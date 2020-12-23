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В Марий Эл объявят 31 декабря выходным после слов Путина

В Марий Эл объявят 31 декабря выходным после слов Путина

Власти Марий Эл, ранее планировавшие оставить 31 декабря рабочим днем, объявят его выходным по рекомендации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:56

2020-12-23T17:56

2020-12-23T18:06

новый год—2021

республика марий эл

владимир путин

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Власти Марий Эл, ранее планировавшие оставить 31 декабря рабочим днем, объявят его выходным по рекомендации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным днем."Рекомендация принята к исполнению, 31 декабря будет объявлено выходным, (рабочий день – ред.) перенесен, как и в других субъектах, на 26 декабря. Госслужащие будут отдыхать, представителям бизнеса будет рекомендовано объявить выходной", - заявила агентству пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.Ранее сообщалось, что власти Марий Эл не намеревались объявлять последний день года выходным, поскольку сочли "несправедливым, если глава региона объявит этот день выходным для госслужащих, а работникам коммерческих структур придется выйти в последний день года на работу".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, владимир путин, общество