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В МЧС рассказали, как маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие
В МЧС рассказали, как маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие
Структура дня и последовательность действий, а также время, выделенное на личные интересы, помогут маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:46
2020-12-24T12:26
юлия шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Структура дня и последовательность действий, а также время, выделенное на личные интересы, помогут маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие, рассказала в интервью РИА Новости директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.Поэтому, по словам собеседницы агентства, важно найти и выделить хотя бы небольшое время для удовлетворения собственных интересов. Также она отметила, что личное время является обязательным условием сохранения эмоционального благополучия.Шойгу добавила, что работа молодой мамы, как и любая другая, требует больших физических и эмоциональных затрат.Читайте полный текст интервью Юлии Шойгу&gt;&gt;&gt;
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юлия шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС рассказали, как маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие

11:46 24.12.2020 (обновлено: 12:26 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на улице Красных Партизан в Краснодаре после снегопада
Женщина с ребенком на улице Красных Партизан в Краснодаре после снегопада - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Структура дня и последовательность действий, а также время, выделенное на личные интересы, помогут маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие, рассказала в интервью РИА Новости директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
"Думаю, здесь будут полезны рекомендации, которые мы давали людям, переживающим сложности адаптации в пандемию. Это структура дня. Необязательно писать строгое расписание с точностью до минуты. Но когда мы понимаем последовательность действий, нам легче, ведь жизнь становится предсказуемой. Второе, что действительно сложно переживается в такой ситуации, это ощущение отсутствия времени, которое можно было бы посвятить себе и собственным интересам. Это ведет к тому, что человек все время находится во взвинченном состоянии, появляются раздражительность, конфликты с окружающими, избыточная эмоциональная реакция", - сказала Шойгу.
Виктория Калашникова - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Поэтому, по словам собеседницы агентства, важно найти и выделить хотя бы небольшое время для удовлетворения собственных интересов. Также она отметила, что личное время является обязательным условием сохранения эмоционального благополучия.
Шойгу добавила, что работа молодой мамы, как и любая другая, требует больших физических и эмоциональных затрат.
Читайте полный текст интервью Юлии Шойгу>>>
 
Юлия ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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