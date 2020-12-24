https://ria.ru/20201224/bezhentsy-1590667080.html

В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев

Более 480 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:18

2020-12-24T07:18

2020-12-24T07:18

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

москва

степанакерт

ереван

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585541580_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_335acd7a12e8e5945ea151b5834a7c6d.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 480 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 43 тысяч беженцев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201224/karabakh-1590666661.html

нагорный карабах

москва

степанакерт

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, москва, степанакерт, ереван, азербайджан, армения, в мире