https://ria.ru/20201224/bilan-1590741433.html

Дима Билан перешел на 39-й уровень

Дима Билан перешел на 39-й уровень

Сегодня принимает поздравления с днем рождения Дима Билан. Кумиру миллионов исполнилось 39 лет. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:05

2020-12-24T16:05

2020-12-24T16:05

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дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сегодня принимает поздравления с днем рождения Дима Билан. Кумиру миллионов исполнилось 39 лет."Перешел на 39 уровень", – написал певец в Instagram рядом со своим черно-белым фото.Поклонники и коллеги артиста пишут ему много теплых слов: желают дальнейшей "магии" в его выступлениях, неиссякаемой энергии и реализации всех намеченных планов.Есть и конкретное пожелание от Игоря Крутого."Дима, дорогой, с ДР тебя! Здоровья и удачи!!! И не забудь – в предстоящем году мы с тобой должны создать Событие!!!" – написал ему композитор и продюсер."Игорь Яковлевич, да, приложу всего себя для этого!!! Спасибо вам!" – ответил именинник.Незадолго до своего дня рождения в программе "Ты не поверишь!" на НТВ Дима Билан рассказал о том, что в этом году отмечал новоселье.Певец купил дом в заповедной зоне Москвы – в поселке Серебряный бор, который стоит почти 330 миллионов рублей.Раньше он жил в подмосковном особняке, рядом с которым стояла пятиэтажка, так что частная жизнь популярного артиста была у соседей, как на ладони: они могли наблюдать за происходящим на территории со своих балконов.Теперь у Билана – особняк с панорамными окнами, огромная гостиная с камином, студия звукозаписи, спальня, а вокруг – тишина. Артист также рассказал, что свой новый дом он обустраивал лично.

https://ria.ru/20201024/bilan-1581346328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, дима билан (виктор белан)