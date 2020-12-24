В Ереване усилили оцепление здания правительства из-за акции протеста
10:11 24.12.2020 (обновлено: 13:09 24.12.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 24 дек — РИА Новости. К зданию правительства Армении в центре Еревана прибыли дополнительные силы МВД, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники ведомства с щитами и касками присоединились к оцеплению, которое стоит у входа в здание правительства.
Активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, митингуют на главной площади Еревана с начала недели. Два дня назад они установили там палатки и металлические бочки, в которых развели огонь. В палатках ночуют несколько десятков человек.
Сегодня протестующие планируют заблокировать здание правительства, чтобы сорвать заседание. Подразделения МВД перекрыли у Дома правительства одну из дорог.
Акции протеста начались в Ереване после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра, решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что иначе Карабах бы потерял. В Азербайджане это соглашение назвали капитуляцией Армении. Протестующие в Ереване считают, что после этого Пашинян должен уйти в отставку.
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Боевые действия начались в Нагорном Карабахе в конце сентября. Ереван и Баку возложили ответственность за обострение многолетнего конфликта друг на друга, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о ракетных обстрелах и жертвах среди мирного населения.
Несколько попыток заключить перемирие были безуспешными, но в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. В соответствии с соглашением Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.
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