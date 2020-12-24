Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201224/iskusstvo-1590276931.html
Таких итогов не ждал никто. Как пандемия изменила арт-рынок
Таких итогов не ждал никто. Как пандемия изменила арт-рынок
Арт-рынок отреагировал на пандемию неожиданно: ни один писатель не придумал бы такого сценария. Поначалу казалось, что после карантина выживут единичные... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:00
2020-12-24T15:32
пандемия
самоизоляция
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
выставки
музеи
sotheby's
константин коровин
иван айвазовский
олег целков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571551924_23:0:2874:1604_1920x0_80_0_0_a2bc8a7ef04e31aaeb6f82cdd8701154.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Арт-рынок отреагировал на пандемию неожиданно: ни один писатель не придумал бы такого сценария. Поначалу казалось, что после карантина выживут единичные художники и институции. Но переход в онлайн, объединение сообщества сыграли свою роль. Айвазовский по-прежнему в топе, ярмарки исследуют новые форматы, а творцы приободрились. О том, как изменился мир искусства, — в материале РИА Новости.Российские успехиИтоги года одного из "мейджоров" российского арт-рынка, аукционного дома Vladey, показательны. Им удалось адаптироваться к новым условиям и спросу: провели 39 торгов, продав 1949 работ на 472 миллиона рублей.Овчаренко отмечает, что всегда приятно установить рекорд, как в случае с работой Валерия Кошлякова "Коллонада": ее продали почти за 170 тысяч евро. И это в момент самого тяжелого пандемийного кризиса. У рынка огромный потенциал. "Наши коллекционеры хорошо образованы и действуют очень разумно. Особенно в условиях высокой инфляции. Искусство для них — качественный актив", — поясняет он.Другие топ-лоты: две работы Олега Васильева "Пространство II" (цена с комиссией — 13,3 миллиона рублей) и "Прогулка под дождем" (12,8 миллиона рублей), произведения Айдан Салаховой, дуэта Дубосарский-Виноградов, Франциско Инфанте, Павла Пепперштейна, Олега Целкова.По словам Владимира Овчаренко, мир стал другим. Главные пострадавшие в мире искусства — музеи, ярмарки и их зрители. Но художники создают новые произведения, вирус им не помеха, ведь работать в студии в одиночестве — вечная самоудаленка творцов."Ценность произведения искусства теперь анализируется в спокойной обстановке. И ускорилась цифровизация арт-рынка, это помогает галереям и художникам пережить кризисные времена", — отмечает Овчаренко.Но искусство — это не только первые имена и картины-"блокбастеры". В пандемию очень многие художники оказались на грани выживания: выставок нет, галереи закрыты, арт-мир замер. Однако творческое сообщество сплотилось и объединилось… тоже онлайн.Яркий пример: группа "Шар и крест" в Facebook. Создавалась она как площадка, где можно продать и купить работы до пяти (бумага) и десяти (холст) тысяч рублей. Но довольно быстро сообщество стало социальным явлением. Художники, коллекционеры и просто увлекающиеся искусством общались, поддерживали друг друга морально, знакомились и договаривались о сотрудничестве — получилось настоящее цеховое объединение.Айвазовский и Пикассо в трендеОбъем продаж на онлайн-торгах Christie’s вырос на 262 процента (311 миллионов долларов), в них участвовали клиенты из 104 стран, а прямые трансляции смотрели более миллиона человек.В аукционном доме считают, что именно онлайн-торги станут одним из ключевых направлений развития. Несмотря на пандемию, спрос высокий, средний процент проданных лотов для всех аукционов — 81. А суммарный объем продаж — 4,4 миллиарда долларов. Что касается русского искусства, общая выручка — 11,8 миллиона фунтов.Среди топ-лотов года: полотно "В саду" Константина Коровина (1,2 миллиона фунтов при оценке 200-300 тысяч), редкий советский агитационный фарфор, коллекция работ Марии Якунчиковой из собрания ее потомков.В Sotheby’s тоже рост на фоне перехода в онлайн: на 27 процентов больше новых покупателей (самый большой приток за 15 лет). Кроме того, онлайн-каталоги просматривали 3,8 миллиона пользователей, а на онлайн-торгах 40 процентов участников зарегистрировались впервые. Также в аукционном доме отмечают активные продажи ювелирных украшений, сумок, предметов дизайна, вина.Суммарный оборот — 4,4 миллиарда долларов.Новые тенденцииЧто произойдет с рынком искусства дальше, не берется предсказывать никто, но эксперты уверены, что тенденция "ухода в онлайн" продолжится.Ярмарки искусства тоже адаптируются. Так, старейшая европейская, бельгийская Brafa, решила, что, если публика со всего мира не сможет приехать, ярмарка приедет к ним.Как и планировали — с 27 по 31 января. Участники (126 галерей) Brafa in the Galleries проведут выставки в своих родных городах и покажут работы, отобранные для ярмарки. Посетителей ждут с учетом санитарных мер, установленных местными властями.А для тех, кто не может поехать в другие страны и отдает предпочтение онлайн-формату, на сайте Brafa каждая галерея разместит видеоролик о своем проекте, фотографии и описания. Россию представит галерея "Эритаж" — покажет работы итальянского художественного течения Арте Повера и российских участников выставки "Русское бедное". Дополнят их дизайном 1970-х годов, на который и повлияло Арте Повера."В это непростое время, когда мы отрезаны от зарубежных клиентов и коллег, у нас появилась возможность познакомить международную публику с выставкой "Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии", — уточнила основатель галереи и куратор Кристина Краснянская. Среди экспонатов — работы Валерия Кошлякова, Сергея Шеховцова, Рината Волигамси, Марио Чероли, Урано Пальмы.Увидеть экспозицию "Эритажа" можно с 27 января онлайн, а с 15 марта — в галерее.Кроме того, в Сети пройдет одна из крупнейших европейских ярмарок современного искусства, французская Fiac (намечена на начало марта). Для этого подготовят специальную платформу с "онлайн-комнатами". Там можно будет в деталях рассматривать работы, посещать кураторские лекции, общаться с галеристами и их представителями. Все — для эффекта погружения.
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571551924_137:0:2789:1989_1920x0_80_0_0_225381d64f5972d93c28314ba18f105a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пандемия, самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, выставки, музеи, sotheby's , константин коровин, иван айвазовский, олег целков, антуан де сент-экзюпери, константин сомов, christies, фаберже, винсент ван гог, пабло пикассо, марк шагал, искусство

