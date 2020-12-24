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Испанские курсанты пели фашистский гимн на празднике, сообщили СМИ
Испанские курсанты пели фашистский гимн на празднике, сообщили СМИ
Курсанты военно-морской академии ВМС Испании распевали фашистские песни и показывали нацистское приветствие во время традиционного праздника для учащихся, о чем РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:04
2020-12-24T14:04
министерство обороны испании
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ссср
испания
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Курсанты военно-морской академии ВМС Испании распевали фашистские песни и показывали нацистское приветствие во время традиционного праздника для учащихся, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная на мероприятии, сообщает портал Marea со ссылкой на попавшее в ее распоряжение видео.Речь идет о песне "Primavera", которая считается гимном так называемой "Голубой дивизии" (250-я дивизия испанских добровольцев - ред.), воевавшей против СССР в составе вермахта и участвовавшей в блокаде Ленинграда.Как сообщает Marea, видеозапись была сделана еще в ноябре 2018 года. На видео молодые люди - как в военной форме, так и в гражданской одежде - во время традиционного праздника, который устраивается для курсантов перед учебным рейсом, вместе поют "Primavera". Также на записи видно, что некоторые из них поднимают руки в нацистском приветствии.Министерство обороны Испании было проинформировано о существовании видео, однако реакции пока не последовало.Инциденты подобного характера ранее случались среди военнослужащих. На прошлой неделе портал опубликовал видео, на котором военнослужащие воздушно-десантной бригады ВС Испании показывают нацистское приветствие под тот же гимн. Согласно источникам министерства обороны Испании, к трем людям были применены меры взыскания.
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министерство обороны испании, ленинград, ссср, испания, в мире

Испанские курсанты пели фашистский гимн на празднике, сообщили СМИ

14:04 24.12.2020
 
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкБастующие и полицейские во время митинга сторонников независимости Каталонии. 21 февраля 2019
Бастующие и полицейские во время митинга сторонников независимости Каталонии. 21 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Курсанты военно-морской академии ВМС Испании распевали фашистские песни и показывали нацистское приветствие во время традиционного праздника для учащихся, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная на мероприятии, сообщает портал Marea со ссылкой на попавшее в ее распоряжение видео.
Речь идет о песне "Primavera", которая считается гимном так называемой "Голубой дивизии" (250-я дивизия испанских добровольцев - ред.), воевавшей против СССР в составе вермахта и участвовавшей в блокаде Ленинграда.
Как сообщает Marea, видеозапись была сделана еще в ноябре 2018 года. На видео молодые люди - как в военной форме, так и в гражданской одежде - во время традиционного праздника, который устраивается для курсантов перед учебным рейсом, вместе поют "Primavera". Также на записи видно, что некоторые из них поднимают руки в нацистском приветствии.
Министерство обороны Испании было проинформировано о существовании видео, однако реакции пока не последовало.
Инциденты подобного характера ранее случались среди военнослужащих. На прошлой неделе портал опубликовал видео, на котором военнослужащие воздушно-десантной бригады ВС Испании показывают нацистское приветствие под тот же гимн. Согласно источникам министерства обороны Испании, к трем людям были применены меры взыскания.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 31.12.2019
31 декабря 2019, 05:22
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
 
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