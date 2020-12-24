https://ria.ru/20201224/bieber-1590550412.html
Жена Бибера разместила свадебный снимок, который раньше никто не видел
Жена Бибера разместила свадебный снимок, который раньше никто не видел
Американская модель Хейли Бибер (Болдуин), отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, разместила ранее не опубликованный свадебный снимок с Джастином... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:54
2020-12-24T00:54
2020-12-24T00:54
джастин бибер
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шоубиз
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Американская модель Хейли Бибер (Болдуин), отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, разместила ранее не опубликованный свадебный снимок с Джастином Бибером. На черно-белом фото невеста и гости пытаются укрыться от брызг шампанского из огромной бутылки, которую держит Бибер. Ранее супруги уже размещали кадры со свадьбы, они тоже были сделаны в черно-белой гамме.Джастин и Хейли тайно узаконили отношения в 2018 году, но торжество устроили в роскошном отеле в Южной Каролине почти год спустя. На свадьбу, как сообщало издание Daily Mail, молодожены пригласили больше 150 звездных гостей: Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.
https://ria.ru/20191002/1559977120.html
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джастин бибер, южная каролина, знаменитости, звезды