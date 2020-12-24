В МЧС рассказали, как маме в декрете сохранить эмоциональное благополучие

"Думаю, здесь будут полезны рекомендации, которые мы давали людям, переживающим сложности адаптации в пандемию. Это структура дня. Необязательно писать строгое расписание с точностью до минуты. Но когда мы понимаем последовательность действий, нам легче, ведь жизнь становится предсказуемой. Второе, что действительно сложно переживается в такой ситуации, это ощущение отсутствия времени, которое можно было бы посвятить себе и собственным интересам. Это ведет к тому, что человек все время находится во взвинченном состоянии, появляются раздражительность, конфликты с окружающими, избыточная эмоциональная реакция", - сказала Шойгу.