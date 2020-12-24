https://ria.ru/20201224/aliev-1590798728.html

Алиев ответил на обвинения западных стран из-за действий в Карабахе

Алиев ответил на обвинения западных стран из-за действий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными обвинения в адрес Баку, содержащиеся в резолюциях, принятых рядом западных стран после РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:46

2020-12-24T17:46

2020-12-24T17:46

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

мид франции‎

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589263217_0:139:1398:925_1920x0_80_0_0_de6e1a8c14a1c39ca9bc4fbcf2afb845.jpg

БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными обвинения в адрес Баку, содержащиеся в резолюциях, принятых рядом западных стран после военных действий в Карабахе.Сенат Франции в конце ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и требование к Азербайджану вывести войска из региона. Вместе с тем госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в ходе рассмотрения резолюции заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201218/karabakh-1589873570.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, мид франции‎, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире