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Чем сильнее США сеют хаос, тем крепче будет российско-китайский альянс
Чем сильнее США сеют хаос, тем крепче будет российско-китайский альянс
Ключевой вопрос наступающего года часто формулируют примерно так: "Каким будет курс новой американской администрации в отношении Китая и России? Станет ли... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:00
2020-12-24T10:28
сергей лавров
си цзиньпин
москва
вашингтон (город)
сша
авторы
мнение - авторы
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Ключевой вопрос наступающего года часто формулируют примерно так: "Каким будет курс новой американской администрации в отношении Китая и России? Станет ли Байден называть обе страны врагами США или попытается улучшить отношения с одной из них (скорее всего, с Китаем) и тем самым ослабить российско-китайский альянс?" Или, говоря проще, могут ли США расколоть союз Москвы и Пекина?Для сомневающихся окончательный ответ на него был дан во вторник.Так заявил министр иностранных дел Китая Ван И в состоявшемся во вторник разговоре с Сергеем Лавровым, а наш министр в ответ подчеркнул необходимость "решительно противостоять попыткам Соединенных Штатов подорвать мультилатерализм, оказывать сопротивление давлению на Россию и Китай со стороны Вашингтона". Упоминание о санкциях не случайно: в тот же день стало известно о новых американских мерах против российских и китайских предприятий ВПК. И о совместном патрулировании, проведенном российской и китайской стратегической авиацией в Восточно-Китайском и Японском морях — то есть там, где Китай стерегут американские базы. Москва и Пекин на самом деле давно уже давали понять, что их отношения не зависят от того, кто будет хозяином Белого дома, но просто не все хотят это слышать. Си Цзиньпин прямо говорил, что отношения двух стран не должны зависеть от их взаимодействий с третьими странами и международной турбулентности — и уже в этой формулировке был ответ тем, кто все еще рассчитывает на охлаждение отношений Москвы и Пекина. Или боится предательства: не секрет, что и в китайском, и в российском общественном мнении есть как искренние, так и ангажированные противники сближения двух стран, едва ли не главный аргумент которых звучит так: "Нельзя строить стратегические планы в расчете на союзнические отношения, потому что в какой-то момент они (русские или китайцы) нас предадут, сговорятся с нашим противником США, а то и ударят нам в тыл". Понятно, когда подобные "пророчества" изрекают представители "пятой колонны" в России или Китае — у них работа такая, атлантистам нужно любой ценой внести разлад между русскими и китайцами, вот и обрабатывают общественное мнение через "искренних патриотов". Хуже, когда подобные настроения начинают транслировать настоящие патриоты в обеих странах — искренне волнующиеся за свое отечество, чье руководство якобы очень доверчиво и забывает уроки истории: а как же Даманский, они же на нас тогда напали?И это притом, что доверие между Россией и Китаем, между Путиным и Си базируется не на эмоциях, не на безвыходном положении (а ведь популярны байки о том, что "поссорились с Западом — и пошли на поклон к Китаю"), не на том, что мы "дружим против США", а на глубоком понимании интересов, истории и законов развития собственного государства и выгоды от близких, практически союзнических отношений. То есть является результатом осознанного стратегического выбора руководства двух стран. Вместе мы гораздо сильнее, чем по отдельности, и наши интересы совпадают в главном: мы строим новый, постамериканский мир. При этом отношения с США у наших стран имеют разную историю и разное нынешнее наполнение — но речь идет не об американском государстве, а о той модели глобализации, которую с его помощью пытаются продвигать атлантические элиты. Ее слом идет уже несколько лет, одновременно со строительством элементов нового уклада, новой системы международных отношений, которая возникает на наших глазах, но это долгий и тяжелый процесс. В ходе которого напряженность и хаос в мире будут только усиливаться — и нынешнее заявление Ван И как раз об этом. Чем более хаотичным будет мир, тем более стабильными должны быть отношения России и Китая, то есть чем больше Штаты будут пытаться как дестабилизировать ситуацию в мире, так и давить на Китай и Россию, тем крепче должен быть российско-китайский альянс. И даже если бы произошло невозможное, и США изменили бы свою политику в отношении России или Китая и попытались "подружиться", рассчитывая в ответ на ослабление русско-китайского взаимодействия, это бы ничего принципиально не изменило. Да, Москва и Пекин могли бы даже поиграть с Вашингтоном в эту игру, но это никак не отразилось бы на стратегическом альянсе двух наших стран. Конечно, в ходе такой игры (даже согласованной с союзником) могли бы возникнуть частные недоразумения и даже непонимание между Россией и Китаем — того, кто пошел бы на такое сближение, стали бы подозревать в измене: а что если это не флирт, а первый шаг на пути к предательству? Подобные сомнения всегда будут присутствовать в элитах (часть которых всегда будет скептически настроена к русско-китайскому сотрудничеству), но доверительные отношения лидеров двух стран (и тот факт, что они еще долго будут у штурвала) позволит преодолеть испытание любым американским искушением. Тем более что в реальности шансы на подобную хитрость Вашингтона представляются совершенно незначительными: если уж Трампу не дали возможности даже попытаться "поладить с Путиным", то Байден и его глобалисты продолжат абсолютно проигрышную и невыгодную для самих США политику одновременного давления на Москву и Пекин. Вкупе с безуспешными попытками выстраивания широкого антикитайского союза и возвращения Америке роли "лидера демократического мира", то есть мирового дирижера в жандармской форме и приемами провокатора. Все это лишь усилит и без того бы нараставший хаос в международных отношениях — и укрепит российско-китайский альянс.
https://ria.ru/20201209/kitay-1588389677.html
https://ria.ru/20201222/kitay-1590384798.html
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590196423.html
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Петр Акопов
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сергей лавров, си цзиньпин, москва, вашингтон (город), сша, авторы, мнение - авторы

Чем сильнее США сеют хаос, тем крепче будет российско-китайский альянс

08:00 24.12.2020 (обновлено: 10:28 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники российской и китайской команд на церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Участники российской и китайской команд на церемонии закрытия международного конкурса Отличники войсковой разведки - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Ключевой вопрос наступающего года часто формулируют примерно так: "Каким будет курс новой американской администрации в отношении Китая и России? Станет ли Байден называть обе страны врагами США или попытается улучшить отношения с одной из них (скорее всего, с Китаем) и тем самым ослабить российско-китайский альянс?" Или, говоря проще, могут ли США расколоть союз Москвы и Пекина?
Для сомневающихся окончательный ответ на него был дан во вторник.
"Чем более хаотичным будет мир, тем более стабильными должны быть китайско-российские отношения, тем более ценным будет значение двустороннего всеобъемлющего стратегического взаимодействия для Китая, России и всего мира... США противятся тенденциям времени и продолжают непрерывно вводить санкции в одностороннем порядке, которые оставят только более позорные пометки в мировой истории".
Так заявил министр иностранных дел Китая Ван И в состоявшемся во вторник разговоре с Сергеем Лавровым, а наш министр в ответ подчеркнул необходимость "решительно противостоять попыткам Соединенных Штатов подорвать мультилатерализм, оказывать сопротивление давлению на Россию и Китай со стороны Вашингтона". Упоминание о санкциях не случайно: в тот же день стало известно о новых американских мерах против российских и китайских предприятий ВПК. И о совместном патрулировании, проведенном российской и китайской стратегической авиацией в Восточно-Китайском и Японском морях — то есть там, где Китай стерегут американские базы.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 12:50
США в 2020 году объявили "холодную войну" Китаю, считает эксперт
Москва и Пекин на самом деле давно уже давали понять, что их отношения не зависят от того, кто будет хозяином Белого дома, но просто не все хотят это слышать. Си Цзиньпин прямо говорил, что отношения двух стран не должны зависеть от их взаимодействий с третьими странами и международной турбулентности — и уже в этой формулировке был ответ тем, кто все еще рассчитывает на охлаждение отношений Москвы и Пекина. Или боится предательства: не секрет, что и в китайском, и в российском общественном мнении есть как искренние, так и ангажированные противники сближения двух стран, едва ли не главный аргумент которых звучит так: "Нельзя строить стратегические планы в расчете на союзнические отношения, потому что в какой-то момент они (русские или китайцы) нас предадут, сговорятся с нашим противником США, а то и ударят нам в тыл".
