https://ria.ru/20201223/zapret-1590494105.html

"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции

"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции

Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - помимо колес, еще и осей, заготовок, крупного вагонного литья, пишет... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T07:49

2020-12-23T07:49

2020-12-23T07:49

евразийский экономический союз

андрей белоусов

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_0:217:3600:2242_1920x0_80_0_0_b379fbc75b4a0ba0bf1b920092e05a52.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия может запретить импорт целого ряда видов железнодорожной продукции с Украины - помимо колес, еще и осей, заготовок, крупного вагонного литья, пишет газета "Коммерсант".На украинские цельнокатанные колеса (ЦКК) до 21 января 2021 года действует антидемпинговая пошлина 34,22%. Осенью РБК со ссылкой на источники сообщало, что Минтранс РФ предлагает ввести запрет на импорт железнодорожных колес из Украины. Председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов написал тогда письмо, с которым ознакомилось РИА Новости, первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В нем была высказана обеспокоенность возможностью продления пошлины на колеса с Украины или запрета на их ввоз, и просьба не вводить ограничительные меры.По ее данным, СОЖТ 14 декабря направил письмо Белоусову, где выразил обеспокоенность готовящимися решениями по запрету импорта всех перечисленных номенклатур с Украины. Организация отмечает, что с 2018 года произошел резкий — в три раза — рост цены на ЦКК "вследствие действий со стороны доминирующих российских производителей (ВМЗ и "Евраз Холдинг", занимающих более 80% рынка), а также введения по их инициативе заградительных пошлин на ввоз ЦКК из Украины на территорию ЕАЭС".Операторы просят отложить решение о запрете импорта колес и литья до момента, когда цены в РФ снизятся. Письмо схожего содержания 18 декабря направил Белоусову "Алтайвагон", однако речь в нем шла лишь о колесах — их доля в себестоимости вагона, отмечает вагоностроитель, выросла с 8–9% в 2018 году до 18% в 2020 году. В "Алтайвагоне" газете заявили, что литые детали украинского производства — низкого качества, и запрет на их импорт в компании поддерживают, но колес — нет.Собеседник издания на рынке отмечает, что крупное вагонное литье производят сами вагоностроительные заводы, и устранение конкуренции на этом рынке вкупе с гарантиями приемлемых цен на колеса вполне могло склонить производителей вагонов к соглашению с металлургами по украинскому вопросу.

https://ria.ru/20201216/poshlina-1589519556.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, андрей белоусов, украина, экономика