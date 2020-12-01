Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201201/vladey-1587032619.html
На аукционе VLADEY установлен новый рекорд
На аукционе VLADEY установлен новый рекорд
На аукцкионе "20+20" был установлен новый рекорд продаж за работу Валерия Кошлякова. Она была продана почти за 170 тысяч евро с учетом комиссии при изначальной... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T03:28
2020-12-01T03:35
овчаренко владимир
культура
новости культуры
выставки
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587029209_877:0:4141:1836_1400x0_80_0_0_ae4aafab8155b77eaeaf297856997558.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новоcти. На аукцкионе "20+20" был установлен новый рекорд продаж за работу Валерия Кошлякова. Она была продана почти за 170 тысяч евро с учетом комиссии при изначальной цене в 50 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Всего на торгах VLADEY, прошедших 28 ноября, было представлено 40 лотов, из них 20 с эстимейтом в 100 евро. Общая сумма продаж составила 37 миллионов рублей (410 тысяч евро) с учетом комиссии. Всего было продано 82% лотов.Торги за картину Валерия Кошлякова "Коллонада", которая ушла с молотка за рекордные 168 750 евро, длились десять минут. На прошлогодних осенних торгах другая его картина была продана за 162 500 евро. Редкая текстильная работа Тимура Новикова "Святой мученик Николай II" 1998 года ушла за 39 500 евро. Картина Павла Пепперштейна "Строители города Россия" из серии "Город Россия" 2007 года была продана за 37 100 евро. "Инь-янь No4" 2002 классика нонконформизма Ивана Чуйкова ушла за 34 600 евро."Торги показали высокий интерес коллекционеров к настоящим шедеврам. Для нас важен положительный результат эксперимента, ведь впервые мы смешали в одном аукционе и работы со стартом 100 евро, и работы с оценкой. И, конечно, бить мировые рекорды цен на наших художников, важно именно в Москве. Здесь сейчас центр рынка современного российского искусства", — пояснил основатель и руководитель аукционного дома Владимир Овчаренко. VLADEY проводит аукционы каждую субботу в 15:00. Торги "Реализм" пройдут 5 декабря. Участие онлайн и по телефону. Также в пространстве VLADEY Space продолжает работать выставка Олега Кулика "Конец", вход по предварительной записи на сайте.
https://ria.ru/20201111/ovcharenko-1584095923.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587029209_1285:0:3733:1836_1400x0_80_0_0_50f13ee87f36e1db5e8625ad1d599dba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
овчаренко владимир, новости культуры, выставки, музеи

На аукционе VLADEY установлен новый рекорд

03:28 01.12.2020 (обновлено: 03:35 01.12.2020)
 
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VLADEYПавел Пепперштейн "Строители города Россия", 2007 холст, акрил 70 x 190 см
Павел Пепперштейн Строители города Россия, 2007 холст, акрил 70 x 190 см - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VLADEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новоcти. На аукцкионе "20+20" был установлен новый рекорд продаж за работу Валерия Кошлякова. Она была продана почти за 170 тысяч евро с учетом комиссии при изначальной цене в 50 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Всего на торгах VLADEY, прошедших 28 ноября, было представлено 40 лотов, из них 20 с эстимейтом в 100 евро. Общая сумма продаж составила 37 миллионов рублей (410 тысяч евро) с учетом комиссии. Всего было продано 82% лотов.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VLADEYВалерий Кошляков "Колоннада", 1989, холст, масло, смешанная техника
Валерий Кошляков Колоннада, 1989, холст, масло, смешанная техника, без рамы 224 x 280 см - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VLADEY
Валерий Кошляков "Колоннада", 1989, холст, масло, смешанная техника
Торги за картину Валерия Кошлякова "Коллонада", которая ушла с молотка за рекордные 168 750 евро, длились десять минут. На прошлогодних осенних торгах другая его картина была продана за 162 500 евро.
Редкая текстильная работа Тимура Новикова "Святой мученик Николай II" 1998 года ушла за 39 500 евро. Картина Павла Пепперштейна "Строители города Россия" из серии "Город Россия" 2007 года была продана за 37 100 евро. "Инь-янь No4" 2002 классика нонконформизма Ивана Чуйкова ушла за 34 600 евро.
"Торги показали высокий интерес коллекционеров к настоящим шедеврам. Для нас важен положительный результат эксперимента, ведь впервые мы смешали в одном аукционе и работы со стартом 100 евро, и работы с оценкой. И, конечно, бить мировые рекорды цен на наших художников, важно именно в Москве. Здесь сейчас центр рынка современного российского искусства", — пояснил основатель и руководитель аукционного дома Владимир Овчаренко.
VLADEY проводит аукционы каждую субботу в 15:00. Торги "Реализм" пройдут 5 декабря. Участие онлайн и по телефону.
Также в пространстве VLADEY Space продолжает работать выставка Олега Кулика "Конец", вход по предварительной записи на сайте.
Живописная фантазия Олега Голосия Вечером летим(1992) - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 15:25Культура
В галерее OVCHARENKO открылась первая юбилейная выставка
 
КультураОвчаренко ВладимирНовости культурыВыставкиМузеи
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые разработали приложение, прогнозирующее цены на электроэнергию
09:00Терабит в секунду. Физики создают технику будущего
09:00Исследование выявило отношение американских СМИ к России во время выборов
08:59Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37
08:57Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID
08:54СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе
08:39Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
08:33Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран
08:26Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
08:18Штабу Трампа дали опросить свидетелей в Неваде о нарушениях на выборах
08:17В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
08:03Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
07:50Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
07:35В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
07:10Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
07:09Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
06:51В России могут снизить цены на ритуальные услуги
06:45Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
06:42Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате
06:23Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
Лента новостейМолния