В МЧС рассказали, как маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие
11:46 24.12.2020 (обновлено: 12:26 24.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на улице Красных Партизан в Краснодаре после снегопада
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Структура дня и последовательность действий, а также время, выделенное на личные интересы, помогут маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие, рассказала в интервью РИА Новости директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
"Думаю, здесь будут полезны рекомендации, которые мы давали людям, переживающим сложности адаптации в пандемию. Это структура дня. Необязательно писать строгое расписание с точностью до минуты. Но когда мы понимаем последовательность действий, нам легче, ведь жизнь становится предсказуемой. Второе, что действительно сложно переживается в такой ситуации, это ощущение отсутствия времени, которое можно было бы посвятить себе и собственным интересам. Это ведет к тому, что человек все время находится во взвинченном состоянии, появляются раздражительность, конфликты с окружающими, избыточная эмоциональная реакция", - сказала Шойгу.
Поэтому, по словам собеседницы агентства, важно найти и выделить хотя бы небольшое время для удовлетворения собственных интересов. Также она отметила, что личное время является обязательным условием сохранения эмоционального благополучия.
Шойгу добавила, что работа молодой мамы, как и любая другая, требует больших физических и эмоциональных затрат.