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https://ria.ru/20201224/bieber-1590550412.html
Жена Бибера разместила свадебный снимок, который раньше никто не видел
Жена Бибера разместила свадебный снимок, который раньше никто не видел
Американская модель Хейли Бибер (Болдуин), отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, разместила ранее не опубликованный свадебный снимок с Джастином... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:54
2020-12-24T00:54
джастин бибер
южная каролина
шоубиз
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Американская модель Хейли Бибер (Болдуин), отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, разместила ранее не опубликованный свадебный снимок с Джастином Бибером. На черно-белом фото невеста и гости пытаются укрыться от брызг шампанского из огромной бутылки, которую держит Бибер. Ранее супруги уже размещали кадры со свадьбы, они тоже были сделаны в черно-белой гамме.Джастин и Хейли тайно узаконили отношения в 2018 году, но торжество устроили в роскошном отеле в Южной Каролине почти год спустя. На свадьбу, как сообщало издание Daily Mail, молодожены пригласили больше 150 звездных гостей: Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.
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джастин бибер, южная каролина, знаменитости, звезды

Жена Бибера разместила свадебный снимок, который раньше никто не видел

00:54 24.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Хейли Род Болдуин на красной дорожке Каннского международного фестиваля
Модель Хейли Род Болдуин на красной дорожке Каннского международного фестиваля - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Американская модель Хейли Бибер (Болдуин), отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, разместила ранее не опубликованный свадебный снимок с Джастином Бибером.
© Фото : haileybieberСкрин сторис из инстаграма модели Хейли Бибер
Скрин сторис из инстаграма модели Хейли Бибер - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : haileybieber
Скрин сторис из инстаграма модели Хейли Бибер
На черно-белом фото невеста и гости пытаются укрыться от брызг шампанского из огромной бутылки, которую держит Бибер.
Ранее супруги уже размещали кадры со свадьбы, они тоже были сделаны в черно-белой гамме.
Джастин и Хейли тайно узаконили отношения в 2018 году, но торжество устроили в роскошном отеле в Южной Каролине почти год спустя. На свадьбу, как сообщало издание Daily Mail, молодожены пригласили больше 150 звездных гостей: Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.
Стоп-кадр видео примерки свадебного платья американской моделью Хейли Род Бибер - РИА Новости, 1920, 02.10.2019
2 октября 2019, 23:27Культура
Свадебное платье жены Джастина Бибера было сделано в уличном стиле
 
ШоубизДжастин БиберЮжная КаролинаЗнаменитостизвезды
 
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