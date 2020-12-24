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Власти Москвы установили сроки зимних каникул
Власти Москвы установили сроки зимних каникул
Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:57
2020-12-24T11:57
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг.Там отметили, что департамент образования и науки Москвы определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа определяет самостоятельно при участии управляющего совета школы. При этом школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
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Власти Москвы установили сроки зимних каникул

11:57 24.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг.
"В образовательных организациях, работающих по традиционному и по модульному режиму обучения, зимние каникулы могут начинаться не ранее 31 декабря 2020 года и заканчиваться не позднее 10 января 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что департамент образования и науки Москвы определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа определяет самостоятельно при участии управляющего совета школы. При этом школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
 
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