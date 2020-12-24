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Гречневая диета: плюсы, противопоказания и меню на 7 дней
Гречневая диета: плюсы, противопоказания и меню на 7 дней
Гречневая диета — это монопродуктовый режим питания с жесткими ограничениями. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:38
2020-12-24T15:38
витамины
диета
питание
продукты
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гречневая диета — это монопродуктовый режим питания с жесткими ограничениями. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости.Гречневая диета: принцип питанияРацион такой диеты на 70% состоит из гречки, к которой добавляются другие нежирные продукты, в том числе мед, кефир, овощи, сухофрукты, филе курицы и индейки, нежирная рыба, отварные яйца, лук, чеснок, нежирный йогурт. При этом каша готовится особым путем: промытую крупу заливают горячей водой и оставляют на 4-6 часов для набухания, чаще всего — на ночь. Варить привычным способом ее не рекомендуют. Также диета на гречке запрещает сахар, соль, масло, специи и соусы.Основной принцип заключается в том, что ежедневная потребность в энергии для человека составляет 1800-2500 ккал, а при питании гречкой суточная калорийность блюд в разы уменьшается. Благодаря этому организм поглощает энергию за счет отложений в жировых тканях.Главное отличие от других диет — в отсутствии ограничения на количество потребляемой пищи при соблюдении остальных правил. Обычно длительность похудения составляет 14 дней, хотя есть и недельная экспресс-версия. В более строгом варианте используется кефирно-гречневая диета, исключающая любые другие продукты. После двухнедельного срока следует плавно вернуться к нормальному рациону во избежание проблем со здоровьем. Похудение на гречке предполагает обильное питье воды — 1,5-2 литра в день. Также допустим зеленый чай, кофе или настои трав. Физическая активность поможет быстрее избавиться от лишних килограммов. За две недели похудеть на гречке можно на 5-7 килограмм. Плюсы гречневой диетыПри своей непродолжительности диета с гречкой дает заметный результат. При этом крупа содержит много полезных веществ: йод, кальций, железо, калий, цинк, фтор, фосфор, кобальт, молибден, а также витамины В1, В2, В9, PP и Е. Именно такой богатый состав отличает диету от других монопродуктовых рационов. Крупа не вызывает аллергии, и ее может есть каждый. Диета на гречке и кефире по дневному балансу белков, жиров и углеводов близка к оптимальному типу питания. Минусы гречневой диетыПрежде всего, ограниченный набор потребляемых продуктов может привести к истощению организма и недостатку витаминов и минералов. По этой причине диета гречневая не рекомендуется беременным женщинам и кормящим мамам. Другие противопоказания: гастрит, язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Нехватка важных для организма веществ грозит снижением гемоглобина, из-за чего может случиться обморок. Такой тип питания не подходит для людей, испытывающих серьезные физические и психические нагрузки, потому что способен провоцировать депрессию, ухудшение концентрации внимания и вялость. Гречка для похудения в некоторых случаях ухудшает пищеварение, может вызывать боли в животе. Резко “слезать” с такой диеты нельзя, иначе потерянные килограммы быстро вернутся."Во-первых, стресс для организма огромен: он лишается других питательных веществ и, спустя некоторое время, становится более уязвимым для инфекций. Во-вторых, если употреблять гречку каждый день в количестве более 200 граммов, не исключены проблемы с кишечником, например, метеоризм. В-третьих, один и тот же вкус надоедает: люди часто бросают монодиеты, получив первые результаты, и даже начинают неосознанно есть больше. Организм компенсирует то, что недополучил, и иногда вес увеличивается", — объяснила РИА Новости диетолог Татьяна Разумовская.Пример меню на 7 дней по гречневой диетеГречневая диета с кефиром допускает только эти продукты. Менее строгий вариант разнообразнее: рецепты с гречкой дополняются мясом и рыбой. Главное съедать в сутки от 150 до 250 г крупы, приемов пищи должны быть четыре. Примерный рацион на неделю может выглядеть так:День первый:День второй:День третий:День четвертый:День пятый:День шестой:День седьмой:
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витамины, диета, питание, продукты, общество

Гречневая диета: плюсы, противопоказания и меню на 7 дней

15:38 24.12.2020
 
© Depositphotos / belchonockГречневая каша
Гречневая каша - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гречневая диета — это монопродуктовый режим питания с жесткими ограничениями. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости.

