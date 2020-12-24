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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/immunitet-1590835199.html
Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19
Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19
Президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусу в течение года или нескольких лет у населения не... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T22:33
2020-12-24T22:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр сергеев (ран)
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусу в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени.Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых. "Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать", - отметил глава РАН.По словам Сергеева, скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать примерно на такую же тактику, "которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), здоровье - общество, российская академия наук

Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

22:33 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 26 июня 2019
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусу в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени.

"Наверное, это был бы оптимистический сценарий (если коллективный иммунитет выработается к лету - ред.). Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше", - сказал президент РАН на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Вирус в крови - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 12:35Наука
Получены точные данные о длительности иммунитета к COVID-19
Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых. "Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать", - отметил глава РАН.
По словам Сергеева, скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать примерно на такую же тактику, "которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр Сергеев (РАН)Здоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
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