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Беглов сообщил намерении сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время
Беглов сообщил намерении сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что сделает прививку от коронавируса в ближайшее время. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:50
2020-12-24T12:50
2020-12-24T13:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
александр беглов
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что сделает прививку от коронавируса в ближайшее время.Беглов отметил, что до конца года в Петербурге будут развернуты 70 пунктов вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, александр беглов, общество, санкт-петербург