https://ria.ru/20201224/shoygu-1590602531.html

Юлия Шойгу: человек имеет большой запас прочности

Юлия Шойгу: человек имеет большой запас прочности

Двадцать седьмого декабря МЧС России отметит 30-летний юбилей. Одним из главных подразделений ведомства является Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП). РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:00

2020-12-24T12:00

2020-12-24T12:00

россия

центр экстренной психологической помощи мчс

юлия шойгу

интервью

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Двадцать седьмого декабря МЧС России отметит 30-летний юбилей. Одним из главных подразделений ведомства является Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП). Специалисты Центра вместе со спасателями направляются к месту любой крупной чрезвычайной ситуации, чтобы помочь пострадавшим пережить трагедию. О том, как создавалось подразделение, на каких трагедиях психологам работалось сложнее всего, о том, что чаще всего беспокоит россиян, и с какими проблемами они звонят на телефон доверия, об итогах работы в этом году и о планах на 2021 год в интервью РИА Новости рассказала директор ЦЭПП Юлия Шойгу. Беседовала Марина Найденкова.— Юлия Сергеевна, начнем с истории. Чем было вызвано создание Центра экстренной психологической помощи?— Каждый человек накануне юбилейных дат вспоминает, как все начиналось. МЧС вошло в мою профессиональную жизнь в 1999 году, когда идея, возникшая за несколько лет до этого, получила свое воплощение. Создание Центра было вызвано трагическими событиями. Произошли две крупные чрезвычайные ситуации. Это землетрясение в Нефтегорске в 1995 году и авиакатастрофа в Иркутске, когда грузовой самолет "Руслан" ночью рухнул на жилой дом. И там, и там – большая человеческая трагедия. И в Нефтегорске, и в Иркутске было много людей, которые сами физически не пострадали, но потеряли имущество, а самое ужасное, погибли их близкие, или они ничего не знали об их судьбе.В министерстве пришли к пониманию необходимости службы, которая бы работала с такими людьми на месте чрезвычайных ситуаций. И в 1999 году эта идея была воплощена в жизнь. Было создано небольшое структурное подразделение. Название получили сразу – Центр экстренной психологической помощи. Первый состав был из трех человек.Центр реагировал на чрезвычайные ситуации еще до официального приказа о его создании. Произошли события, как мы поняли потом, ставшие водоразделом в нашей истории – террористические акты в Москве. Взрывы домов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова. С этого началась история возникновения экстренной психологической помощи как профессионального рода деятельности психологов.— Какие чрезвычайные ситуации, на которых работали специалисты Центра, стали самыми тяжелыми для психологов?— Когда пытаешься осмыслить опыт, чаще вспоминаются крупные ситуации. Все они были разными, со своими обстоятельствами, и особенными. Сказать, в каких было сложнее, в каких легче, думаю, не правомерно.Были трагедии, которые научили многому. Это террористические акты в Москве и на Северном Кавказе: захват заложников в Норд-Осте и Беслан. Кроме того, мы получили новый опыт, оказывая помощь людям, вынужденно покинувшим территорию Украины. Это до сих пор самая длительная и масштабная операция в истории нашей службы. В определенный момент времени в ней одновременно принимали участие психологи из более чем 50 регионов страны.Беженцы отправлялись в разные точки России, где их ждала неизвестность, ни родных, ни знакомых. Конечно, их надо было встречать, оказывать им психологическую помощь и поддержку, всячески содействовать, чтобы они смогли обустроиться на новом месте.Ситуации, при которых погибли или пострадали дети, для нас всегда самые эмоционально сложные. Вспоминается крушение самолета Анапа-Санкт-Петербург под Донецком перед 1 сентября. В числе пассажиров было много детей, которые с родителями возвращались с летнего отдыха. Это и крушение теплохода "Булгария", на борту которого было много детей. Это и трагедия в Карелии, когда ребята из пионерлагеря потерпели катастрофу на воде. И там, к сожалению, были погибшие и пострадавшие. Многие ребята, находившиеся в этом лагере, испытали тревогу, страх, целую гамму переживаний.— Сколько человек за этот год получили благодаря Центру экстренную психологическую помощь на месте ЧС?— На настоящий момент специалисты психологической службы привлекались для оказания помощи 1481 раз. Экстренная психологическая помощь потребовалась 16 865 людям. Также мы осуществили психологическое сопровождение 191 массового мероприятия. За рубежом, например в Ливанской Республике, в рамках работы аэромобильного госпиталя психологическая помощь была оказана в 77 случаях. На территории Нагорного Карабаха – в 86 случаях.— Сколько сегодня работает в Центре психологов?— На сегодняшний день в структуре министерства работают свыше 800 психологов. В Москве трудятся около 140 специалистов. Центр имеет восемь филиалов на территории России, в которых работают от 12 до 50 человек: в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Севастополе и Санкт-Петербурге.— Работа психолога связана с трагическими ситуациями. Были ли случаи, когда специалисты не смогли справиться с тяжестью происшествия и увольнялись из Центра?— В нашу профессию, как правило, человек не приходит просто так. Почти всегда после первого выезда на катастрофу он отвечает себе на вопрос, готов ли он этим заниматься. Конечно, были люди, которые говорили, что эта работа не для них. Также были люди, которые много сделали для развития службы, но в определенный момент решили, что профессиональный интерес теперь лежит в другой области.— Сотрудникам Центра наверняка иногда тоже требуется помощь психологов. Как ваши специалисты проходят реабилитацию?— Мы живые люди, которые на определенном этапе жизни могут столкнуться с трудностями. Однако мы имеем небольшое преимущество: с большей вероятностью можем осознать, что с тобой происходит что-то не так. Психологические проблемы встречаются. Это нормально.В случае потребности для Центра психологической помощи мы организовываем такую помощь. Кроме того, вне организации есть вещи, которые помогают нам справляться с возможными сложностями в работе, например, понимание, что наши навыки и знания помогают людям пережить случившуюся с ними трагедию. В этом смысле мы профессионально счастливые люди. Мы понимаем смысл нашей работы. Жизнь сегодня динамичная. Дефицит смыслов – это одна из больших проблем, с которыми сталкивается современный человек. У нас этот смысл присутствует. Это большой ресурс, чтобы справляться со сложностями.В Центре сложился хороший дружный коллектив с формальными и неформальными традициями. Они также несут функцию психологической помощи и поддержки. Возникновение атмосферы общности целей и интересов является большим фактором, который предупреждает появление каких-то серьезных проблем, связанных с профессиональной деятельностью.— Центр имеет телефон доверия, помимо горячей линии, которая открывается в момент чрезвычайной ситуации. Кто и с какими проблемами обращается к психологам на телефон доверия?— Люди звонят с разными проблемами. Так как наша линия имеет выраженный кризисный уклон, больше звонков поступает с переживаниями травматического опыта, тревожащими мыслями, в том числе с мыслями о попытках возможного суицида. Однако большую часть составляют обращения, связанные с отношениями.Как правило, консультация по телефону ограничена по времени. Ее продолжительность составляет 30-40 минут. Таково время, принятое в практике. Психологическая консультация – эмоционально достаточно затратный процесс. Человек, который обращается за психологической помощью, тоже совершает большую личностную работу. Сохранять максимальную концентрацию внимания на разговоре он может как раз на то время, которое мы работаем.— Постоянные абоненты есть?— Есть. Практически любая подобная линия стремится к уменьшению количества постоянных абонентов. Во-первых, такой способ работы с психологом не рассчитан на длительный срок. Если говорить честно, то никакая психологическая помощь не должна быть пожизненной. Большинство людей имеют достаточно сил и возможностей, чтобы справляться с трудностями и проблемами, которые они встречают на жизненном пути. Природа создавала нас с любовью: человек имеет большой запас прочности. Конечно, в каких-то моментах нам нужна помощь специалиста. Психолог придет на помощь, но становиться постоянной опорой он не должен.— Вы сказали, что чаще всего на телефон доверия обращаются за помощью с проблемами в отношениях, среди которых взаимоотношения родителей и детей. Кто просит помощи чаще: мамы или папы?— Детско-родительские отношения – один из больших блоков обращений к психологу. Коммуникация с детьми – очень значимая сфера для людей. Чаще обращаются мамы. Хотя папы тоже звонят.— Молодые мамы в декрете, достигшие эмоционального выгорания, тоже могут обратиться на телефон доверия. Какие советы можно дать им, чтобы справиться с накопившимся стрессом и не впасть в депрессию из-за повторяющихся ежедневно событий?— Давайте порассуждаем. Весной этого года большое количество людей частично испытало то, что испытывают мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Люди жили привычной жизнью, и вдруг в один день оказалось, что ситуация требует того, чтобы все были дома. Мы находились с родными, которых любим, но которые имеют свои интересы и потребности. Однако не всем было легко находиться с домочадцами продолжительное время в замкнутом пространстве. Думаю, здесь будут полезны рекомендации, которые мы давали людям, переживающим сложности адаптации в пандемию.Это структура дня. Не обязательно писать строгое расписание с точностью до минуты. Но когда мы понимаем последовательность действий, нам легче, ведь жизнь становится предсказуемой. Второе, что действительно сложно переживается в такой ситуации, это ощущение отсутствия времени, которое можно было бы посвятить себе и собственным интересам. Это ведет к тому, что человек все время находится во взвинченном состоянии, появляются раздражительность, конфликты с окружающими, избыточная эмоциональная реакция, поэтому важно найти и выделить хотя бы небольшое время для удовлетворения собственных интересов.