ФСБ раскрыла детали биографии гитлеровского карателя Рисса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Управление ФСБ по Новгородской области рассекретило документы о крупном государственном преступнике, командире гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александре Риссе. Во время Великой Отечественной он руководил зверскими казнями советских граждан, а после войны ушел от возмездия и осел в ФРГ, где продолжил антисоветскую деятельность, а затем перебрался в США.В составленной в 1962 году справке, с которой ознакомилось РИА Новости, приводятся биографические сведения о Риссе. По национальности он немец, родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области. В 1938 году его арестовали "по подозрению в принадлежности к немецким разведывательным органам", однако доказать это в НКВД не смогли. "В 1940 году освобожден из-под стражи за недоказанностью", — говорится в справке.С мая 1941 года Рисс командовал батальоном 524-го стрелкового полка, дислоцировавшегося в городе Березники Пермской области. В июле его в звании капитана направили на фронт, и там Рисс добровольно сдался в плен.После перехода на сторону гитлеровцев он поступил на службу в "Абвергруппу-111" — разведывательное подразделение при 16-й армии вермахта. Там Рисс занимался подготовкой и заброской агентуры с южного берега озера Ильмень в тыл советских войск.Примерно в феврале 1942-го "Абвергруппа-111" перебазировалась из Новгородской области в деревню Скугры Дновского района Псковской области, а Рисс по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с партизанами. Вскоре этот отряд реорганизовали в 667-й батальон "Шелонь". Сначала Рисс был командиром второй роты, а с апреля 1943-го — командиром всего батальона. В справке приводятся подробности почти двух десятков зверских казней мирных жителей, которые каратели во главе с Риссом совершили в Новгородской и Псковской областях. Так, в декабре 1942 года они казнили 253 человека в деревнях Бычково и Починок под Новгородом. Всего за время оккупации 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов в районе Новгорода, а сам Рисс в ходе этих расправ отличался особой жестокостью и изуверством. После войны Рисс жил в Западной Германии, в городах Бад-Айбинге, Крайсбурге, Розенхайме, и был участником "Комитета освобождения народов России" — политического органа, созданного при участии гитлеровцев в 1944 году для свержения советской власти. Руководил им военный преступник, предатель Родины Андрей Власов.Позже Рисс присоединился к антисоветской организации "Народно-трудовой союз", которую поддерживали американские и британские спецслужбы. А в 1949 году он, по данным КГБ, выехал в США, где поселился в Кливленде и работал на железнодорожной станции.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Управление ФСБ по Новгородской области рассекретило документы о крупном государственном преступнике, командире гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александре Риссе. Во время Великой Отечественной он руководил зверскими казнями советских граждан, а после войны ушел от возмездия и осел в ФРГ, где продолжил антисоветскую деятельность, а затем перебрался в США.
В составленной в 1962 году справке, с которой ознакомилось РИА Новости, приводятся биографические сведения о Риссе. По национальности он немец, родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области. В 1938 году его арестовали "по подозрению в принадлежности к немецким разведывательным органам", однако доказать это в НКВД не смогли. "В 1940 году освобожден из-под стражи за недоказанностью", — говорится в справке.
С мая 1941 года Рисс командовал батальоном 524-го стрелкового полка, дислоцировавшегося в городе Березники Пермской области. В июле его в звании капитана направили на фронт, и там Рисс добровольно сдался в плен.
После перехода на сторону гитлеровцев он поступил на службу в "Абвергруппу-111" — разведывательное подразделение при 16-й армии вермахта. Там Рисс занимался подготовкой и заброской агентуры с южного берега озера Ильмень в тыл советских войск.
Примерно в феврале 1942-го "Абвергруппа-111" перебазировалась из Новгородской области в деревню Скугры Дновского района Псковской области, а Рисс по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с партизанами. Вскоре этот отряд реорганизовали в 667-й батальон "Шелонь". Сначала Рисс был командиром второй роты, а с апреля 1943-го — командиром всего батальона.
В справке приводятся подробности почти двух десятков зверских казней мирных жителей, которые каратели во главе с Риссом совершили в Новгородской и Псковской областях. Так, в декабре 1942 года они казнили 253 человека в деревнях Бычково и Починок под Новгородом. Всего за время оккупации 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов в районе Новгорода, а сам Рисс в ходе этих расправ отличался особой жестокостью и изуверством.
После войны Рисс жил в Западной Германии, в городах Бад-Айбинге, Крайсбурге, Розенхайме, и был участником "Комитета освобождения народов России" — политического органа, созданного при участии гитлеровцев в 1944 году для свержения советской власти. Руководил им военный преступник, предатель Родины Андрей Власов.
Позже Рисс присоединился к антисоветской организации "Народно-трудовой союз", которую поддерживали американские и британские спецслужбы. А в 1949 году он, по данным КГБ, выехал в США, где поселился в Кливленде и работал на железнодорожной станции.
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