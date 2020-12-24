https://ria.ru/20201224/gospitali-1590661756.html

Шойгу дал указания развернуть в Крыму госпитали для пациентов с COVID-19

Шойгу дал указания развернуть в Крыму госпитали для пациентов с COVID-19

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей для оказания помощи пациентам с COVID в Крыму, сообщает Минобороны... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T03:57

2020-12-24T03:57

2020-12-24T03:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

владимир путин

сергей шойгу

москва

симферополь

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей для оказания помощи пациентам с COVID в Крыму, сообщает Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни.Отмечается, что для этого личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь самолетами военно-транспортной авиации МО РФ. Второй медотряд совершит марш в Ялту из пункта постоянной дислокации в Севастополе."По прибытии в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с COVID-19", - добавляется в сообщении.Уточняется, что госпитали будут оборудованы аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратится в министерство обороны РФ с просьбой о строительстве на территории Ялты и Симферополя госпиталей для больных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590507597.html

https://sn.ria.ru/20201223/shkolnye-kanikuly-1590526559.html

россия

москва

симферополь

севастополь

ростов-на-дону

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