Джастин Бибер опубликовал свадебные фотографии с Хейли Болдуин

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме серию черно-белых свадебных фотографий с моделью, дочерью Стивена Болдуина Хейли Болдуин, с которой они поженились в этот понедельник.

Джастин и Хейли, которые тайно узаконили отношения год назад, устроили торжество только сейчас — в роскошном отеле в Южной Каролине.