Нередко молодые мамы начинают себя винить: "Я могла бы приготовить суп-пюре, а лежу на диване и читаю книжку". Правильно считать время, выделенное на себя, обязательным условием сохранения эмоционального благополучия. Работа молодой мамы, как и любая другая, требует больших физических и эмоциональных затрат. Стоит помнить, что чем спокойнее и уравновешеннее мама, тем лучше чувствует себя ребенок.— Вы затронули тему пандемии коронавируса. Как она повлияла на количество обращений к психологам?— Чаще звонили на кризисную линию. Начиная с апреля поступило больше 11 тысяч звонков. Мы увидели проблему и поле деятельности, проанализировав обращения. Люди себя плохо чувствовали и не очень понимали, почему это происходит, чего им не хватает. Ведь если нет понимания, что со мной происходит, то нет и способов, как я могу сделать так, чтобы мне стало лучше.Это говорит о том, что у нас большой пробел в этой области знаний. Сейчас я говорю не о специалистах-профессионалах, а о каждом конкретном человеке. К сожалению, мы не многое знаем о себе и о том, как устроена наша душевная и психическая жизнь, поэтому, когда нам становится плохо, мы не понимаем, что с нами, что с этим сделать. Пандемия выявила такую проблему. Эта некая точка отсчета, новая задача, вызов перед профессиональным сообществом, требующий работы над ответом.В пандемию нами были созданы памятки с простыми рекомендациями. Они содержали информацию о том, что происходит с человеком в такой ситуации и что сделать, чтобы было лучше. Памятки оказались полезными, что было подтверждено обратной связью с их читателями.— Обратиться за помощью к психологам Центра в трудной ситуации пару раз в жизни можно, конечно. Но куда обращаться за помощью человеку, который настроен проработать давние проблемы с психологом очно? И как выбрать хорошего психолога?— Почти в каждом субъекте нашей страны существует служба или центры психологической помощи, поэтому способов получить бесплатную помощь психолога достаточно много. Выбор специалиста – очень ответственное и непростое занятие. К сожалению, законодательно сфера психологической помощи не отрегулирована. Ни в одном нормативном акте нет определения о том, что такое психологическая помощь. Значит, юридического критерия оценки, оказывает ли выбранный вами специалист психологическую помощь или мило беседует, нет. Этим нередко пользуются. В интернете большое количество предложений тренингов личного роста и от специалистов в области психического здоровья. К сожалению, у большинства граждан нет опыта или образования, чтобы понять, полезную услугу предлагают или вредную.При выборе психолога я бы рекомендовала ориентироваться на государственные структуры. Если выбираете частные организации, то предпочтение стоит отдать крупным. Такие учреждения не могут предлагать в качестве психолога просто хорошего человека для общения. Также не нужно стесняться просить психолога показать документы об образовании. Специалист должен иметь высшее психологическое образование. И третье – важно посмотреть отзывы о работе психолога, его профессиональный путь. При соблюдении этих условий шансов попасть на прием к профессионалу гораздо больше.— Юлия Сергеевна, каковы основные итоги работы Центра в этом году? Что запланировано на 2021 год?— Несмотря на карантин, отмену многих мероприятий, в работе Центра есть значительные достижения и продвижения по разным направлениям. Например, группой авторов создали учебник по школьному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности". В довольно короткие сроки и в необычной ситуации.Вместе с коллегами из других силовых ведомств запустили процесс обсуждения и согласования профессионального стандарта психолога в служебной деятельности. Этот документ позволит в области психологии в силовых структурах жить по единым правилам и стандартам. Документ отражает общее в работе психологов и подчеркивает специфику каждой службы.Кроме того, выстроились взаимоотношения с большим общественным объединением волонтеров-медиков. До пандемии они в большей степени интересовались медицинскими вопросами, а во время пандемии стали оператором по психологическому добровольчеству. Мы наметили дальнейшие шаги и планы по совместной работе.Довольно много других открытий и свершений подарил уходящий год. Они же трансформируются в планы на 2021 год. Идеи, которые родились, ждут своего воплощения и реализации.— Что бы вы хотели пожелать коллегам и нашим читателям в следующем году?— Этот год выдался непростым. Хотелось пожелать, чтобы из 2020 года мы сумели вынести все то хорошее, что в нем было. Многие из нас неожиданно для себя оказались в сложных, непростых и необычных условиях. Но тем не менее многие смогли справиться с трудностями, совершить различные открытия, достигнуть определенных результатов. Мы многому научились за этот год. И то, чему научились, хорошо бы забрать с собой в 2021 год. Благодаря нашим новым навыкам, новым открытиям, сделать свою жизнь более интересной и более безопасной.

https://ria.ru/20201214/mify-1588838440.html

https://ria.ru/20201208/trevoga-1588124802.html

https://ria.ru/20201123/psikhologi-1585837634.html

https://ria.ru/20201204/spasateli-1587625116.html

https://ria.ru/20201223/mgppu-1590407311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр экстренной психологической помощи мчс, юлия шойгу, интервью