Таких итогов не ждал никто. Как пандемия изменила арт-рынок

08:00 24.12.2020 (обновлено: 15:32 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГалерист Владимир Овчаренко проводит благотворительный аукцион "Спасибо врачам"
Галерист Владимир Овчаренко проводит благотворительный аукцион Спасибо врачам - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Арт-рынок отреагировал на пандемию неожиданно: ни один писатель не придумал бы такого сценария. Поначалу казалось, что после карантина выживут единичные художники и институции. Но переход в онлайн, объединение сообщества сыграли свою роль. Айвазовский по-прежнему в топе, ярмарки исследуют новые форматы, а творцы приободрились. О том, как изменился мир искусства, — в материале РИА Новости.

Российские успехи

Итоги года одного из "мейджоров" российского арт-рынка, аукционного дома Vladey, показательны. Им удалось адаптироваться к новым условиям и спросу: провели 39 торгов, продав 1949 работ на 472 миллиона рублей.

"Для нас это был рекордный год как по количеству торгов, так и по сумме выручки, — сообщил РИА Новости основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко. — Пессимистичные прогнозы не сбылись, коллекционеры с удовольствием поддерживают арт-рынок, появилась волна новых покупателей, в пандемию у них освободилось больше времени для искусства, и это неожиданно для многих".

© Фото : Предоставлено пресс-службой аукциона VladeyОснователь и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко
Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Предоставлено пресс-службой аукциона Vladey
Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко
Овчаренко отмечает, что всегда приятно установить рекорд, как в случае с работой Валерия Кошлякова "Коллонада": ее продали почти за 170 тысяч евро. И это в момент самого тяжелого пандемийного кризиса. У рынка огромный потенциал. "Наши коллекционеры хорошо образованы и действуют очень разумно. Особенно в условиях высокой инфляции. Искусство для них — качественный актив", — поясняет он.
Другие топ-лоты: две работы Олега Васильева "Пространство II" (цена с комиссией — 13,3 миллиона рублей) и "Прогулка под дождем" (12,8 миллиона рублей), произведения Айдан Салаховой, дуэта Дубосарский-Виноградов, Франциско Инфанте, Павла Пепперштейна, Олега Целкова.
По словам Владимира Овчаренко, мир стал другим. Главные пострадавшие в мире искусства — музеи, ярмарки и их зрители. Но художники создают новые произведения, вирус им не помеха, ведь работать в студии в одиночестве — вечная самоудаленка творцов.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VLADEYВалерий Кошляков "Колоннада", 1989, холст, масло, смешанная техника, без рамы 224x280 сантиметров
Валерий Кошляков Колоннада, 1989, холст, масло, смешанная техника, без рамы 224 x 280 см - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VLADEY
Валерий Кошляков "Колоннада", 1989, холст, масло, смешанная техника, без рамы 224x280 сантиметров
"Ценность произведения искусства теперь анализируется в спокойной обстановке. И ускорилась цифровизация арт-рынка, это помогает галереям и художникам пережить кризисные времена", — отмечает Овчаренко.
Но искусство — это не только первые имена и картины-"блокбастеры". В пандемию очень многие художники оказались на грани выживания: выставок нет, галереи закрыты, арт-мир замер. Однако творческое сообщество сплотилось и объединилось… тоже онлайн.
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
Яркий пример: группа "Шар и крест" в Facebook. Создавалась она как площадка, где можно продать и купить работы до пяти (бумага) и десяти (холст) тысяч рублей. Но довольно быстро сообщество стало социальным явлением. Художники, коллекционеры и просто увлекающиеся искусством общались, поддерживали друг друга морально, знакомились и договаривались о сотрудничестве — получилось настоящее цеховое объединение.

