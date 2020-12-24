https://ria.ru/20201224/immunitet-1590835199.html

Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

Президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусу в течение года или нескольких лет у населения не... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T22:33

2020-12-24T22:33

2020-12-24T22:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр сергеев (ран)

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусу в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени.Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых. "Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать", - отметил глава РАН.По словам Сергеева, скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать примерно на такую же тактику, "которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/immunitet-1590714315.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), здоровье - общество, российская академия наук