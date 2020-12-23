https://ria.ru/20201223/zapret-1590556985.html

Эксперт оценил ущерб Украины от запрета Россией импорта ж/д продукции

Эксперт оценил ущерб Украины от запрета Россией импорта ж/д продукции

Возможный запрет Россией импорта целого ряда видов украинской железнодорожной продукции уже слабо отразится на торговле двух стран - большинство связей давно... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:47

2020-12-23T13:47

2020-12-23T13:47

россия

александр охрименко

украина

в мире

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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Возможный запрет Россией импорта целого ряда видов украинской железнодорожной продукции уже слабо отразится на торговле двух стран - большинство связей давно оборваны, прокомментировал РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.В среду газета "Коммерсант" написала, что Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья. В настоящее время есть только антидемпинговая пошлина в 34,22% на украинские цельнокатанные колеса, которая действует до 21 января 2021 года."В любом случае это слабо отразится (на Украине – Прим. ред.). Так уж получилось, что мы оборвали связь, порвали все что можно. Когда-то Россия была главным партнером Украины, были времена, когда действительно ситуация была нормальная. Но после майдана начало все разваливаться", - сказал Охрименко.По его мнению, такие взаимные ограничения двух стран могут продолжаться бесконечно. "На сегодняшний момент Украина вводит санкции против России и наоборот. Как я понимаю, это тупик, бесконечное ухудшение ситуации. Ничего хорошего, если по-простому", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20201215/kredit-1589191787.html

https://ria.ru/20200905/importozameschenie-1576790155.html

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россия, александр охрименко, украина, в мире