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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201224/erevan-1590700035.html
В Ереване начались задержания на акции протеста
В Ереване начались задержания на акции протеста
Полиция начала задержания митингующих у Дома правительства в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:29
2020-12-24T11:44
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Полиция начала задержания митингующих у Дома правительства в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Между правоохранителями и участниками акции протеста началась стычка в ходе задержаний.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html
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Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции
Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции. Протесты с требованием отставки Пашиняна продолжаются.
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беспорядки в ереване, ереван, в мире

В Ереване начались задержания на акции протеста

11:29 24.12.2020 (обновлено: 11:44 24.12.2020)
 
© РИА НовостиПолицейское оцепление в районе здания правительства Армении в Ереване
Полицейское оцепление в районе здания правительства Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Полиция начала задержания митингующих у Дома правительства в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Между правоохранителями и участниками акции протеста началась стычка в ходе задержаний.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеЕреванВ мире
 
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