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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201224/bezhentsy-1590667080.html
В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
Более 480 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:18
2020-12-24T07:18
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 480 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 43 тысяч беженцев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201224/karabakh-1590666661.html
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нагорный карабах, москва, степанакерт, ереван, азербайджан, армения, в мире

В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев

07:18 24.12.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 480 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня доставлены 488 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 43 тысяч беженцев.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМоскваСтепанакертЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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