Понятно, когда подобные "пророчества" изрекают представители "пятой колонны" в России или Китае — у них работа такая, атлантистам нужно любой ценой внести разлад между русскими и китайцами, вот и обрабатывают общественное мнение через "искренних патриотов". Хуже, когда подобные настроения начинают транслировать настоящие патриоты в обеих странах — искренне волнующиеся за свое отечество, чье руководство якобы очень доверчиво и забывает уроки истории: а как же Даманский, они же на нас тогда напали?
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 13:44
США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт
И это притом, что доверие между Россией и Китаем, между Путиным и Си базируется не на эмоциях, не на безвыходном положении (а ведь популярны байки о том, что "поссорились с Западом — и пошли на поклон к Китаю"), не на том, что мы "дружим против США", а на глубоком понимании интересов, истории и законов развития собственного государства и выгоды от близких, практически союзнических отношений. То есть является результатом осознанного стратегического выбора руководства двух стран. Вместе мы гораздо сильнее, чем по отдельности, и наши интересы совпадают в главном: мы строим новый, постамериканский мир.
При этом отношения с США у наших стран имеют разную историю и разное нынешнее наполнение — но речь идет не об американском государстве, а о той модели глобализации, которую с его помощью пытаются продвигать атлантические элиты. Ее слом идет уже несколько лет, одновременно со строительством элементов нового уклада, новой системы международных отношений, которая возникает на наших глазах, но это долгий и тяжелый процесс. В ходе которого напряженность и хаос в мире будут только усиливаться — и нынешнее заявление Ван И как раз об этом. Чем более хаотичным будет мир, тем более стабильными должны быть отношения России и Китая, то есть чем больше Штаты будут пытаться как дестабилизировать ситуацию в мире, так и давить на Китай и Россию, тем крепче должен быть российско-китайский альянс.
И даже если бы произошло невозможное, и США изменили бы свою политику в отношении России или Китая и попытались "подружиться", рассчитывая в ответ на ослабление русско-китайского взаимодействия, это бы ничего принципиально не изменило. Да, Москва и Пекин могли бы даже поиграть с Вашингтоном в эту игру, но это никак не отразилось бы на стратегическом альянсе двух наших стран. Конечно, в ходе такой игры (даже согласованной с союзником) могли бы возникнуть частные недоразумения и даже непонимание между Россией и Китаем — того, кто пошел бы на такое сближение, стали бы подозревать в измене: а что если это не флирт, а первый шаг на пути к предательству? Подобные сомнения всегда будут присутствовать в элитах (часть которых всегда будет скептически настроена к русско-китайскому сотрудничеству), но доверительные отношения лидеров двух стран (и тот факт, что они еще долго будут у штурвала) позволит преодолеть испытание любым американским искушением.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 12:33Выборы президента США — 2020
Эксперт оценил вероятность введения Байденом новых санкций против России
Тем более что в реальности шансы на подобную хитрость Вашингтона представляются совершенно незначительными: если уж Трампу не дали возможности даже попытаться "поладить с Путиным", то Байден и его глобалисты продолжат абсолютно проигрышную и невыгодную для самих США политику одновременного давления на Москву и Пекин. Вкупе с безуспешными попытками выстраивания широкого антикитайского союза и возвращения Америке роли "лидера демократического мира", то есть мирового дирижера в жандармской форме и приемами провокатора. Все это лишь усилит и без того бы нараставший хаос в международных отношениях — и укрепит российско-китайский альянс.
 
Сергей ЛавровСи ЦзиньпинМоскваВашингтон (город)СШААвторыМнение - Авторы
 
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