Айвазовский и Пикассо в тренде

Объем продаж на онлайн-торгах Christie’s вырос на 262 процента (311 миллионов долларов), в них участвовали клиенты из 104 стран, а прямые трансляции смотрели более миллиона человек.
© Фото : Christie’sЛоты на "русских торгах" в Лондоне
Лоты на Русских торгах в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Christie’s
Лоты на "русских торгах" в Лондоне

"Мировой спрос на предметы искусства остается высоким благодаря притоку новых клиентов, особенно миллениалов, — рассказывает генеральный директор Christie’s Гийом Серутти. — А цифровые инновации укрепили бизнес-модель Christie’s, обеспечив большую гибкость при совершении сделок".

В аукционном доме считают, что именно онлайн-торги станут одним из ключевых направлений развития. Несмотря на пандемию, спрос высокий, средний процент проданных лотов для всех аукционов — 81. А суммарный объем продаж — 4,4 миллиарда долларов.
© Пресс-служба Christie's

Один из лотов торгов Christie's, работа Роя Лихтенштейна "Nude with Joyous Painting". Продан за 46 миллионов долларов.

Работа Роя Лихтенштейна Nude with Joyous Painting
1 из 3

Один из лотов торгов Christie's, работа Роя Лихтенштейна "Nude with Joyous Painting". Продан за 46 миллионов долларов.

© Пресс-служба Christie's
© Пресс-служба Christie's

Проданное на аукционе произведение Марка Ротко. Без названия. Продано за 31,2 миллиона долларов.

Работа Марка Ротко. Без названия
2 из 3

Проданное на аукционе произведение Марка Ротко. Без названия. Продано за 31,2 миллиона долларов.

© Пресс-служба Christie's
© Пресс-служба Christie's

Один из топ-лотов, работа Пабло Пикассо "Женщина в кресле". Результат торгов — около 30 миллионов долларов.

Работа Пабло Пикассо Женщина в кресле
3 из 3

Один из топ-лотов, работа Пабло Пикассо "Женщина в кресле". Результат торгов — около 30 миллионов долларов.

© Пресс-служба Christie's
1 из 3

Один из лотов торгов Christie's, работа Роя Лихтенштейна "Nude with Joyous Painting". Продан за 46 миллионов долларов.

© Пресс-служба Christie's
2 из 3

Проданное на аукционе произведение Марка Ротко. Без названия. Продано за 31,2 миллиона долларов.

© Пресс-служба Christie's
3 из 3

Один из топ-лотов, работа Пабло Пикассо "Женщина в кресле". Результат торгов — около 30 миллионов долларов.

© Пресс-служба Christie's
Что касается русского искусства, общая выручка — 11,8 миллиона фунтов.

"В самом начале пандемии и продавцы, и покупатели чувствовали себя не совсем уверенно в связи с новым форматом аукционов, но ко второй половине года наши клиенты вполне освоились", — объяснил РИА Новости глава департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен.

© Christie'sКартина Константина Коровина "В саду"
Картина Константина Коровина В саду - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Christie's
Картина Константина Коровина "В саду"
Среди топ-лотов года: полотно "В саду" Константина Коровина (1,2 миллиона фунтов при оценке 200-300 тысяч), редкий советский агитационный фарфор, коллекция работ Марии Якунчиковой из собрания ее потомков.
В Sotheby’s тоже рост на фоне перехода в онлайн: на 27 процентов больше новых покупателей (самый большой приток за 15 лет). Кроме того, онлайн-каталоги просматривали 3,8 миллиона пользователей, а на онлайн-торгах 40 процентов участников зарегистрировались впервые. Также в аукционном доме отмечают активные продажи ювелирных украшений, сумок, предметов дизайна, вина.
Суммарный оборот — 4,4 миллиарда долларов.
© Пресс-служба Sotheby's

Безусловным лидером продаж стал Иван Айвазовский. Его полотно "Кораблекрушение у черноморского побережья" при эстимейте в 1,2-1,8 миллиона фунтов было продано за 2,3 миллиона фунтов.

