https://ria.ru/20201224/antitela-1590709920.html

Матвиенко оценила идею о спецпаспортах для обладателей антител к COVID-19

Матвиенко оценила идею о спецпаспортах для обладателей антител к COVID-19

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести спецпаспорта для обладателей антител к COVID-19. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:14

2020-12-24T12:14

2020-12-24T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

валентина матвиенко

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести спецпаспорта для обладателей антител к COVID-19."Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, конечно, это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости. Ведь даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц их может не быть или через полгода", — сказала она.Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что выступает против такого рода документов, и напомнила, что важно сосредоточиться на наращивании объемов тестирования и вакцинации."Здесь мы, по-моему, впереди планеты всей, а это значит, раннее выявление заболеваний и принятие соответствующих адекватных мер реагирования медицинских", — заключила она.Ранее против иммунных паспортов выступили в ВОЗ. С марта в России выявили 2 963 688 заразившихся коронавирусом, из них свыше 53 тысяч скончались, 2,37 миллиона вылечились. Проведено более 87 миллионов тестов. По всей стране стартовала вакцинация препаратом "Спутник V". Пока могут привиться врачи, учителя, соцработники, а также сотрудники МФЦ , учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/antitela-1587363579.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко