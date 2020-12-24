https://ria.ru/20201224/kanikuly-1590706086.html
Власти Москвы установили сроки зимних каникул
Власти Москвы установили сроки зимних каникул
Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:57
2020-12-24T11:57
2020-12-24T11:57
социальный навигатор
сн_образование
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг.Там отметили, что департамент образования и науки Москвы определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа определяет самостоятельно при участии управляющего совета школы. При этом школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_add8ec8ccb3b06cedea3772f28a5c0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, москва, общество