I.Aivazovsky, Shipwreck off the Black Sea Coast
1 из 4

Безусловным лидером продаж стал Иван Айвазовский. Его полотно "Кораблекрушение у черноморского побережья" при эстимейте в 1,2-1,8 миллиона фунтов было продано за 2,3 миллиона фунтов.

© Пресс-служба Sotheby's
© Sotheby's

"Спящая дама в комнате в платье XVIII века" Константина Сомова, из коллекции Бернарда Элькана (при оценке в 300-500 тысяч фунтов было продано за 1,1 миллиона фунтов).

Константин Сомов Спящая дама в комнате в платье 18 века
2 из 4

"Спящая дама в комнате в платье XVIII века" Константина Сомова, из коллекции Бернарда Элькана (при оценке в 300-500 тысяч фунтов было продано за 1,1 миллиона фунтов).

© Sotheby's
© Christie's

Представленная на торгах Sotheby's работа Марии Якунчиковой "Village stream".

Работа Марии Якунчиковой. Village stream
3 из 4

Представленная на торгах Sotheby's работа Марии Якунчиковой "Village stream".

© Christie's
© Christie's

Один из лотов, произведение Марии Якунчиковой "Ночь".

Работа Марии Якунчиковой Ночь
4 из 4

Один из лотов, произведение Марии Якунчиковой "Ночь".

© Christie's
1 из 4

Безусловным лидером продаж стал Иван Айвазовский. Его полотно "Кораблекрушение у черноморского побережья" при эстимейте в 1,2-1,8 миллиона фунтов было продано за 2,3 миллиона фунтов.

© Пресс-служба Sotheby's
2 из 4

"Спящая дама в комнате в платье XVIII века" Константина Сомова, из коллекции Бернарда Элькана (при оценке в 300-500 тысяч фунтов было продано за 1,1 миллиона фунтов).

© Sotheby's
3 из 4

Представленная на торгах Sotheby's работа Марии Якунчиковой "Village stream".

© Christie's
4 из 4

Один из лотов, произведение Марии Якунчиковой "Ночь".

© Christie's

"В условиях защитных мер, связанных с пандемией, ограничений на перемещение, закрытия мировых музеев и отмены всех крупных художественных ярмарок аукционы стали, пожалуй, единственными представителями арт-индустрии, продемонстрировавшими рост активности и продаж", — подчеркнула в беседе с РИА Новости глава русского отделения Sotheby’s Ирина Степанова.

© Пресс-служба Sotheby'sA. Exter "Ballroom Design for Colombine's Scarf"
A.Exter, Ballroom Design for Colombine's Scarf - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Пресс-служба Sotheby's
A. Exter "Ballroom Design for Colombine's Scarf"

Новые тенденции

Что произойдет с рынком искусства дальше, не берется предсказывать никто, но эксперты уверены, что тенденция "ухода в онлайн" продолжится.

"Анализируя уходящий год, можно сказать, что коллекционеры по всему миру адаптировались к новой реальности — и к ограничениям на путешествия, и к невозможности видеть вещи вживую", — отмечает Ирина Степанова.

Ярмарки искусства тоже адаптируются. Так, старейшая европейская, бельгийская Brafa, решила, что, если публика со всего мира не сможет приехать, ярмарка приедет к ним.
© Фото : пресс-служба BRAFAПроект Brafa in the Galleries
Проект BRAFA in the Galleries - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : пресс-служба BRAFA
Проект Brafa in the Galleries
Как и планировали — с 27 по 31 января. Участники (126 галерей) Brafa in the Galleries проведут выставки в своих родных городах и покажут работы, отобранные для ярмарки. Посетителей ждут с учетом санитарных мер, установленных местными властями.
А для тех, кто не может поехать в другие страны и отдает предпочтение онлайн-формату, на сайте Brafa каждая галерея разместит видеоролик о своем проекте, фотографии и описания.

"Наше мероприятие задумывалось, чтобы дать арт-дилерам и галереям возможность продемонстрировать произведения публике, рассказать о себе, получить дополнительный источник доходов, привлечь внимание к профессии", — объясняет президент Brafa Харольд т’Кинт де Роденбеке.

© Пресс-служба BRAFA

Марк Шагал "Le Bouquet d'Orphée et Vence".

