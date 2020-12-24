https://ria.ru/20201224/erevan-1590684355.html

В Ереване усилили оцепление здания правительства из-за акции протеста

В Ереване усилили оцепление здания правительства из-за акции протеста

К зданию правительства Армении в центре Еревана прибыли дополнительные силы МВД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:11

2020-12-24T10:11

2020-12-24T13:09

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 дек — РИА Новости. К зданию правительства Армении в центре Еревана прибыли дополнительные силы МВД, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники ведомства с щитами и касками присоединились к оцеплению, которое стоит у входа в здание правительства.Активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, митингуют на главной площади Еревана с начала недели. Два дня назад они установили там палатки и металлические бочки, в которых развели огонь. В палатках ночуют несколько десятков человек.Сегодня протестующие планируют заблокировать здание правительства, чтобы сорвать заседание. Подразделения МВД перекрыли у Дома правительства одну из дорог.Акции протеста начались в Ереване после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра, решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что иначе Карабах бы потерял. В Азербайджане это соглашение назвали капитуляцией Армении. Протестующие в Ереване считают, что после этого Пашинян должен уйти в отставку.Боевые действия начались в Нагорном Карабахе в конце сентября. Ереван и Баку возложили ответственность за обострение многолетнего конфликта друг на друга, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о ракетных обстрелах и жертвах среди мирного населения.Несколько попыток заключить перемирие были безуспешными, но в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. В соответствии с соглашением Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

москва

азербайджан

армения

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Кадры наезда правительственных машин на полицию и протестующих в Ереване Активисты перекрыли улицу Мелика Адамяна, на кадрах хорошо видно, как одну девушку защемило между двумя машинами, а полицейские вместе с активистами оказались на капоте другой машины. 2020-12-24T10:11 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире