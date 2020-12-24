В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 480 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня доставлены 488 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 43 тысяч беженцев.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.