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Эксперт оценил ущерб Украины от запрета Россией импорта ж/д продукции
Эксперт оценил ущерб Украины от запрета Россией импорта ж/д продукции
Возможный запрет Россией импорта целого ряда видов украинской железнодорожной продукции уже слабо отразится на торговле двух стран - большинство связей давно... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:47
2020-12-23T13:47
россия
александр охрименко
украина
в мире
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Возможный запрет Россией импорта целого ряда видов украинской железнодорожной продукции уже слабо отразится на торговле двух стран - большинство связей давно оборваны, прокомментировал РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.В среду газета "Коммерсант" написала, что Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья. В настоящее время есть только антидемпинговая пошлина в 34,22% на украинские цельнокатанные колеса, которая действует до 21 января 2021 года."В любом случае это слабо отразится (на Украине – Прим. ред.). Так уж получилось, что мы оборвали связь, порвали все что можно. Когда-то Россия была главным партнером Украины, были времена, когда действительно ситуация была нормальная. Но после майдана начало все разваливаться", - сказал Охрименко.По его мнению, такие взаимные ограничения двух стран могут продолжаться бесконечно. "На сегодняшний момент Украина вводит санкции против России и наоборот. Как я понимаю, это тупик, бесконечное ухудшение ситуации. Ничего хорошего, если по-простому", - добавил эксперт.
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россия, александр охрименко, украина, в мире

Эксперт оценил ущерб Украины от запрета Россией импорта ж/д продукции

13:47 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабочие собирают вагоны в рамно-кузовном цеху
Рабочие собирают вагоны в рамно-кузовном цеху - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Возможный запрет Россией импорта целого ряда видов украинской железнодорожной продукции уже слабо отразится на торговле двух стран - большинство связей давно оборваны, прокомментировал РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
В среду газета "Коммерсант" написала, что Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья. В настоящее время есть только антидемпинговая пошлина в 34,22% на украинские цельнокатанные колеса, которая действует до 21 января 2021 года.
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"В любом случае это слабо отразится (на Украине – Прим. ред.). Так уж получилось, что мы оборвали связь, порвали все что можно. Когда-то Россия была главным партнером Украины, были времена, когда действительно ситуация была нормальная. Но после майдана начало все разваливаться", - сказал Охрименко.
По его мнению, такие взаимные ограничения двух стран могут продолжаться бесконечно. "На сегодняшний момент Украина вводит санкции против России и наоборот. Как я понимаю, это тупик, бесконечное ухудшение ситуации. Ничего хорошего, если по-простому", - добавил эксперт.
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