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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201224/erevan-1590684355.html
В Ереване усилили оцепление здания правительства из-за акции протеста
В Ереване усилили оцепление здания правительства из-за акции протеста
К зданию правительства Армении в центре Еревана прибыли дополнительные силы МВД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:11
2020-12-24T13:09
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 дек — РИА Новости. К зданию правительства Армении в центре Еревана прибыли дополнительные силы МВД, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники ведомства с щитами и касками присоединились к оцеплению, которое стоит у входа в здание правительства.Активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, митингуют на главной площади Еревана с начала недели. Два дня назад они установили там палатки и металлические бочки, в которых развели огонь. В палатках ночуют несколько десятков человек.Сегодня протестующие планируют заблокировать здание правительства, чтобы сорвать заседание. Подразделения МВД перекрыли у Дома правительства одну из дорог.Акции протеста начались в Ереване после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра, решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что иначе Карабах бы потерял. В Азербайджане это соглашение назвали капитуляцией Армении. Протестующие в Ереване считают, что после этого Пашинян должен уйти в отставку.Боевые действия начались в Нагорном Карабахе в конце сентября. Ереван и Баку возложили ответственность за обострение многолетнего конфликта друг на друга, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о ракетных обстрелах и жертвах среди мирного населения.Несколько попыток заключить перемирие были безуспешными, но в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. В соответствии с соглашением Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.
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Кадры наезда правительственных машин на полицию и протестующих в Ереване
Активисты перекрыли улицу Мелика Адамяна, на кадрах хорошо видно, как одну девушку защемило между двумя машинами, а полицейские вместе с активистами оказались на капоте другой машины.
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване усилили оцепление здания правительства из-за акции протеста

10:11 24.12.2020 (обновлено: 13:09 24.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 24 дек — РИА Новости. К зданию правительства Армении в центре Еревана прибыли дополнительные силы МВД, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники ведомства с щитами и касками присоединились к оцеплению, которое стоит у входа в здание правительства.
Активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, митингуют на главной площади Еревана с начала недели. Два дня назад они установили там палатки и металлические бочки, в которых развели огонь. В палатках ночуют несколько десятков человек.
Сегодня протестующие планируют заблокировать здание правительства, чтобы сорвать заседание. Подразделения МВД перекрыли у Дома правительства одну из дорог.
Акции протеста начались в Ереване после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра, решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что иначе Карабах бы потерял. В Азербайджане это соглашение назвали капитуляцией Армении. Протестующие в Ереване считают, что после этого Пашинян должен уйти в отставку.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Боевые действия начались в Нагорном Карабахе в конце сентября. Ереван и Баку возложили ответственность за обострение многолетнего конфликта друг на друга, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о ракетных обстрелах и жертвах среди мирного населения.
Несколько попыток заключить перемирие были безуспешными, но в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. В соответствии с соглашением Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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