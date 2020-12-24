https://ria.ru/20201224/forbes-1590684498.html

Forbes опубликовал список 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Forbes опубликовал список 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Главы фармацевтических компаний BioNTech и Moderna включены в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения на фоне пандемии... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:11

2020-12-24T10:11

2020-12-24T10:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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forbes

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главы фармацевтических компаний BioNTech и Moderna включены в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса по версии Forbes, сообщается на сайте издания.В 2020 году, по версии Forbes, в секторе здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Их состояния увеличились за счет активного роста фондового рынка, когда инвесторы вкладывались в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, а также различных медицинских устройств."Наиболее заметными новичками года являются ученые, создавшие две самые успешные вакцины от коронавируса ..., чистые активы которых резко выросли с января: Угур Шахин (Uğur Şahin, гендиректор немецкой BioNTech - ред.) и Стефан Бансель (Stéphane Bancel, глава американской Moderna - ред.)", - пишет издание. Состояние генерального директора BioNTech Шахина, по данным Forbes, сейчас составляет 4,2 миллиарда долларов. А состояние Стефана Банселя - 4,1 миллиарда долларов.В список также попали Юань Липин (Yuan Liping), бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. Её состояние оценивается в 4,1 миллиарда долларов. Далее идет Ху Кун (Hu Kun) - глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, с состоянием в 3,9 миллиарда долларов.Многие фармацевтические компании стремятся представить наиболее эффективные средства лечения коронавируса и предотвращения заражения им. В конце ноября Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Компании BioNTech и Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, в ходе испытаний она показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 76,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, forbes, китай, сша, в мире