Алиев ответил на обвинения западных стран из-за действий в Карабахе
© Фото : сайт президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными обвинения в адрес Баку, содержащиеся в резолюциях, принятых рядом западных стран после военных действий в Карабахе.
"Пусть страны, принявшие против нас резолюции, откроют глаза и посмотрят. Лицемерные политики, откройте глаза, посмотрите. Ваши парламенты приняли резолюции. Для нас эти резолюции не имеют никакого значения, это кусок бумаги. Но дело в том, что против нас вновь выдвигаются безосновательные обвинения. Посмотрите, депутаты французского парламента, депутаты бельгийского и голландского парламентов, что сделали ваши любимые армяне на этих землях? Откройте карту и посмотрите, откройте энциклопедию и посмотрите, частью какой страны является Зангиланский район, Губадлинский район", - заявил глава государства.
Сенат Франции в конце ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и требование к Азербайджану вывести войска из региона. Вместе с тем госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в ходе рассмотрения резолюции заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.