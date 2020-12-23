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В Марий Эл объявят 31 декабря выходным после слов Путина
В Марий Эл объявят 31 декабря выходным после слов Путина
Власти Марий Эл, ранее планировавшие оставить 31 декабря рабочим днем, объявят его выходным по рекомендации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:56
2020-12-23T18:06
новый год—2021
республика марий эл
владимир путин
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Власти Марий Эл, ранее планировавшие оставить 31 декабря рабочим днем, объявят его выходным по рекомендации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным днем."Рекомендация принята к исполнению, 31 декабря будет объявлено выходным, (рабочий день – ред.) перенесен, как и в других субъектах, на 26 декабря. Госслужащие будут отдыхать, представителям бизнеса будет рекомендовано объявить выходной", - заявила агентству пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.Ранее сообщалось, что власти Марий Эл не намеревались объявлять последний день года выходным, поскольку сочли "несправедливым, если глава региона объявит этот день выходным для госслужащих, а работникам коммерческих структур придется выйти в последний день года на работу".
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республика марий эл, владимир путин, общество

В Марий Эл объявят 31 декабря выходным после слов Путина

17:56 23.12.2020 (обновлено: 18:06 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСоздание новогодних игрушек в мастерской дизайнера-ремесленника Натальи Ионовой в Иванове
Создание новогодних игрушек в мастерской дизайнера-ремесленника Натальи Ионовой в Иванове - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Власти Марий Эл, ранее планировавшие оставить 31 декабря рабочим днем, объявят его выходным по рекомендации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
"Рекомендация принята к исполнению, 31 декабря будет объявлено выходным, (рабочий день – ред.) перенесен, как и в других субъектах, на 26 декабря. Госслужащие будут отдыхать, представителям бизнеса будет рекомендовано объявить выходной", - заявила агентству пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.
Ранее сообщалось, что власти Марий Эл не намеревались объявлять последний день года выходным, поскольку сочли "несправедливым, если глава региона объявит этот день выходным для госслужащих, а работникам коммерческих структур придется выйти в последний день года на работу".
 
Новый год—2021Республика Марий ЭлВладимир ПутинОбщество
 
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