Гречневая диета: принцип питания

Рацион такой диеты на 70% состоит из гречки, к которой добавляются другие нежирные продукты, в том числе мед, кефир, овощи, сухофрукты, филе курицы и индейки, нежирная рыба, отварные яйца, лук, чеснок, нежирный йогурт. При этом каша готовится особым путем: промытую крупу заливают горячей водой и оставляют на 4-6 часов для набухания, чаще всего — на ночь. Варить привычным способом ее не рекомендуют. Также диета на гречке запрещает сахар, соль, масло, специи и соусы.
Основной принцип заключается в том, что ежедневная потребность в энергии для человека составляет 1800-2500 ккал, а при питании гречкой суточная калорийность блюд в разы уменьшается. Благодаря этому организм поглощает энергию за счет отложений в жировых тканях.
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Что произойдет с организмом, если есть гречку каждый день
Главное отличие от других диет — в отсутствии ограничения на количество потребляемой пищи при соблюдении остальных правил. Обычно длительность похудения составляет 14 дней, хотя есть и недельная экспресс-версия. В более строгом варианте используется кефирно-гречневая диета, исключающая любые другие продукты. После двухнедельного срока следует плавно вернуться к нормальному рациону во избежание проблем со здоровьем.
Похудение на гречке предполагает обильное питье воды — 1,5-2 литра в день. Также допустим зеленый чай, кофе или настои трав. Физическая активность поможет быстрее избавиться от лишних килограммов. За две недели похудеть на гречке можно на 5-7 килограмм.

Плюсы гречневой диеты

При своей непродолжительности диета с гречкой дает заметный результат. При этом крупа содержит много полезных веществ: йод, кальций, железо, калий, цинк, фтор, фосфор, кобальт, молибден, а также витамины В1, В2, В9, PP и Е. Именно такой богатый состав отличает диету от других монопродуктовых рационов. Крупа не вызывает аллергии, и ее может есть каждый. Диета на гречке и кефире по дневному балансу белков, жиров и углеводов близка к оптимальному типу питания.
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Минусы гречневой диеты

Прежде всего, ограниченный набор потребляемых продуктов может привести к истощению организма и недостатку витаминов и минералов. По этой причине диета гречневая не рекомендуется беременным женщинам и кормящим мамам. Другие противопоказания: гастрит, язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Нехватка важных для организма веществ грозит снижением гемоглобина, из-за чего может случиться обморок. Такой тип питания не подходит для людей, испытывающих серьезные физические и психические нагрузки, потому что способен провоцировать депрессию, ухудшение концентрации внимания и вялость.
Гречка для похудения в некоторых случаях ухудшает пищеварение, может вызывать боли в животе. Резко “слезать” с такой диеты нельзя, иначе потерянные килограммы быстро вернутся.
"Во-первых, стресс для организма огромен: он лишается других питательных веществ и, спустя некоторое время, становится более уязвимым для инфекций. Во-вторых, если употреблять гречку каждый день в количестве более 200 граммов, не исключены проблемы с кишечником, например, метеоризм. В-третьих, один и тот же вкус надоедает: люди часто бросают монодиеты, получив первые результаты, и даже начинают неосознанно есть больше. Организм компенсирует то, что недополучил, и иногда вес увеличивается", — объяснила РИА Новости диетолог Татьяна Разумовская.
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Пример меню на 7 дней по гречневой диете

Гречневая диета с кефиром допускает только эти продукты. Менее строгий вариант разнообразнее: рецепты с гречкой дополняются мясом и рыбой. Главное съедать в сутки от 150 до 250 г крупы, приемов пищи должны быть четыре.
Примерный рацион на неделю может выглядеть так:

День первый:

  • завтрак: 50 г гречки, кофе без сахара;
  • обед: рыба отварная, гречка;
  • полдник: сухофрукты и нежирный кефир;
  • ужин: гречка, отварное яйцо.

День второй:

  • завтрак: запаренная гречневая крупа, зеленый чай;
  • обед: куриное филе на пару, гречка, немного сухофруктов;
  • полдник: кефир или йогурт, яйцо;
  • ужин: порция гречки, сухофрукты.
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День третий:

  • завтрак: гречка, йогурт обезжиренный;
  • обед: курица, салат из овощей без заправки;
  • полдник: кефир с сухофруктами или отварной яйцо;
  • ужин: гречка с помидором или огурцом.

День четвертый:

  • завтрак: гречневая каша и травяной чай;
  • обед: рыба с гречкой, яблоко;
  • полдник: яблоко, допускается грейпфрут;
  • ужин: гречка, нежирный кефир.
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День пятый:

  • завтрак: гречка, кефир;
  • обед: отварная курица, брокколи на пару с гречкой;
  • полдник: сухофрукты, йогурт или яблоко;
  • ужин: салат из овощей, гречневая каша.

День шестой:

  • завтрак: отварное яйцо, гречка;
  • обед: рыбное филе, помидор, гречка;
  • полдник: сухофрукты и зеленый чай;
  • ужин: гречневая каша, яблоко.

День седьмой:

  • завтрак: гречка, кефир, две кураги;
  • обед: овощной салат с кусочком мяса, гречка;
  • полдник: кефир;
  • ужин: питьевой нежирный йогурт, гречка.
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