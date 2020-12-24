https://ria.ru/20201224/iskusstvo-1590276931.html

Таких итогов не ждал никто. Как пандемия изменила арт-рынок

Таких итогов не ждал никто. Как пандемия изменила арт-рынок

Арт-рынок отреагировал на пандемию неожиданно: ни один писатель не придумал бы такого сценария. Поначалу казалось, что после карантина выживут единичные... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:00

2020-12-24T15:32

пандемия

самоизоляция

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

выставки

музеи

sotheby's

константин коровин

иван айвазовский

олег целков

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Арт-рынок отреагировал на пандемию неожиданно: ни один писатель не придумал бы такого сценария. Поначалу казалось, что после карантина выживут единичные художники и институции. Но переход в онлайн, объединение сообщества сыграли свою роль. Айвазовский по-прежнему в топе, ярмарки исследуют новые форматы, а творцы приободрились. О том, как изменился мир искусства, — в материале РИА Новости.Российские успехиИтоги года одного из "мейджоров" российского арт-рынка, аукционного дома Vladey, показательны. Им удалось адаптироваться к новым условиям и спросу: провели 39 торгов, продав 1949 работ на 472 миллиона рублей.Овчаренко отмечает, что всегда приятно установить рекорд, как в случае с работой Валерия Кошлякова "Коллонада": ее продали почти за 170 тысяч евро. И это в момент самого тяжелого пандемийного кризиса. У рынка огромный потенциал. "Наши коллекционеры хорошо образованы и действуют очень разумно. Особенно в условиях высокой инфляции. Искусство для них — качественный актив", — поясняет он.Другие топ-лоты: две работы Олега Васильева "Пространство II" (цена с комиссией — 13,3 миллиона рублей) и "Прогулка под дождем" (12,8 миллиона рублей), произведения Айдан Салаховой, дуэта Дубосарский-Виноградов, Франциско Инфанте, Павла Пепперштейна, Олега Целкова.По словам Владимира Овчаренко, мир стал другим. Главные пострадавшие в мире искусства — музеи, ярмарки и их зрители. Но художники создают новые произведения, вирус им не помеха, ведь работать в студии в одиночестве — вечная самоудаленка творцов."Ценность произведения искусства теперь анализируется в спокойной обстановке. И ускорилась цифровизация арт-рынка, это помогает галереям и художникам пережить кризисные времена", — отмечает Овчаренко.Но искусство — это не только первые имена и картины-"блокбастеры". В пандемию очень многие художники оказались на грани выживания: выставок нет, галереи закрыты, арт-мир замер. Однако творческое сообщество сплотилось и объединилось… тоже онлайн.Яркий пример: группа "Шар и крест" в Facebook. Создавалась она как площадка, где можно продать и купить работы до пяти (бумага) и десяти (холст) тысяч рублей. Но довольно быстро сообщество стало социальным явлением. Художники, коллекционеры и просто увлекающиеся искусством общались, поддерживали друг друга морально, знакомились и договаривались о сотрудничестве — получилось настоящее цеховое объединение.Айвазовский и Пикассо в трендеОбъем продаж на онлайн-торгах Christie’s вырос на 262 процента (311 миллионов долларов), в них участвовали клиенты из 104 стран, а прямые трансляции смотрели более миллиона человек.В аукционном доме считают, что именно онлайн-торги станут одним из ключевых направлений развития. Несмотря на пандемию, спрос высокий, средний процент проданных лотов для всех аукционов — 81. А суммарный объем продаж — 4,4 миллиарда долларов. Что касается русского искусства, общая выручка — 11,8 миллиона фунтов.Среди топ-лотов года: полотно "В саду" Константина Коровина (1,2 миллиона фунтов при оценке 200-300 тысяч), редкий советский агитационный фарфор, коллекция работ Марии Якунчиковой из собрания ее потомков.В Sotheby’s тоже рост на фоне перехода в онлайн: на 27 процентов больше новых покупателей (самый большой приток за 15 лет). Кроме того, онлайн-каталоги просматривали 3,8 миллиона пользователей, а на онлайн-торгах 40 процентов участников зарегистрировались впервые. Также в аукционном доме отмечают активные продажи ювелирных украшений, сумок, предметов дизайна, вина.Суммарный оборот — 4,4 миллиарда долларов.Новые тенденцииЧто произойдет с рынком искусства дальше, не берется предсказывать никто, но эксперты уверены, что тенденция "ухода в онлайн" продолжится.Ярмарки искусства тоже адаптируются. Так, старейшая европейская, бельгийская Brafa, решила, что, если публика со всего мира не сможет приехать, ярмарка приедет к ним.Как и планировали — с 27 по 31 января. Участники (126 галерей) Brafa in the Galleries проведут выставки в своих родных городах и покажут работы, отобранные для ярмарки. Посетителей ждут с учетом санитарных мер, установленных местными властями.А для тех, кто не может поехать в другие страны и отдает предпочтение онлайн-формату, на сайте Brafa каждая галерея разместит видеоролик о своем проекте, фотографии и описания. Россию представит галерея "Эритаж" — покажет работы итальянского художественного течения Арте Повера и российских участников выставки "Русское бедное". Дополнят их дизайном 1970-х годов, на который и повлияло Арте Повера."В это непростое время, когда мы отрезаны от зарубежных клиентов и коллег, у нас появилась возможность познакомить международную публику с выставкой "Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии", — уточнила основатель галереи и куратор Кристина Краснянская. Среди экспонатов — работы Валерия Кошлякова, Сергея Шеховцова, Рината Волигамси, Марио Чероли, Урано Пальмы.Увидеть экспозицию "Эритажа" можно с 27 января онлайн, а с 15 марта — в галерее.Кроме того, в Сети пройдет одна из крупнейших европейских ярмарок современного искусства, французская Fiac (намечена на начало марта). Для этого подготовят специальную платформу с "онлайн-комнатами". Там можно будет в деталях рассматривать работы, посещать кураторские лекции, общаться с галеристами и их представителями. Все — для эффекта погружения.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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