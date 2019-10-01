Джастин Бибер опубликовал свадебные фотографии с Хейли Болдуин

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме серию черно-белых свадебных фотографий с моделью, дочерью Стивена Болдуина Хейли Болдуин, с которой они поженились в этот понедельник.
"Моя жена — огонь", — написал музыкант.
Джастин и Хейли, которые тайно узаконили отношения год назад, устроили торжество только сейчас — в роскошном отеле в Южной Каролине.
На свадьбу, как сообщает Daily Mail, молодожены пригласили 154 человека, включая Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.