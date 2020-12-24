https://ria.ru/20201224/kamchatkaaa-1590677930.html

Губернатор Камчатки заявил о безопасности морской воды на побережье

Губернатор Камчатки заявил о безопасности морской воды на побережье

Морская вода на побережье Камчатки, где в этом году произошло экологическое бедствие, в настоящее время безопасна для людей, а новых фактов гибели морских... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:25

2020-12-24T09:25

2020-12-24T10:05

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек - РИА Новости. Морская вода на побережье Камчатки, где в этом году произошло экологическое бедствие, в настоящее время безопасна для людей, а новых фактов гибели морских обитателей не зарегистрировано, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.По его словам, в настоящее время морская вода безопасна для людей. "Большого количества желающих контактировать сейчас с морской водой не наблюдается. Но просто потрогать воду можно, большого риска это сейчас не представляет", - добавил он.Глава региона рассказал, что пока ученые не могут ответить, как предупредить "красные приливы", которые стали причиной экологического бедствия у берегов Камчатки.Солодов также рассказал о проработке вопроса по запуску системы экологического мониторинга в России, опробовать которую планируется на Камчатке. Кроме того, глава региона сообщил о запуске в следующем году на полуострове лаборатории Роспотребнадзора.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>>

https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590674507.html

https://ria.ru/20201224/kamchatka-1590674316.html

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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)