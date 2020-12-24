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Губернатор Камчатки заявил о безопасности морской воды на побережье
Губернатор Камчатки заявил о безопасности морской воды на побережье
Морская вода на побережье Камчатки, где в этом году произошло экологическое бедствие, в настоящее время безопасна для людей, а новых фактов гибели морских... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:25
2020-12-24T10:05
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек - РИА Новости. Морская вода на побережье Камчатки, где в этом году произошло экологическое бедствие, в настоящее время безопасна для людей, а новых фактов гибели морских обитателей не зарегистрировано, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.По его словам, в настоящее время морская вода безопасна для людей. "Большого количества желающих контактировать сейчас с морской водой не наблюдается. Но просто потрогать воду можно, большого риска это сейчас не представляет", - добавил он.Глава региона рассказал, что пока ученые не могут ответить, как предупредить "красные приливы", которые стали причиной экологического бедствия у берегов Камчатки.Солодов также рассказал о проработке вопроса по запуску системы экологического мониторинга в России, опробовать которую планируется на Камчатке. Кроме того, глава региона сообщил о запуске в следующем году на полуострове лаборатории Роспотребнадзора.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590674507.html
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Губернатор Камчатки заявил о безопасности морской воды на побережье

09:25 24.12.2020 (обновлено: 10:05 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек - РИА Новости. Морская вода на побережье Камчатки, где в этом году произошло экологическое бедствие, в настоящее время безопасна для людей, а новых фактов гибели морских обитателей не зарегистрировано, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.
"Сейчас самое главное слово оно за учеными, потому что именно им сейчас предстоит оценить масштаб ущерба, который был нанесен. Больших случаев массовой гибели гидробионтов не зафиксировано в последнее время. Но надо сказать, что побережье сейчас пустынное, океан очень бурный, поэтому все процессы носят совсем другой характер", - сказал губернатор.
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По его словам, в настоящее время морская вода безопасна для людей. "Большого количества желающих контактировать сейчас с морской водой не наблюдается. Но просто потрогать воду можно, большого риска это сейчас не представляет", - добавил он.
Глава региона рассказал, что пока ученые не могут ответить, как предупредить "красные приливы", которые стали причиной экологического бедствия у берегов Камчатки.
"На самом деле весь мир сталкивается с "красными приливами", это явление пока не поддается прогнозированию, также как и пока невозможно как-то минимизировать его последствия. Вероятно, мы имеем дело с эффектами, которые возникают за счет изменения климата в мировом океане. Это масштабное явление, которое затрагивает как минимум всю Северную Пацифику, потому что наши коллеги по ту сторону океана у североамериканского побережья столкнулись в этом году с такими же "красными приливами". И нам предстоит всем вместе изучать характер их образования и факторы, которые могут провоцировать их, и исходя из этого уже принимать либо меры предосторожности, когда они возникают, либо какие-то меры по ограничению действий этих факторов, которые увеличивают объемы "красных приливов", - отметил губернатор.
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Солодов также рассказал о проработке вопроса по запуску системы экологического мониторинга в России, опробовать которую планируется на Камчатке. Кроме того, глава региона сообщил о запуске в следующем году на полуострове лаборатории Роспотребнадзора.
"Мы заключили соглашение о создании такой лаборатории. Прорабатываются все нюансы. Наши крупные предприятия изъявили желание добровольно поучаствовать в ее дополнительном оснащении. Она увязана с системой экологического мониторинга, они будут работать в совокупности. В любом случае это вопрос физического разворачивания, это в следующем году будет происходить", - сказал глава региона.
Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>>
 
Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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