза мусора начали с 2017 года. Старт этому процессу дала полугодичная кампания по борьбе с незаконным импортом опасных отходов. Китайским контрабандистам на Западе щедро платили за вывоз экологически неблагополучного "товара", поскольку в странах Европы и Америки утилизировать такой мусор дорого - легче было заплатить китайским партнерам, чтобы выбросили у себя на родине. Властям КНР было необходимо безотлагательно пресечь такую практику, поскольку зарубежный токсичный мусор создавал все новые и новые проблемы в природоохранной деятельности. Уже во время кампании по борьбе с контрабандой мусора было решено постепенно сокращать и официальный импорт отходов: к концу 2017 года Китай запретил ввоз пластика, несортированной макулатуры и текстильной ветоши. Позже список разрешенных к ввозу отходов постоянно ужимался, а к началу 2021 года "уйдет в ноль".ОбществоСобытие N1 в общественной жизни КНР в 2021 году грянет безотлагательно, сразу же 1 января: в силу вступит Гражданский кодекс КНР, который в соцсетях окрестили "энциклопедией общественной жизни Китая". Действительно, в огромном документе из 1260 статей на более чем 100 тыс. слов прописано буквально все - от общих прав собственности (в том числе интеллектуальной) и тайны личной жизни до таких узконаправленных предметов как запрет выкидывать вещи из окон или ответственность за ущерб, причиненный домашними животными. Впервые в Кодексе закреплено точное определение сексуального домогательства. Множество разговоров вызвала также закрепленная на общенациональном уровне месячная отсрочка на развод, которую окрестили "месяцем на раздумья".Наблюдатели считают, что позитивные тенденции в экономике и социальной сфере создадут благоприятный фон для празднования грандиозного политического юбилея: 100-летия Коммунистический партии Китая, которое отметят в июле 2021 года. Сегодня КПК – это крупнейшее политическое объединение в мире, в ее рядах насчитывается свыше 90 млн человек. Сегодня Компартия занимается модернизацией социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Базовые принципы этой работы были обозначены в ноябре 2019 года. Это 13 основных направлений, по которым будет развиваться политическая, экономическая и социальная система Китая вплоть до 2050 года. Именно по этим принципам Китай будет строиться не только в 2021-м, а вплоть до середины нынешнего века:1. Совершенствование системы обеспечения лидерства Компартии, укрепление способности партии осуществлять демократическое управление на основе законов.2. Развитие социалистической демократии и совершенствование институтов, через которые народ осуществляет управление страной.3. Усовершенствование социалистической системы верховенства закона с китайскими характеристиками, укрепление способности Компартии к управлению государством на основе верховенства закона.4. Совершенствование правительственного аппарата на основе верховенства закона и четкого определения функций и полномочий госаппарата.5. Совершенствование социалистической экономики и продвижение высококачественного экономического развития.6. Развитие социалистической культуры, создание идеологического фундамента, который объединит весь народ.7. Развитие систем социального обеспечения, которые охватят как городских, так и сельских жителей во имя обеспечения потребностей народа к лучшей жизни.8. Совершенствование систем социального управления на принципах сотрудничества, вовлеченности и общих интересов во имя обеспечения социальной стабильности и национальной безопасности.9. Построение экологической цивилизации, обеспечение нормального сосуществования человека и природы.10. Обеспечение абсолютного лидерства Компартии над вооруженными силами, гарантия способности войск выполнять поставленные задачи в новую эпоху.11. Совершенствование и обогащение принципа "Одна страна, две системы", продвижение процесса мирного объединения Китая.12. Совершенствование независимой мирной внешней политики, построение глобального сообщества единой судьбы.13. Совершенствование механизмов контроля над деятельностью партийных и государственных органов.

https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html

https://ria.ru/20201204/ekonomika-1587666942.html

https://ria.ru/20201127/stantsiya-1586598572.html

https://ria.ru/20201214/voda-1589187699.html

https://ria.ru/20201215/kitay-1589393380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай