https://ria.ru/20201201/vladey-1587032619.html

На аукционе VLADEY установлен новый рекорд

На аукционе VLADEY установлен новый рекорд

На аукцкионе "20+20" был установлен новый рекорд продаж за работу Валерия Кошлякова. Она была продана почти за 170 тысяч евро с учетом комиссии при изначальной... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T03:28

2020-12-01T03:28

2020-12-01T03:35

овчаренко владимир

культура

новости культуры

выставки

музеи

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новоcти. На аукцкионе "20+20" был установлен новый рекорд продаж за работу Валерия Кошлякова. Она была продана почти за 170 тысяч евро с учетом комиссии при изначальной цене в 50 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Всего на торгах VLADEY, прошедших 28 ноября, было представлено 40 лотов, из них 20 с эстимейтом в 100 евро. Общая сумма продаж составила 37 миллионов рублей (410 тысяч евро) с учетом комиссии. Всего было продано 82% лотов.Торги за картину Валерия Кошлякова "Коллонада", которая ушла с молотка за рекордные 168 750 евро, длились десять минут. На прошлогодних осенних торгах другая его картина была продана за 162 500 евро. Редкая текстильная работа Тимура Новикова "Святой мученик Николай II" 1998 года ушла за 39 500 евро. Картина Павла Пепперштейна "Строители города Россия" из серии "Город Россия" 2007 года была продана за 37 100 евро. "Инь-янь No4" 2002 классика нонконформизма Ивана Чуйкова ушла за 34 600 евро."Торги показали высокий интерес коллекционеров к настоящим шедеврам. Для нас важен положительный результат эксперимента, ведь впервые мы смешали в одном аукционе и работы со стартом 100 евро, и работы с оценкой. И, конечно, бить мировые рекорды цен на наших художников, важно именно в Москве. Здесь сейчас центр рынка современного российского искусства", — пояснил основатель и руководитель аукционного дома Владимир Овчаренко. VLADEY проводит аукционы каждую субботу в 15:00. Торги "Реализм" пройдут 5 декабря. Участие онлайн и по телефону. Также в пространстве VLADEY Space продолжает работать выставка Олега Кулика "Конец", вход по предварительной записи на сайте.

https://ria.ru/20201111/ovcharenko-1584095923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

овчаренко владимир, новости культуры, выставки, музеи