Марк Шагал Le Bouquet d'Orphée et Vence
1 из 4

Марк Шагал "Le Bouquet d'Orphée et Vence".

© Пресс-служба BRAFA
© Пресс-служба BRAFA

Христо и Жанна-Клод "Wrapped Reichstag".

Христо и Жанна-Клод. Wrapped Reichstag
2 из 4

Христо и Жанна-Клод "Wrapped Reichstag".

© Пресс-служба BRAFA
© Пресс-служба BRAFA

Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
3 из 4

Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

© Пресс-служба BRAFA
© Пресс-служба BRAFA

Пьеро Форназетти и Джо Понти "Трюмо".

Пьеро Форназетти и Джо Понти. Трюмо
4 из 4

Пьеро Форназетти и Джо Понти "Трюмо".

© Пресс-служба BRAFA
1 из 4

Марк Шагал "Le Bouquet d'Orphée et Vence".

© Пресс-служба BRAFA
2 из 4

Христо и Жанна-Клод "Wrapped Reichstag".

© Пресс-служба BRAFA
3 из 4

Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

© Пресс-служба BRAFA
4 из 4

Пьеро Форназетти и Джо Понти "Трюмо".

© Пресс-служба BRAFA
Россию представит галерея "Эритаж" — покажет работы итальянского художественного течения Арте Повера и российских участников выставки "Русское бедное". Дополнят их дизайном 1970-х годов, на который и повлияло Арте Повера.
© Фото : пресс-служба галереи ЭритажКристина Краснянская и работа Сергея Шеховцова
Сергей Шеховцов. Дворняга - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : пресс-служба галереи Эритаж
Кристина Краснянская и работа Сергея Шеховцова
"В это непростое время, когда мы отрезаны от зарубежных клиентов и коллег, у нас появилась возможность познакомить международную публику с выставкой "Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии", — уточнила основатель галереи и куратор Кристина Краснянская. Среди экспонатов — работы Валерия Кошлякова, Сергея Шеховцова, Рината Волигамси, Марио Чероли, Урано Пальмы.
© Пресс-служба галереи Эритаж

Марио Чероли "Стулья".

Марио Чероли. Стулья
1 из 4

Марио Чероли "Стулья".

© Пресс-служба галереи Эритаж
© Пресс-служба галереи Эритаж

Валерий Кошляков "Пролетарский Пантеон".

Валерий Кошляков. Пролетарский Пантеон
2 из 4

Валерий Кошляков "Пролетарский Пантеон".

© Пресс-служба галереи Эритаж
© Пресс-служба галереи Эритаж

Ринат Волигамси "Дом 3". 2016. Объект, сталь. 41х17х68 сантиметров.

Ринат Волигамси. Дом 3. 2016. Объект, сталь. 41 х 17 х 68 см
3 из 4

Ринат Волигамси "Дом 3". 2016. Объект, сталь. 41х17х68 сантиметров.

© Пресс-служба галереи Эритаж
© Пресс-служба галереи Эритаж

Сергей Шеховцов "Стая собак".

Сергей Шеховцов. Стая собак
4 из 4

Сергей Шеховцов "Стая собак".

© Пресс-служба галереи Эритаж
1 из 4

Марио Чероли "Стулья".

© Пресс-служба галереи Эритаж
2 из 4

Валерий Кошляков "Пролетарский Пантеон".

© Пресс-служба галереи Эритаж
3 из 4

Ринат Волигамси "Дом 3". 2016. Объект, сталь. 41х17х68 сантиметров.

© Пресс-служба галереи Эритаж
4 из 4

Сергей Шеховцов "Стая собак".

© Пресс-служба галереи Эритаж
Увидеть экспозицию "Эритажа" можно с 27 января онлайн, а с 15 марта — в галерее.
Кроме того, в Сети пройдет одна из крупнейших европейских ярмарок современного искусства, французская Fiac (намечена на начало марта). Для этого подготовят специальную платформу с "онлайн-комнатами". Там можно будет в деталях рассматривать работы, посещать кураторские лекции, общаться с галеристами и их представителями. Все — для эффекта погружения.
Монтаж экспозиции Мир, сотворенный заново - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 08:00Культура
Лучший авангард теперь в Серпухове. Музеи Подмосковья возобновили работу
 
КультурапандемияСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВыставкиМузеиSotheby'sКонстантин КоровинИван АйвазовскийОлег ЦелковАнтуан де Сент-ЭкзюпериКонстантин СомовChristiesФабержеВинсент Ван ГогПабло ПикассоМарк ШагалИскусство
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
Лента новостейМолния