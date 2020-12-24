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Власти Москвы установили сроки зимних каникул

Власти Москвы установили сроки зимних каникул

Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:57

2020-12-24T11:57

2020-12-24T11:57

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг.Там отметили, что департамент образования и науки Москвы определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа определяет самостоятельно при участии управляющего совета школы. При этом школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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