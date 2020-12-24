Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 26 июня 2019
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусу в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени.
"Наверное, это был бы оптимистический сценарий (если коллективный иммунитет выработается к лету - ред.). Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше", - сказал президент РАН на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых. "Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать", - отметил глава РАН.
По словам Сергеева, скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать примерно на такую же тактику, "которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа".
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