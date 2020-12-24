https://ria.ru/20201224/erevan-1590700035.html

В Ереване начались задержания на акции протеста

В Ереване начались задержания на акции протеста

Полиция начала задержания митингующих у Дома правительства в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:29

2020-12-24T11:29

2020-12-24T11:44

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Полиция начала задержания митингующих у Дома правительства в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Между правоохранителями и участниками акции протеста началась стычка в ходе задержаний.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

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Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции. Протесты с требованием отставки Пашиняна продолжаются. 2020-12-24T11:29 true PT1M02S

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беспорядки в ереване, ереван, в мире