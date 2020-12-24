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Новый год—2021
https://ria.ru/20201224/dieta-1590709214.html
Названа "идеальная диета" к Новому году
Названа "идеальная диета" к Новому году
Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какая диета поможет эффективно похудеть перед Новым годом. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:11
2020-12-24T12:11
новый год—2021
алексей ковальков
александр мясников (врач)
диеты
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какая диета поможет эффективно похудеть перед Новым годом.В видео на своем YouTube-канале он отметил, что важен состав продуктов, а не их калорийность. Если жиров мало, то это не значит, что этот продукт полезен.Эксперт пояснил, что те, кто употребляет обезжиренные продукты, во время праздников могут начать переедать жирную пищу. В итоге человек попадает в реанимацию с панкреатитом и камнями в желчном пузыре."Колоссальный удар по печени, по всему организму. Как краткосрочно — будет идеальна именно перед новым годом белково-жировая диета, в которой используется много белков, много жиров и ноль углеводов", — пояснил он.На этой диете худеют достаточно быстро и эффективно, при этом во время праздников не произойдет "жирового удара" по органам. Максимально на такой диете можно сидеть не более месяца.На такой диете можно сбрасывать около 100-150 граммов в сутки.Также врач напомнил, что употребление обезжиренных продуктов влияет на гормональный фон — если убрать жиры, "то мы просто растечемся по полу, а косточки от скелета посыпятся на пол".Ранее врач Александр Мясников раскритиковал людей, которые перед Новым годом практикуют голодание, чтобы "выглядеть стройнее". Несколько дней без еды, по словам врача, не дадут никакого результата. Для того, чтобы вес уменьшился, нужно достаточно долго придерживаться диеты. Однако, Мясников предложил есть меньше обычного перед праздником.
https://ria.ru/20201206/dieta-1587908561.html
https://ria.ru/20201224/shampanskoe-1590665180.html
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алексей ковальков, александр мясников (врач), диеты, общество

Названа "идеальная диета" к Новому году

12:11 24.12.2020
 
CC BY 2.0 / Caitlin Regan / Christmas TableСервировка новогоднего стола
Сервировка новогоднего стола - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
CC BY 2.0 / Caitlin Regan / Christmas Table
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какая диета поможет эффективно похудеть перед Новым годом.
В видео на своем YouTube-канале он отметил, что важен состав продуктов, а не их калорийность. Если жиров мало, то это не значит, что этот продукт полезен.
Эксперт пояснил, что те, кто употребляет обезжиренные продукты, во время праздников могут начать переедать жирную пищу. В итоге человек попадает в реанимацию с панкреатитом и камнями в желчном пузыре.
"Колоссальный удар по печени, по всему организму. Как краткосрочно — будет идеальна именно перед новым годом белково-жировая диета, в которой используется много белков, много жиров и ноль углеводов", — пояснил он.
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На этой диете худеют достаточно быстро и эффективно, при этом во время праздников не произойдет "жирового удара" по органам. Максимально на такой диете можно сидеть не более месяца.
"Если организм принципиально здоровый, то за неделю-две до Нового года ничего не произойдет", — подчеркнул Ковальков.
На такой диете можно сбрасывать около 100-150 граммов в сутки.
Также врач напомнил, что употребление обезжиренных продуктов влияет на гормональный фон — если убрать жиры, "то мы просто растечемся по полу, а косточки от скелета посыпятся на пол".
Ранее врач Александр Мясников раскритиковал людей, которые перед Новым годом практикуют голодание, чтобы "выглядеть стройнее". Несколько дней без еды, по словам врача, не дадут никакого результата. Для того, чтобы вес уменьшился, нужно достаточно долго придерживаться диеты. Однако, Мясников предложил есть меньше обычного перед праздником.
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