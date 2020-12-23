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"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - помимо колес, еще и осей, заготовок, крупного вагонного литья, пишет... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:49
2020-12-23T07:49
евразийский экономический союз
андрей белоусов
украина
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - помимо колес, еще и осей, заготовок, крупного вагонного литья, пишет газета "Коммерсант".На украинские цельнокатанные колеса (ЦКК) до 21 января 2021 года действует антидемпинговая пошлина 34,22%. Осенью РБК со ссылкой на источники сообщало, что Минтранс РФ предлагает ввести запрет на импорт железнодорожных колес из Украины. Председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов написал тогда письмо, с которым ознакомилось РИА Новости, первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В нем была высказана обеспокоенность возможностью продления пошлины на колеса с Украины или запрета на их ввоз, и просьба не вводить ограничительные меры.По ее данным, СОЖТ 14 декабря направил письмо Белоусову, где выразил обеспокоенность готовящимися решениями по запрету импорта всех перечисленных номенклатур с Украины. Организация отмечает, что с 2018 года произошел резкий — в три раза — рост цены на ЦКК "вследствие действий со стороны доминирующих российских производителей (ВМЗ и "Евраз Холдинг", занимающих более 80% рынка), а также введения по их инициативе заградительных пошлин на ввоз ЦКК из Украины на территорию ЕАЭС".Операторы просят отложить решение о запрете импорта колес и литья до момента, когда цены в РФ снизятся. Письмо схожего содержания 18 декабря направил Белоусову "Алтайвагон", однако речь в нем шла лишь о колесах — их доля в себестоимости вагона, отмечает вагоностроитель, выросла с 8–9% в 2018 году до 18% в 2020 году. В "Алтайвагоне" газете заявили, что литые детали украинского производства — низкого качества, и запрет на их импорт в компании поддерживают, но колес — нет.Собеседник издания на рынке отмечает, что крупное вагонное литье производят сами вагоностроительные заводы, и устранение конкуренции на этом рынке вкупе с гарантиями приемлемых цен на колеса вполне могло склонить производителей вагонов к соглашению с металлургами по украинскому вопросу.
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евразийский экономический союз, андрей белоусов, украина, экономика

"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции

07:49 23.12.2020
 
© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Depositphotos / karnizz
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - помимо колес, еще и осей, заготовок, крупного вагонного литья, пишет газета "Коммерсант".
На украинские цельнокатанные колеса (ЦКК) до 21 января 2021 года действует антидемпинговая пошлина 34,22%. Осенью РБК со ссылкой на источники сообщало, что Минтранс РФ предлагает ввести запрет на импорт железнодорожных колес из Украины. Председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов написал тогда письмо, с которым ознакомилось РИА Новости, первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В нем была высказана обеспокоенность возможностью продления пошлины на колеса с Украины или запрета на их ввоз, и просьба не вводить ограничительные меры.
"Как стало известно "Ъ", украинские железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки — могут быть запрещены к ввозу в РФ. Это может быть сделано внесением в постановление правительства от декабря 2018 года, где содержится перечень продукции, запрещенной к поставке из Украины, двух соответствующих товарных кодов (ТН ВЭД 8607 19 100 и ТН ВЭД 8607 19 900 9). До сих пор железнодорожной техники в санкционном списке не было", - пишет газета в среду.
По ее данным, СОЖТ 14 декабря направил письмо Белоусову, где выразил обеспокоенность готовящимися решениями по запрету импорта всех перечисленных номенклатур с Украины. Организация отмечает, что с 2018 года произошел резкий — в три раза — рост цены на ЦКК "вследствие действий со стороны доминирующих российских производителей (ВМЗ и "Евраз Холдинг", занимающих более 80% рынка), а также введения по их инициативе заградительных пошлин на ввоз ЦКК из Украины на территорию ЕАЭС".
Уголь - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 15:44
Украина продлила действие пошлин на уголь и сжиженный газ из России
Операторы просят отложить решение о запрете импорта колес и литья до момента, когда цены в РФ снизятся. Письмо схожего содержания 18 декабря направил Белоусову "Алтайвагон", однако речь в нем шла лишь о колесах — их доля в себестоимости вагона, отмечает вагоностроитель, выросла с 8–9% в 2018 году до 18% в 2020 году. В "Алтайвагоне" газете заявили, что литые детали украинского производства — низкого качества, и запрет на их импорт в компании поддерживают, но колес — нет.
Собеседник издания на рынке отмечает, что крупное вагонное литье производят сами вагоностроительные заводы, и устранение конкуренции на этом рынке вкупе с гарантиями приемлемых цен на колеса вполне могло склонить производителей вагонов к соглашению с металлургами по украинскому вопросу.
 
Евразийский экономический союзАндрей БелоусовУкраинаЭкономика
 
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